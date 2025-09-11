Hivemapper (HONEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01565. Per pastarąsias 24 valandas HONEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01561 iki aukščiausios $ 0.01699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HONEY kaina yra $ 0.431502163935478, o žemiausia – $ 0.008499727928779937.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HONEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -5.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hivemapper (HONEY) rinkos informacija
$ 73.88M
$ 149.93K
$ 156.50M
4.72B
10,000,000,000
6,492,015,508.273004
47.20%
SOL
Dabartinė Hivemapper rinkos kapitalizacija yra $ 73.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.93K. HONEY apyvartoje yra 4.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 6492015508.273004. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.50M
Hivemapper (HONEY) kainos istorija USD
Stebėkite Hivemapper kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009495
-5.72%
30 dienų
$ -0.00508
-24.51%
60 dienų
$ -0.00483
-23.59%
90 dienų
$ -0.00765
-32.84%
Hivemapper kainos pokytis šiandien
Šiandien HONEY užfiksuotas $ -0.0009495 (-5.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hivemapper 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00508 (-24.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hivemapper 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HONEY rodiklis pasikeitė $ -0.00483 (-23.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hivemapper 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00765 (-32.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hivemapper (HONEY) pokyčius?
Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.
Hivemapper galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hivemapper investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hivemapper, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hivemapper kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hivemapper (HONEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hivemapper (HONEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hivemapper prognozes.
Supratimas apie Hivemapper (HONEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HONEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hivemapper (HONEY)
Ieškote, kaip nusipirkti Hivemapper? Viskas paprasta ir patogu! Hivemapper lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.