Daugiau apie HONEY

HONEY Kainos informacija

HONEY Baltoji knyga

HONEY Oficiali svetainė

HONEY Tokenomika

HONEY Kainų prognozė

HONEY Istorija

HONEY pirkimo vadovas

HONEYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HONEY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hivemapper logotipas

Hivemapper kaina(HONEY)

1 HONEY į USD – tiesioginė kaina:

$0.01565
$0.01565$0.01565
-5.72%1D
USD
Hivemapper (HONEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:17(UTC+8)

Hivemapper (HONEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01561
$ 0.01561$ 0.01561
24 val. žemiausia
$ 0.01699
$ 0.01699$ 0.01699
24 val. aukščiausia

$ 0.01561
$ 0.01561$ 0.01561

$ 0.01699
$ 0.01699$ 0.01699

$ 0.431502163935478
$ 0.431502163935478$ 0.431502163935478

$ 0.008499727928779937
$ 0.008499727928779937$ 0.008499727928779937

-0.26%

-5.72%

-6.01%

-6.01%

Hivemapper (HONEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01565. Per pastarąsias 24 valandas HONEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01561 iki aukščiausios $ 0.01699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HONEY kaina yra $ 0.431502163935478, o žemiausia – $ 0.008499727928779937.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HONEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -5.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hivemapper (HONEY) rinkos informacija

No.469

$ 73.88M
$ 73.88M$ 73.88M

$ 149.93K
$ 149.93K$ 149.93K

$ 156.50M
$ 156.50M$ 156.50M

4.72B
4.72B 4.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,492,015,508.273004
6,492,015,508.273004 6,492,015,508.273004

47.20%

SOL

Dabartinė Hivemapper rinkos kapitalizacija yra $ 73.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.93K. HONEY apyvartoje yra 4.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 6492015508.273004. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.50M

Hivemapper (HONEY) kainos istorija USD

Stebėkite Hivemapper kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009495-5.72%
30 dienų$ -0.00508-24.51%
60 dienų$ -0.00483-23.59%
90 dienų$ -0.00765-32.84%
Hivemapper kainos pokytis šiandien

Šiandien HONEY užfiksuotas $ -0.0009495 (-5.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hivemapper 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00508 (-24.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hivemapper 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HONEY rodiklis pasikeitė $ -0.00483 (-23.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hivemapper 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00765 (-32.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hivemapper (HONEY) pokyčius?

Peržiūrėkite Hivemapper kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hivemapper investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HONEYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hivemapper mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hivemapper, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hivemapper kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hivemapper (HONEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hivemapper (HONEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hivemapper prognozes.

Peržiūrėkite Hivemapper kainos prognozę dabar!

Hivemapper (HONEY) Tokenomika

Supratimas apie Hivemapper (HONEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HONEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hivemapper (HONEY)

Ieškote, kaip nusipirkti Hivemapper? Viskas paprasta ir patogu! Hivemapper lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HONEY į vietos valiutas

1 Hivemapper(HONEY) į VND
411.82975
1 Hivemapper(HONEY) į AUD
A$0.0236315
1 Hivemapper(HONEY) į GBP
0.0114245
1 Hivemapper(HONEY) į EUR
0.0133025
1 Hivemapper(HONEY) į USD
$0.01565
1 Hivemapper(HONEY) į MYR
RM0.066043
1 Hivemapper(HONEY) į TRY
0.646032
1 Hivemapper(HONEY) į JPY
¥2.30055
1 Hivemapper(HONEY) į ARS
ARS$22.293425
1 Hivemapper(HONEY) į RUB
1.322425
1 Hivemapper(HONEY) į INR
1.379391
1 Hivemapper(HONEY) į IDR
Rp256.557336
1 Hivemapper(HONEY) į KRW
21.735972
1 Hivemapper(HONEY) į PHP
0.89518
1 Hivemapper(HONEY) į EGP
￡E.0.752765
1 Hivemapper(HONEY) į BRL
R$0.08451
1 Hivemapper(HONEY) į CAD
C$0.021597
1 Hivemapper(HONEY) į BDT
1.90617
1 Hivemapper(HONEY) į NGN
23.6047385
1 Hivemapper(HONEY) į COP
$61.372414
1 Hivemapper(HONEY) į ZAR
R.0.2737185
1 Hivemapper(HONEY) į UAH
0.646032
1 Hivemapper(HONEY) į VES
Bs2.4414
1 Hivemapper(HONEY) į CLP
$15.03965
1 Hivemapper(HONEY) į PKR
Rs4.4447565
1 Hivemapper(HONEY) į KZT
8.436602
1 Hivemapper(HONEY) į THB
฿0.4975135
1 Hivemapper(HONEY) į TWD
NT$0.4743515
1 Hivemapper(HONEY) į AED
د.إ0.0574355
1 Hivemapper(HONEY) į CHF
Fr0.0123635
1 Hivemapper(HONEY) į HKD
HK$0.121757
1 Hivemapper(HONEY) į AMD
֏5.9800215
1 Hivemapper(HONEY) į MAD
.د.م0.1413195
1 Hivemapper(HONEY) į MXN
$0.29109
1 Hivemapper(HONEY) į SAR
ريال0.0586875
1 Hivemapper(HONEY) į PLN
0.056966
1 Hivemapper(HONEY) į RON
лв0.0677645
1 Hivemapper(HONEY) į SEK
kr0.146171
1 Hivemapper(HONEY) į BGN
лв0.0261355
1 Hivemapper(HONEY) į HUF
Ft5.258713
1 Hivemapper(HONEY) į CZK
0.326459
1 Hivemapper(HONEY) į KWD
د.ك0.00477325
1 Hivemapper(HONEY) į ILS
0.051958
1 Hivemapper(HONEY) į AOA
Kz14.3183415
1 Hivemapper(HONEY) į BHD
.د.ب0.00590005
1 Hivemapper(HONEY) į BMD
$0.01565
1 Hivemapper(HONEY) į DKK
kr0.099847
1 Hivemapper(HONEY) į HNL
L0.4101865
1 Hivemapper(HONEY) į MUR
0.712075
1 Hivemapper(HONEY) į NAD
$0.275127
1 Hivemapper(HONEY) į NOK
kr0.1554045
1 Hivemapper(HONEY) į NZD
$0.026292
1 Hivemapper(HONEY) į PAB
B/.0.01565
1 Hivemapper(HONEY) į PGK
K0.066356
1 Hivemapper(HONEY) į QAR
ر.ق0.056966
1 Hivemapper(HONEY) į RSD
дин.1.567504

Hivemapper išteklius

Išsamesnei Hivemapper analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hivemapper svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hivemapper

Kiek Hivemapper(HONEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HONEY kaina USD valiuta yra 0.01565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HONEY į USD kaina?
Dabartinė HONEY kaina USD valiuta yra $ 0.01565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hivemapper rinkos kapitalizacija?
HONEY rinkos kapitalizacija yra $ 73.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HONEY apyvartoje?
HONEY apyvartoje yra 4.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HONEY kaina?
HONEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.431502163935478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HONEY kaina?
HONEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008499727928779937USD.
Kokia yra HONEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HONEY yra $ 149.93KUSD.
Ar HONEY kaina šiais metais kils?
HONEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HONEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:17(UTC+8)

Hivemapper (HONEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HONEY-į-USD skaičiuoklė

Suma

HONEY
HONEY
USD
USD

1 HONEY = 0.01565 USD

Prekiauti HONEY

HONEYUSDT
$0.01565
$0.01565$0.01565
-5.09%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis