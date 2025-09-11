Humanode (HMND) realiojo laiko kaina yra $ 0.01811. Per pastarąsias 24 valandas HMND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01736 iki aukščiausios $ 0.01878 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMND kaina yra $ 0.5317158777385766, o žemiausia – $ 0.01563264362067471.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMND per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Humanode (HMND) rinkos informacija
Dabartinė Humanode rinkos kapitalizacija yra $ 2.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.47K. HMND apyvartoje yra 148.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.24M
Humanode (HMND) kainos istorija USD
Stebėkite Humanode kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000491
-0.27%
30 dienų
$ -0.00893
-33.03%
60 dienų
$ -0.0055
-23.30%
90 dienų
$ -0.00981
-35.14%
Humanode kainos pokytis šiandien
Šiandien HMND užfiksuotas $ -0.0000491 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Humanode 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00893 (-33.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Humanode 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HMND rodiklis pasikeitė $ -0.0055 (-23.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Humanode 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00981 (-35.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Humanode (HMND) pokyčius?
Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.
Humanode galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Humanode investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HMNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Humanode mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Humanode, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Humanode kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Humanode (HMND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Humanode (HMND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Humanode prognozes.
Supratimas apie Humanode (HMND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Humanode (HMND)
Ieškote, kaip nusipirkti Humanode? Viskas paprasta ir patogu! Humanode lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.