Hashflow (HFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09237. Per pastarąsias 24 valandas HFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08992 iki aukščiausios $ 0.09819 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HFT kaina yra $ 2.580920148894519, o žemiausia – $ 0.04335243083916917.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – -2.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hashflow (HFT) rinkos informacija
No.547
$ 55.60M
$ 2.98M
$ 92.13M
601.88M
997,353,568.2839
ETH
Dabartinė Hashflow rinkos kapitalizacija yra $ 55.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.98M. HFT apyvartoje yra 601.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 997353568.2839. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.13M
Hashflow (HFT) kainos istorija USD
Stebėkite Hashflow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0026499
-2.79%
30 dienų
$ -0.00609
-6.19%
60 dienų
$ +0.01182
+14.67%
90 dienų
$ +0.04021
+77.08%
Hashflow kainos pokytis šiandien
Šiandien HFT užfiksuotas $ -0.0026499 (-2.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hashflow 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00609 (-6.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hashflow 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HFT rodiklis pasikeitė $ +0.01182 (+14.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hashflow 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04021 (+77.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hashflow (HFT) pokyčius?
Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.
Hashflow galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hashflow investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hashflow mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hashflow, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hashflow kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hashflow (HFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hashflow (HFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hashflow prognozes.
Supratimas apie Hashflow (HFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hashflow (HFT)
Ieškote, kaip nusipirkti Hashflow? Viskas paprasta ir patogu! Hashflow lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.