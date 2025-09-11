HEGIC (HEGIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.038539. Per pastarąsias 24 valandas HEGIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03581 iki aukščiausios $ 0.041419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEGIC kaina yra $ 0.64228275, o žemiausia – $ 0.004946527298549685.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEGIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HEGIC (HEGIC) rinkos informacija
$ 27.12M
$ 59.21K
$ 116.08M
703.73M
3,012,009,888
3,012,009,888
23.36%
ETH
Dabartinė HEGIC rinkos kapitalizacija yra $ 27.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.21K. HEGIC apyvartoje yra 703.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 3012009888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.08M
HEGIC (HEGIC) kainos istorija USD
Stebėkite HEGIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00105324
+2.81%
30 dienų
$ +0.001987
+5.43%
60 dienų
$ +0.005699
+17.35%
90 dienų
$ +0.005388
+16.25%
HEGIC kainos pokytis šiandien
Šiandien HEGIC užfiksuotas $ +0.00105324 (+2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HEGIC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001987 (+5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HEGIC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEGIC rodiklis pasikeitė $ +0.005699 (+17.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HEGIC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.005388 (+16.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.
HEGIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HEGIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HEGIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HEGIC kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti HEGIC (HEGIC)
Ieškote, kaip nusipirkti HEGIC? Viskas paprasta ir patogu! HEGIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
