Daugiau apie HEGIC

HEGIC Kainos informacija

HEGIC Oficiali svetainė

HEGIC Tokenomika

HEGIC Kainų prognozė

HEGIC Istorija

HEGIC pirkimo vadovas

HEGICvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HEGIC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HEGIC logotipas

HEGIC kaina(HEGIC)

1 HEGIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.038535
$0.038535$0.038535
+2.81%1D
USD
HEGIC (HEGIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:58:20(UTC+8)

HEGIC (HEGIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03581
$ 0.03581$ 0.03581
24 val. žemiausia
$ 0.041419
$ 0.041419$ 0.041419
24 val. aukščiausia

$ 0.03581
$ 0.03581$ 0.03581

$ 0.041419
$ 0.041419$ 0.041419

$ 0.64228275
$ 0.64228275$ 0.64228275

$ 0.004946527298549685
$ 0.004946527298549685$ 0.004946527298549685

-0.06%

+2.81%

-7.44%

-7.44%

HEGIC (HEGIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.038539. Per pastarąsias 24 valandas HEGIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03581 iki aukščiausios $ 0.041419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEGIC kaina yra $ 0.64228275, o žemiausia – $ 0.004946527298549685.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEGIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HEGIC (HEGIC) rinkos informacija

No.815

$ 27.12M
$ 27.12M$ 27.12M

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

$ 116.08M
$ 116.08M$ 116.08M

703.73M
703.73M 703.73M

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

23.36%

ETH

Dabartinė HEGIC rinkos kapitalizacija yra $ 27.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.21K. HEGIC apyvartoje yra 703.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 3012009888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.08M

HEGIC (HEGIC) kainos istorija USD

Stebėkite HEGIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00105324+2.81%
30 dienų$ +0.001987+5.43%
60 dienų$ +0.005699+17.35%
90 dienų$ +0.005388+16.25%
HEGIC kainos pokytis šiandien

Šiandien HEGIC užfiksuotas $ +0.00105324 (+2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HEGIC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001987 (+5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HEGIC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEGIC rodiklis pasikeitė $ +0.005699 (+17.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HEGIC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.005388 (+16.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HEGIC (HEGIC) pokyčius?

Peržiūrėkite HEGIC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HEGIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HEGICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HEGIC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HEGIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HEGIC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HEGIC (HEGIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HEGIC (HEGIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HEGIC prognozes.

Peržiūrėkite HEGIC kainos prognozę dabar!

HEGIC (HEGIC) Tokenomika

Supratimas apie HEGIC (HEGIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEGICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HEGIC (HEGIC)

Ieškote, kaip nusipirkti HEGIC? Viskas paprasta ir patogu! HEGIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HEGIC į vietos valiutas

1 HEGIC(HEGIC) į VND
1,014.153785
1 HEGIC(HEGIC) į AUD
A$0.05819389
1 HEGIC(HEGIC) į GBP
0.02813347
1 HEGIC(HEGIC) į EUR
0.03275815
1 HEGIC(HEGIC) į USD
$0.038539
1 HEGIC(HEGIC) į MYR
RM0.16263458
1 HEGIC(HEGIC) į TRY
1.59050453
1 HEGIC(HEGIC) į JPY
¥5.665233
1 HEGIC(HEGIC) į ARS
ARS$54.8988055
1 HEGIC(HEGIC) į RUB
3.25616011
1 HEGIC(HEGIC) į INR
3.40029597
1 HEGIC(HEGIC) į IDR
Rp631.78678416
1 HEGIC(HEGIC) į KRW
53.60081198
1 HEGIC(HEGIC) į PHP
2.20366002
1 HEGIC(HEGIC) į EGP
￡E.1.85411129
1 HEGIC(HEGIC) į BRL
R$0.2081106
1 HEGIC(HEGIC) į CAD
C$0.05318382
1 HEGIC(HEGIC) į BDT
4.6940502
1 HEGIC(HEGIC) į NGN
58.12798831
1 HEGIC(HEGIC) į COP
$151.13300084
1 HEGIC(HEGIC) į ZAR
R.0.67404711
1 HEGIC(HEGIC) į UAH
1.59088992
1 HEGIC(HEGIC) į VES
Bs6.012084
1 HEGIC(HEGIC) į CLP
$37.035979
1 HEGIC(HEGIC) į PKR
Rs10.94546139
1 HEGIC(HEGIC) į KZT
20.77560412
1 HEGIC(HEGIC) į THB
฿1.22515481
1 HEGIC(HEGIC) į TWD
NT$1.16965865
1 HEGIC(HEGIC) į AED
د.إ0.14143813
1 HEGIC(HEGIC) į CHF
Fr0.03044581
1 HEGIC(HEGIC) į HKD
HK$0.29983342
1 HEGIC(HEGIC) į AMD
֏14.72613729
1 HEGIC(HEGIC) į MAD
.د.م0.34800717
1 HEGIC(HEGIC) į MXN
$0.7168254
1 HEGIC(HEGIC) į SAR
ريال0.14452125
1 HEGIC(HEGIC) į PLN
0.14028196
1 HEGIC(HEGIC) į RON
лв0.16687387
1 HEGIC(HEGIC) į SEK
kr0.36033965
1 HEGIC(HEGIC) į BGN
лв0.06436013
1 HEGIC(HEGIC) į HUF
Ft12.95411407
1 HEGIC(HEGIC) į CZK
0.80392354
1 HEGIC(HEGIC) į KWD
د.ك0.011754395
1 HEGIC(HEGIC) į ILS
0.12794948
1 HEGIC(HEGIC) į AOA
Kz35.25971649
1 HEGIC(HEGIC) į BHD
.د.ب0.014529203
1 HEGIC(HEGIC) į BMD
$0.038539
1 HEGIC(HEGIC) į DKK
kr0.24587882
1 HEGIC(HEGIC) į HNL
L1.01010719
1 HEGIC(HEGIC) į MUR
1.75583684
1 HEGIC(HEGIC) į NAD
$0.67751562
1 HEGIC(HEGIC) į NOK
kr0.38269227
1 HEGIC(HEGIC) į NZD
$0.06474552
1 HEGIC(HEGIC) į PAB
B/.0.038539
1 HEGIC(HEGIC) į PGK
K0.16340536
1 HEGIC(HEGIC) į QAR
ر.ق0.14028196
1 HEGIC(HEGIC) į RSD
дин.3.86006624

HEGIC išteklius

Išsamesnei HEGIC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali HEGIC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HEGIC

Kiek HEGIC(HEGIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEGIC kaina USD valiuta yra 0.038539USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEGIC į USD kaina?
Dabartinė HEGIC kaina USD valiuta yra $ 0.038539. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HEGIC rinkos kapitalizacija?
HEGIC rinkos kapitalizacija yra $ 27.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEGIC apyvartoje?
HEGIC apyvartoje yra 703.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEGIC kaina?
HEGIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.64228275USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEGIC kaina?
HEGIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004946527298549685USD.
Kokia yra HEGIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEGIC yra $ 59.21KUSD.
Ar HEGIC kaina šiais metais kils?
HEGIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEGIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:58:20(UTC+8)

HEGIC (HEGIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HEGIC-į-USD skaičiuoklė

Suma

HEGIC
HEGIC
USD
USD

1 HEGIC = 0.038539 USD

Prekiauti HEGIC

HEGICUSDT
$0.038535
$0.038535$0.038535
+2.83%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis