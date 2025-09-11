Daugiau apie HAPI

HAPI logotipas

HAPI kaina(HAPI)

1 HAPI į USD – tiesioginė kaina:

$2.017
$2.017$2.017
0.00%1D
USD
HAPI (HAPI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

HAPI (HAPI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2
$ 2$ 2
24 val. žemiausia
$ 2.027
$ 2.027$ 2.027
24 val. aukščiausia

$ 2
$ 2$ 2

$ 2.027
$ 2.027$ 2.027

$ 211.78083955
$ 211.78083955$ 211.78083955

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

0.00%

+2.85%

+2.85%

HAPI (HAPI) realiojo laiko kaina yra $ 2.017. Per pastarąsias 24 valandas HAPI svyravo nuo žemiausios kainos $ 2 iki aukščiausios $ 2.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAPI kaina yra $ 211.78083955, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAPI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HAPI (HAPI) rinkos informacija

No.1984

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

732.25K
732.25K 732.25K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

750,779.20666767
750,779.20666767 750,779.20666767

73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

Dabartinė HAPI rinkos kapitalizacija yra $ 1.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16K. HAPI apyvartoje yra 732.25K vienetų, o bendras kiekis siekia 750779.20666767. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02M

HAPI (HAPI) kainos istorija USD

Stebėkite HAPI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.544-21.25%
60 dienų$ -0.19-8.61%
90 dienų$ -1.102-35.34%
HAPI kainos pokytis šiandien

Šiandien HAPI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HAPI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.544 (-21.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HAPI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAPI rodiklis pasikeitė $ -0.19 (-8.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HAPI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.102 (-35.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HAPI (HAPI) pokyčius?

Peržiūrėkite HAPI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HAPI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HAPIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HAPI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HAPI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HAPI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HAPI (HAPI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HAPI (HAPI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HAPI prognozes.

Peržiūrėkite HAPI kainos prognozę dabar!

HAPI (HAPI) Tokenomika

Supratimas apie HAPI (HAPI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAPIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HAPI (HAPI)

Ieškote, kaip nusipirkti HAPI? Viskas paprasta ir patogu! HAPI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HAPI į vietos valiutas

1 HAPI(HAPI) į VND
53,077.355
1 HAPI(HAPI) į AUD
A$3.04567
1 HAPI(HAPI) į GBP
1.47241
1 HAPI(HAPI) į EUR
1.71445
1 HAPI(HAPI) į USD
$2.017
1 HAPI(HAPI) į MYR
RM8.51174
1 HAPI(HAPI) į TRY
83.28193
1 HAPI(HAPI) į JPY
¥296.499
1 HAPI(HAPI) į ARS
ARS$2,873.2165
1 HAPI(HAPI) į RUB
172.33248
1 HAPI(HAPI) į INR
178.04059
1 HAPI(HAPI) į IDR
Rp33,065.56848
1 HAPI(HAPI) į KRW
2,809.17675
1 HAPI(HAPI) į PHP
115.45308
1 HAPI(HAPI) į EGP
￡E.97.19923
1 HAPI(HAPI) į BRL
R$10.8918
1 HAPI(HAPI) į CAD
C$2.78346
1 HAPI(HAPI) į BDT
245.6706
1 HAPI(HAPI) į NGN
3,042.22093
1 HAPI(HAPI) į COP
$7,909.78652
1 HAPI(HAPI) į ZAR
R.35.33784
1 HAPI(HAPI) į UAH
83.26176
1 HAPI(HAPI) į VES
Bs314.652
1 HAPI(HAPI) į CLP
$1,938.337
1 HAPI(HAPI) į PKR
Rs572.84817
1 HAPI(HAPI) į KZT
1,087.32436
1 HAPI(HAPI) į THB
฿64.18094
1 HAPI(HAPI) į TWD
NT$61.15544
1 HAPI(HAPI) į AED
د.إ7.40239
1 HAPI(HAPI) į CHF
Fr1.59343
1 HAPI(HAPI) į HKD
HK$15.69226
1 HAPI(HAPI) į AMD
֏770.71587
1 HAPI(HAPI) į MAD
.د.م18.21351
1 HAPI(HAPI) į MXN
$37.55654
1 HAPI(HAPI) į SAR
ريال7.56375
1 HAPI(HAPI) į PLN
7.34188
1 HAPI(HAPI) į RON
лв8.73361
1 HAPI(HAPI) į SEK
kr18.87912
1 HAPI(HAPI) į BGN
лв3.36839
1 HAPI(HAPI) į HUF
Ft678.65999
1 HAPI(HAPI) į CZK
42.11496
1 HAPI(HAPI) į KWD
د.ك0.615185
1 HAPI(HAPI) į ILS
6.69644
1 HAPI(HAPI) į AOA
Kz1,838.63669
1 HAPI(HAPI) į BHD
.د.ب0.760409
1 HAPI(HAPI) į BMD
$2.017
1 HAPI(HAPI) į DKK
kr12.86846
1 HAPI(HAPI) į HNL
L52.86557
1 HAPI(HAPI) į MUR
91.89452
1 HAPI(HAPI) į NAD
$35.45886
1 HAPI(HAPI) į NOK
kr20.02881
1 HAPI(HAPI) į NZD
$3.38856
1 HAPI(HAPI) į PAB
B/.2.017
1 HAPI(HAPI) į PGK
K8.55208
1 HAPI(HAPI) į QAR
ر.ق7.34188
1 HAPI(HAPI) į RSD
дин.202.08323

HAPI išteklius

Išsamesnei HAPI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HAPI svetainė
Blokuoti naršyklę

2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

