HAPI (HAPI) realiojo laiko kaina yra $ 2.017. Per pastarąsias 24 valandas HAPI svyravo nuo žemiausios kainos $ 2 iki aukščiausios $ 2.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAPI kaina yra $ 211.78083955, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAPI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HAPI (HAPI) rinkos informacija
No.1984
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
732.25K
732.25K 732.25K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
750,779.20666767
750,779.20666767 750,779.20666767
73.22%
2021-03-07 00:00:00
ETH
Dabartinė HAPI rinkos kapitalizacija yra $ 1.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16K. HAPI apyvartoje yra 732.25K vienetų, o bendras kiekis siekia 750779.20666767. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02M
HAPI (HAPI) kainos istorija USD
Stebėkite HAPI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.544
-21.25%
60 dienų
$ -0.19
-8.61%
90 dienų
$ -1.102
-35.34%
HAPI kainos pokytis šiandien
Šiandien HAPI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HAPI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.544 (-21.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HAPI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAPI rodiklis pasikeitė $ -0.19 (-8.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HAPI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.102 (-35.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HAPI (HAPI) pokyčius?
HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.
HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HAPI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HAPI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HAPI (HAPI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HAPI (HAPI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HAPI prognozes.
Supratimas apie HAPI (HAPI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAPIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HAPI (HAPI)
Ieškote, kaip nusipirkti HAPI? Viskas paprasta ir patogu! HAPI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
