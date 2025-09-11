Xeno Governance (GXE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0027. Per pastarąsias 24 valandas GXE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00241 iki aukščiausios $ 0.00331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GXE kaina yra $ 127.55105996752341, o žemiausia – $ 0.001043390131716337.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GXE per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +2.27%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xeno Governance (GXE) rinkos informacija
No.4037
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K
$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93
0.00%
BSC
Dabartinė Xeno Governance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.27K. GXE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5987619944.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.20M
Xeno Governance (GXE) kainos istorija USD
Stebėkite Xeno Governance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000599
+2.27%
30 dienų
$ +0.00044
+19.46%
60 dienų
$ +0.00073
+37.05%
90 dienų
$ +0.00021
+8.43%
Xeno Governance kainos pokytis šiandien
Šiandien GXE užfiksuotas $ +0.0000599 (+2.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xeno Governance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00044 (+19.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xeno Governance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GXE rodiklis pasikeitė $ +0.00073 (+37.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xeno Governance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00021 (+8.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xeno Governance (GXE) pokyčius?
Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved.
XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added.
Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.
Xeno Governance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Xeno Governance (GXE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xeno Governance (GXE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xeno Governance prognozes.
Supratimas apie Xeno Governance (GXE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GXEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
