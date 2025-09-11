Daugiau apie GXE

Xeno Governance logotipas

Xeno Governance kaina(GXE)

1 GXE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0027
$0.0027$0.0027
+2.27%1D
USD
Xeno Governance (GXE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Xeno Governance (GXE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00241
$ 0.00241$ 0.00241
24 val. žemiausia
$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331
24 val. aukščiausia

$ 0.00241
$ 0.00241$ 0.00241

$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331

$ 127.55105996752341
$ 127.55105996752341$ 127.55105996752341

$ 0.001043390131716337
$ 0.001043390131716337$ 0.001043390131716337

+0.74%

+2.27%

0.00%

0.00%

Xeno Governance (GXE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0027. Per pastarąsias 24 valandas GXE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00241 iki aukščiausios $ 0.00331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GXE kaina yra $ 127.55105996752341, o žemiausia – $ 0.001043390131716337.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GXE per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +2.27%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xeno Governance (GXE) rinkos informacija

No.4037

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K

$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93

0.00%

BSC

Dabartinė Xeno Governance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.27K. GXE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5987619944.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.20M

Xeno Governance (GXE) kainos istorija USD

Stebėkite Xeno Governance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000599+2.27%
30 dienų$ +0.00044+19.46%
60 dienų$ +0.00073+37.05%
90 dienų$ +0.00021+8.43%
Xeno Governance kainos pokytis šiandien

Šiandien GXE užfiksuotas $ +0.0000599 (+2.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Xeno Governance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00044 (+19.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Xeno Governance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GXE rodiklis pasikeitė $ +0.00073 (+37.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Xeno Governance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00021 (+8.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xeno Governance (GXE) pokyčius?

Peržiūrėkite Xeno Governance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xeno Governance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GXEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xeno Governance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xeno Governance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Xeno Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xeno Governance (GXE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xeno Governance (GXE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xeno Governance prognozes.

Peržiūrėkite Xeno Governance kainos prognozę dabar!

Xeno Governance (GXE) Tokenomika

Supratimas apie Xeno Governance (GXE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GXEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Xeno Governance (GXE)

Ieškote, kaip nusipirkti Xeno Governance? Viskas paprasta ir patogu! Xeno Governance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GXE į vietos valiutas

Xeno Governance išteklius

Išsamesnei Xeno Governance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Xeno Governance svetainė
Blokuoti naršyklę

2025-09-11

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

