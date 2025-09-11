Daugiau apie GVL

Greever logotipas

Greever kaina(GVL)

1 GVL į USD – tiesioginė kaina:

+0.06%1D
USD
Greever (GVL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:04:36(UTC+8)

Greever (GVL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.03%

+0.06%

-0.03%

-0.03%

Greever (GVL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011067. Per pastarąsias 24 valandas GVL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0011063 iki aukščiausios $ 0.0011072 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GVL kaina yra $ 0.1567381139802902, o žemiausia – $ 0.000515228221993647.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GVL per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Greever (GVL) rinkos informacija

No.7964

0.00%

MATIC

Dabartinė Greever rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.16K. GVL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

Greever (GVL) kainos istorija USD

Stebėkite Greever kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000664+0.06%
30 dienų$ -0.0045107-80.30%
60 dienų$ -0.0054227-83.06%
90 dienų$ -0.0094267-89.50%
Greever kainos pokytis šiandien

Šiandien GVL užfiksuotas $ +0.000000664 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Greever 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0045107 (-80.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Greever 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GVL rodiklis pasikeitė $ -0.0054227 (-83.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Greever 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0094267 (-89.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Greever (GVL) pokyčius?

Peržiūrėkite Greever kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Greever (GVL)

GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society.

Greever galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Greever investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GVLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Greever mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Greever, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Greever kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Greever (GVL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Greever (GVL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Greever prognozes.

Peržiūrėkite Greever kainos prognozę dabar!

Greever (GVL) Tokenomika

Supratimas apie Greever (GVL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GVLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Greever (GVL)

Ieškote, kaip nusipirkti Greever? Viskas paprasta ir patogu! Greever lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GVL į vietos valiutas

1 Greever(GVL) į VND
29.1228105
1 Greever(GVL) į AUD
A$0.001671117
1 Greever(GVL) į GBP
0.000807891
1 Greever(GVL) į EUR
0.000940695
1 Greever(GVL) į USD
$0.0011067
1 Greever(GVL) į MYR
RM0.004670274
1 Greever(GVL) į TRY
0.045684576
1 Greever(GVL) į JPY
¥0.1626849
1 Greever(GVL) į ARS
ARS$1.57649415
1 Greever(GVL) į RUB
0.09351615
1 Greever(GVL) į INR
0.097544538
1 Greever(GVL) į IDR
Rp18.142620048
1 Greever(GVL) į KRW
1.537073496
1 Greever(GVL) į PHP
0.06330324
1 Greever(GVL) į EGP
￡E.0.05323227
1 Greever(GVL) į BRL
R$0.00597618
1 Greever(GVL) į CAD
C$0.001527246
1 Greever(GVL) į BDT
0.13479606
1 Greever(GVL) į NGN
1.669224543
1 Greever(GVL) į COP
$4.339990452
1 Greever(GVL) į ZAR
R.0.019356183
1 Greever(GVL) į UAH
0.045684576
1 Greever(GVL) į VES
Bs0.1726452
1 Greever(GVL) į CLP
$1.0635387
1 Greever(GVL) į PKR
Rs0.314313867
1 Greever(GVL) į KZT
0.596599836
1 Greever(GVL) į THB
฿0.035181993
1 Greever(GVL) į TWD
NT$0.033544077
1 Greever(GVL) į AED
د.إ0.004061589
1 Greever(GVL) į CHF
Fr0.000874293
1 Greever(GVL) į HKD
HK$0.008610126
1 Greever(GVL) į AMD
֏0.422881137
1 Greever(GVL) į MAD
.د.م0.009993501
1 Greever(GVL) į MXN
$0.02058462
1 Greever(GVL) į SAR
ريال0.004150125
1 Greever(GVL) į PLN
0.004028388
1 Greever(GVL) į RON
лв0.004792011
1 Greever(GVL) į SEK
kr0.010336578
1 Greever(GVL) į BGN
лв0.001848189
1 Greever(GVL) į HUF
Ft0.371873334
1 Greever(GVL) į CZK
0.023085762
1 Greever(GVL) į KWD
د.ك0.0003375435
1 Greever(GVL) į ILS
0.003674244
1 Greever(GVL) į AOA
Kz1.012530897
1 Greever(GVL) į BHD
.د.ب0.0004172259
1 Greever(GVL) į BMD
$0.0011067
1 Greever(GVL) į DKK
kr0.007060746
1 Greever(GVL) į HNL
L0.029006607
1 Greever(GVL) į MUR
0.05035485
1 Greever(GVL) į NAD
$0.019455786
1 Greever(GVL) į NOK
kr0.010989531
1 Greever(GVL) į NZD
$0.001859256
1 Greever(GVL) į PAB
B/.0.0011067
1 Greever(GVL) į PGK
K0.004692408
1 Greever(GVL) į QAR
ر.ق0.004028388
1 Greever(GVL) į RSD
дин.0.110836005

Greever išteklius

Išsamesnei Greever analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Greever svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Greever

Kiek Greever(GVL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GVL kaina USD valiuta yra 0.0011067USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GVL į USD kaina?
Dabartinė GVL kaina USD valiuta yra $ 0.0011067. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Greever rinkos kapitalizacija?
GVL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GVL apyvartoje?
GVL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GVL kaina?
GVL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1567381139802902USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GVL kaina?
GVL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000515228221993647USD.
Kokia yra GVL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GVL yra $ 4.16KUSD.
Ar GVL kaina šiais metais kils?
GVL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GVL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:04:36(UTC+8)

Greever (GVL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

