Daugiau apie GUI

GUI Kainos informacija

GUI Baltoji knyga

GUI Oficiali svetainė

GUI Tokenomika

GUI Kainų prognozė

GUI Istorija

GUI pirkimo vadovas

GUIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GUI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Gui Inu logotipas

Gui Inu kaina(GUI)

1 GUI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000284
$0.00000284$0.00000284
0.00%1D
USD
Gui Inu (GUI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:44(UTC+8)

Gui Inu (GUI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000272
$ 0.00000272$ 0.00000272
24 val. žemiausia
$ 0.00000303
$ 0.00000303$ 0.00000303
24 val. aukščiausia

$ 0.00000272
$ 0.00000272$ 0.00000272

$ 0.00000303
$ 0.00000303$ 0.00000303

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000002641105145751
$ 0.000002641105145751$ 0.000002641105145751

-0.36%

0.00%

-7.19%

-7.19%

Gui Inu (GUI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000284. Per pastarąsias 24 valandas GUI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000272 iki aukščiausios $ 0.00000303 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUI kaina yra $ 0.000579846469264794, o žemiausia – $ 0.000002641105145751.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUI per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gui Inu (GUI) rinkos informacija

No.1971

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 149.86K
$ 149.86K$ 149.86K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Dabartinė Gui Inu rinkos kapitalizacija yra $ 1.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.86K. GUI apyvartoje yra 555.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 777777777776.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M

Gui Inu (GUI) kainos istorija USD

Stebėkite Gui Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00000063-18.16%
60 dienų$ -0.00000154-35.16%
90 dienų$ -0.00000221-43.77%
Gui Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien GUI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gui Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000063 (-18.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gui Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GUI rodiklis pasikeitė $ -0.00000154 (-35.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gui Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000221 (-43.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gui Inu (GUI) pokyčius?

Peržiūrėkite Gui Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gui Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GUIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gui Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gui Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gui Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gui Inu (GUI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gui Inu (GUI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gui Inu prognozes.

Peržiūrėkite Gui Inu kainos prognozę dabar!

Gui Inu (GUI) Tokenomika

Supratimas apie Gui Inu (GUI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gui Inu (GUI)

Ieškote, kaip nusipirkti Gui Inu? Viskas paprasta ir patogu! Gui Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GUI į vietos valiutas

1 Gui Inu(GUI) į VND
0.0747346
1 Gui Inu(GUI) į AUD
A$0.0000042884
1 Gui Inu(GUI) į GBP
0.0000020732
1 Gui Inu(GUI) į EUR
0.000002414
1 Gui Inu(GUI) į USD
$0.00000284
1 Gui Inu(GUI) į MYR
RM0.0000119848
1 Gui Inu(GUI) į TRY
0.0001172352
1 Gui Inu(GUI) į JPY
¥0.00041748
1 Gui Inu(GUI) į ARS
ARS$0.00404558
1 Gui Inu(GUI) į RUB
0.00023998
1 Gui Inu(GUI) į INR
0.0002505732
1 Gui Inu(GUI) į IDR
Rp0.0465573696
1 Gui Inu(GUI) į KRW
0.0039499288
1 Gui Inu(GUI) į PHP
0.00016259
1 Gui Inu(GUI) į EGP
￡E.0.0001366892
1 Gui Inu(GUI) į BRL
R$0.000015336
1 Gui Inu(GUI) į CAD
C$0.0000039192
1 Gui Inu(GUI) į BDT
0.000345912
1 Gui Inu(GUI) į NGN
0.0042835436
1 Gui Inu(GUI) į COP
$0.0111372304
1 Gui Inu(GUI) į ZAR
R.0.0000497284
1 Gui Inu(GUI) į UAH
0.0001172352
1 Gui Inu(GUI) į VES
Bs0.00044304
1 Gui Inu(GUI) į CLP
$0.00272924
1 Gui Inu(GUI) į PKR
Rs0.0008065884
1 Gui Inu(GUI) į KZT
0.0015309872
1 Gui Inu(GUI) į THB
฿0.0000903688
1 Gui Inu(GUI) į TWD
NT$0.0000861656
1 Gui Inu(GUI) į AED
د.إ0.0000104228
1 Gui Inu(GUI) į CHF
Fr0.0000022436
1 Gui Inu(GUI) į HKD
HK$0.0000220952
1 Gui Inu(GUI) į AMD
֏0.0010851924
1 Gui Inu(GUI) į MAD
.د.م0.0000256452
1 Gui Inu(GUI) į MXN
$0.000052824
1 Gui Inu(GUI) į SAR
ريال0.00001065
1 Gui Inu(GUI) į PLN
0.0000103376
1 Gui Inu(GUI) į RON
лв0.0000123256
1 Gui Inu(GUI) į SEK
kr0.0000265824
1 Gui Inu(GUI) į BGN
лв0.0000047428
1 Gui Inu(GUI) į HUF
Ft0.0009552624
1 Gui Inu(GUI) į CZK
0.0000592708
1 Gui Inu(GUI) į KWD
د.ك0.0000008662
1 Gui Inu(GUI) į ILS
0.0000094572
1 Gui Inu(GUI) į AOA
Kz0.0025888588
1 Gui Inu(GUI) į BHD
.د.ب0.00000107068
1 Gui Inu(GUI) į BMD
$0.00000284
1 Gui Inu(GUI) į DKK
kr0.0000181192
1 Gui Inu(GUI) į HNL
L0.0000744364
1 Gui Inu(GUI) į MUR
0.0001293904
1 Gui Inu(GUI) į NAD
$0.0000499272
1 Gui Inu(GUI) į NOK
kr0.0000282296
1 Gui Inu(GUI) į NZD
$0.0000047712
1 Gui Inu(GUI) į PAB
B/.0.00000284
1 Gui Inu(GUI) į PGK
K0.0000120416
1 Gui Inu(GUI) į QAR
ر.ق0.0000103376
1 Gui Inu(GUI) į RSD
дин.0.0002845964

Gui Inu išteklius

Išsamesnei Gui Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gui Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gui Inu

Kiek Gui Inu(GUI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUI kaina USD valiuta yra 0.00000284USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUI į USD kaina?
Dabartinė GUI kaina USD valiuta yra $ 0.00000284. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gui Inu rinkos kapitalizacija?
GUI rinkos kapitalizacija yra $ 1.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUI apyvartoje?
GUI apyvartoje yra 555.90BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUI kaina?
GUI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000579846469264794USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUI kaina?
GUI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002641105145751USD.
Kokia yra GUI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUI yra $ 149.86KUSD.
Ar GUI kaina šiais metais kils?
GUI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:44(UTC+8)

Gui Inu (GUI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GUI-į-USD skaičiuoklė

Suma

GUI
GUI
USD
USD

1 GUI = 0.00000284 USD

Prekiauti GUI

GUIUSDT
$0.00000284
$0.00000284$0.00000284
-0.69%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis