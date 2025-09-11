Gui Inu (GUI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000284. Per pastarąsias 24 valandas GUI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000272 iki aukščiausios $ 0.00000303 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUI kaina yra $ 0.000579846469264794, o žemiausia – $ 0.000002641105145751.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUI per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gui Inu (GUI) rinkos informacija
Dabartinė Gui Inu rinkos kapitalizacija yra $ 1.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.86K. GUI apyvartoje yra 555.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 777777777776.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M
Gui Inu (GUI) kainos istorija USD
Stebėkite Gui Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Gui Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien GUI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gui Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000063 (-18.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gui Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GUI rodiklis pasikeitė $ -0.00000154 (-35.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gui Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000221 (-43.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gui Inu (GUI) pokyčius?
Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.
Gui Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gui Inu (GUI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gui Inu (GUI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gui Inu prognozes.
Supratimas apie Gui Inu (GUI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gui Inu (GUI)
Ieškote, kaip nusipirkti Gui Inu? Viskas paprasta ir patogu! Gui Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
