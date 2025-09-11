Daugiau apie GROK

GROK Kainos informacija

GROK Oficiali svetainė

GROK Tokenomika

GROK Kainų prognozė

GROK Istorija

GROK pirkimo vadovas

GROKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GROK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GROK logotipas

GROK kaina(GROK)

1 GROK į USD – tiesioginė kaina:

$0.001275
$0.001275$0.001275
-1.23%1D
USD
GROK (GROK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:17(UTC+8)

GROK (GROK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001204
$ 0.001204$ 0.001204
24 val. žemiausia
$ 0.001322
$ 0.001322$ 0.001322
24 val. aukščiausia

$ 0.001204
$ 0.001204$ 0.001204

$ 0.001322
$ 0.001322$ 0.001322

$ 0.029712383719349065
$ 0.029712383719349065$ 0.029712383719349065

$ 0.000001368515048324
$ 0.000001368515048324$ 0.000001368515048324

-0.08%

-1.23%

+9.44%

+9.44%

GROK (GROK) realiojo laiko kaina yra $ 0.001275. Per pastarąsias 24 valandas GROK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001204 iki aukščiausios $ 0.001322 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GROK kaina yra $ 0.029712383719349065, o žemiausia – $ 0.000001368515048324.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GROK per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GROK (GROK) rinkos informacija

No.1241

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

$ 109.43K
$ 109.43K$ 109.43K

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

6.32B
6.32B 6.32B

6,900,000,000
6,900,000,000 6,900,000,000

6,596,062,192.056528
6,596,062,192.056528 6,596,062,192.056528

91.59%

ETH

Dabartinė GROK rinkos kapitalizacija yra $ 8.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 109.43K. GROK apyvartoje yra 6.32B vienetų, o bendras kiekis siekia 6596062192.056528. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.80M

GROK (GROK) kainos istorija USD

Stebėkite GROK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001588-1.23%
30 dienų$ -0.000606-32.22%
60 dienų$ -0.001094-46.18%
90 dienų$ -0.000878-40.79%
GROK kainos pokytis šiandien

Šiandien GROK užfiksuotas $ -0.00001588 (-1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GROK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000606 (-32.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GROK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GROK rodiklis pasikeitė $ -0.001094 (-46.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GROK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000878 (-40.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GROK (GROK) pokyčius?

Peržiūrėkite GROK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GROK (GROK)

GROK is a meme coin on Ethereum.

GROK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GROK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GROKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GROK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GROK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GROK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GROK (GROK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GROK (GROK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GROK prognozes.

Peržiūrėkite GROK kainos prognozę dabar!

GROK (GROK) Tokenomika

Supratimas apie GROK (GROK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GROKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GROK (GROK)

Ieškote, kaip nusipirkti GROK? Viskas paprasta ir patogu! GROK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GROK į vietos valiutas

1 GROK(GROK) į VND
33.551625
1 GROK(GROK) į AUD
A$0.00192525
1 GROK(GROK) į GBP
0.00093075
1 GROK(GROK) į EUR
0.00108375
1 GROK(GROK) į USD
$0.001275
1 GROK(GROK) į MYR
RM0.0053805
1 GROK(GROK) į TRY
0.052632
1 GROK(GROK) į JPY
¥0.187425
1 GROK(GROK) į ARS
ARS$1.8162375
1 GROK(GROK) į RUB
0.1077375
1 GROK(GROK) į INR
0.1123275
1 GROK(GROK) į IDR
Rp20.901636
1 GROK(GROK) į KRW
1.7732955
1 GROK(GROK) į PHP
0.07289175
1 GROK(GROK) į EGP
￡E.0.06131475
1 GROK(GROK) į BRL
R$0.006885
1 GROK(GROK) į CAD
C$0.0017595
1 GROK(GROK) į BDT
0.155295
1 GROK(GROK) į NGN
1.92597675
1 GROK(GROK) į COP
$4.999989
1 GROK(GROK) į ZAR
R.0.02229975
1 GROK(GROK) į UAH
0.052632
1 GROK(GROK) į VES
Bs0.1989
1 GROK(GROK) į CLP
$1.225275
1 GROK(GROK) į PKR
Rs0.36211275
1 GROK(GROK) į KZT
0.687327
1 GROK(GROK) į THB
฿0.040545
1 GROK(GROK) į TWD
NT$0.03864525
1 GROK(GROK) į AED
د.إ0.00467925
1 GROK(GROK) į CHF
Fr0.00100725
1 GROK(GROK) į HKD
HK$0.0099195
1 GROK(GROK) į AMD
֏0.48719025
1 GROK(GROK) į MAD
.د.م0.01151325
1 GROK(GROK) į MXN
$0.02370225
1 GROK(GROK) į SAR
ريال0.00478125
1 GROK(GROK) į PLN
0.004641
1 GROK(GROK) į RON
лв0.00552075
1 GROK(GROK) į SEK
kr0.0119085
1 GROK(GROK) į BGN
лв0.00212925
1 GROK(GROK) į HUF
Ft0.4284255
1 GROK(GROK) į CZK
0.0265965
1 GROK(GROK) į KWD
د.ك0.000388875
1 GROK(GROK) į ILS
0.004233
1 GROK(GROK) į AOA
Kz1.16651025
1 GROK(GROK) į BHD
.د.ب0.000480675
1 GROK(GROK) į BMD
$0.001275
1 GROK(GROK) į DKK
kr0.0081345
1 GROK(GROK) į HNL
L0.03341775
1 GROK(GROK) į MUR
0.0580125
1 GROK(GROK) į NAD
$0.0224145
1 GROK(GROK) į NOK
kr0.01266075
1 GROK(GROK) į NZD
$0.002142
1 GROK(GROK) į PAB
B/.0.001275
1 GROK(GROK) į PGK
K0.005406
1 GROK(GROK) į QAR
ر.ق0.004641
1 GROK(GROK) į RSD
дин.0.12769125

GROK išteklius

Išsamesnei GROK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali GROK svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GROK

Kiek GROK(GROK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GROK kaina USD valiuta yra 0.001275USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GROK į USD kaina?
Dabartinė GROK kaina USD valiuta yra $ 0.001275. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GROK rinkos kapitalizacija?
GROK rinkos kapitalizacija yra $ 8.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GROK apyvartoje?
GROK apyvartoje yra 6.32BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GROK kaina?
GROK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.029712383719349065USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GROK kaina?
GROK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001368515048324USD.
Kokia yra GROK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GROK yra $ 109.43KUSD.
Ar GROK kaina šiais metais kils?
GROK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GROK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:17(UTC+8)

GROK (GROK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GROK-į-USD skaičiuoklė

Suma

GROK
GROK
USD
USD

1 GROK = 0.001275 USD

Prekiauti GROK

GROKUSDT
$0.001275
$0.001275$0.001275
-1.31%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis