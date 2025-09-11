Gora Network (GORA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0213. Per pastarąsias 24 valandas GORA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021 iki aukščiausios $ 0.0213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GORA kaina yra $ 6.21789607430575, o žemiausia – $ 0.019519151242983767.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GORA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gora Network (GORA) rinkos informacija
No.5756
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 235.71
$ 235.71$ 235.71
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ALGO
Dabartinė Gora Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 235.71. GORA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.13M
Gora Network (GORA) kainos istorija USD
Stebėkite Gora Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0024
-10.13%
60 dienų
$ -0.0058
-21.41%
90 dienų
$ -0.0022
-9.37%
Gora Network kainos pokytis šiandien
Šiandien GORA užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gora Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0024 (-10.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gora Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GORA rodiklis pasikeitė $ -0.0058 (-21.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gora Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0022 (-9.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gora Network (GORA) pokyčius?
Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.
Gora Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gora Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GORAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gora Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gora Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gora Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gora Network (GORA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gora Network (GORA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gora Network prognozes.
Supratimas apie Gora Network (GORA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GORAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gora Network (GORA)
Ieškote, kaip nusipirkti Gora Network? Viskas paprasta ir patogu! Gora Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.