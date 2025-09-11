Daugiau apie GORA

Gora Network logotipas

Gora Network kaina(GORA)

1 GORA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0213
$0.0213$0.0213
0.00%1D
USD
Gora Network (GORA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:13:26(UTC+8)

Gora Network (GORA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
24 val. žemiausia
$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213
24 val. aukščiausia

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213

$ 6.21789607430575
$ 6.21789607430575$ 6.21789607430575

$ 0.019519151242983767
$ 0.019519151242983767$ 0.019519151242983767

0.00%

0.00%

+1.42%

+1.42%

Gora Network (GORA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0213. Per pastarąsias 24 valandas GORA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021 iki aukščiausios $ 0.0213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GORA kaina yra $ 6.21789607430575, o žemiausia – $ 0.019519151242983767.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GORA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gora Network (GORA) rinkos informacija

No.5756

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 235.71
$ 235.71$ 235.71

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

Dabartinė Gora Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 235.71. GORA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.13M

Gora Network (GORA) kainos istorija USD

Stebėkite Gora Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0024-10.13%
60 dienų$ -0.0058-21.41%
90 dienų$ -0.0022-9.37%
Gora Network kainos pokytis šiandien

Šiandien GORA užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gora Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0024 (-10.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gora Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GORA rodiklis pasikeitė $ -0.0058 (-21.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gora Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0022 (-9.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gora Network (GORA) pokyčius?

Peržiūrėkite Gora Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gora Network (GORA)

Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Gora Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gora Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GORAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gora Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gora Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gora Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gora Network (GORA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gora Network (GORA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gora Network prognozes.

Peržiūrėkite Gora Network kainos prognozę dabar!

Gora Network (GORA) Tokenomika

Supratimas apie Gora Network (GORA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GORAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gora Network (GORA)

Ieškote, kaip nusipirkti Gora Network? Viskas paprasta ir patogu! Gora Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GORA į vietos valiutas

1 Gora Network(GORA) į VND
560.5095
1 Gora Network(GORA) į AUD
A$0.032163
1 Gora Network(GORA) į GBP
0.015549
1 Gora Network(GORA) į EUR
0.018105
1 Gora Network(GORA) į USD
$0.0213
1 Gora Network(GORA) į MYR
RM0.089886
1 Gora Network(GORA) į TRY
0.879264
1 Gora Network(GORA) į JPY
¥3.1311
1 Gora Network(GORA) į ARS
ARS$30.34185
1 Gora Network(GORA) į RUB
1.79985
1 Gora Network(GORA) į INR
1.879299
1 Gora Network(GORA) į IDR
Rp349.180272
1 Gora Network(GORA) į KRW
29.624466
1 Gora Network(GORA) į PHP
1.219425
1 Gora Network(GORA) į EGP
￡E.1.025169
1 Gora Network(GORA) į BRL
R$0.11502
1 Gora Network(GORA) į CAD
C$0.029394
1 Gora Network(GORA) į BDT
2.59434
1 Gora Network(GORA) į NGN
32.126577
1 Gora Network(GORA) į COP
$83.529228
1 Gora Network(GORA) į ZAR
R.0.372963
1 Gora Network(GORA) į UAH
0.879264
1 Gora Network(GORA) į VES
Bs3.3228
1 Gora Network(GORA) į CLP
$20.4693
1 Gora Network(GORA) į PKR
Rs6.049413
1 Gora Network(GORA) į KZT
11.482404
1 Gora Network(GORA) į THB
฿0.677766
1 Gora Network(GORA) į TWD
NT$0.646242
1 Gora Network(GORA) į AED
د.إ0.078171
1 Gora Network(GORA) į CHF
Fr0.016827
1 Gora Network(GORA) į HKD
HK$0.165714
1 Gora Network(GORA) į AMD
֏8.138943
1 Gora Network(GORA) į MAD
.د.م0.192339
1 Gora Network(GORA) į MXN
$0.39618
1 Gora Network(GORA) į SAR
ريال0.079875
1 Gora Network(GORA) į PLN
0.077532
1 Gora Network(GORA) į RON
лв0.092442
1 Gora Network(GORA) į SEK
kr0.199368
1 Gora Network(GORA) į BGN
лв0.035571
1 Gora Network(GORA) į HUF
Ft7.164468
1 Gora Network(GORA) į CZK
0.444531
1 Gora Network(GORA) į KWD
د.ك0.0064965
1 Gora Network(GORA) į ILS
0.070929
1 Gora Network(GORA) į AOA
Kz19.416441
1 Gora Network(GORA) į BHD
.د.ب0.0080301
1 Gora Network(GORA) į BMD
$0.0213
1 Gora Network(GORA) į DKK
kr0.135894
1 Gora Network(GORA) į HNL
L0.558273
1 Gora Network(GORA) į MUR
0.970428
1 Gora Network(GORA) į NAD
$0.374454
1 Gora Network(GORA) į NOK
kr0.211722
1 Gora Network(GORA) į NZD
$0.035784
1 Gora Network(GORA) į PAB
B/.0.0213
1 Gora Network(GORA) į PGK
K0.090312
1 Gora Network(GORA) į QAR
ر.ق0.077532
1 Gora Network(GORA) į RSD
дин.2.134473

Gora Network išteklius

Išsamesnei Gora Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gora Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gora Network

Kiek Gora Network(GORA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GORA kaina USD valiuta yra 0.0213USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GORA į USD kaina?
Dabartinė GORA kaina USD valiuta yra $ 0.0213. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gora Network rinkos kapitalizacija?
GORA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GORA apyvartoje?
GORA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GORA kaina?
GORA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.21789607430575USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GORA kaina?
GORA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019519151242983767USD.
Kokia yra GORA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GORA yra $ 235.71USD.
Ar GORA kaina šiais metais kils?
GORA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GORA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:13:26(UTC+8)

Gora Network (GORA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

