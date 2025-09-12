Gora Network (GORA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gora Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GORA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gora Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gora Network kainos prognozė
$0,0214
$0,0214
+2,88%
USD
Faktinis
Prognozė
Gora Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gora Network galėtų augti 0,00%. Ji gali pasiekti $ 0,0214 prekybos kainą 2025 m.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gora Network galėtų augti 5,00%. Ji gali pasiekti $ 0,02247 prekybos kainą 2026 m.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GORA ateities kaina yra $ 0,023593 su 10,25% augimo norma.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GORA ateities kaina yra $ 0,024773 su 15,76% augimo norma.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GORA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0,026011, o augimo norma – 21,55%.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GORA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0,027312, o augimo norma – 27,63%.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gora Network kaina galėtų išaugti 107,89%. Ji gali pasiekti $ 0,044489 prekybos kainą.

Gora Network (GORA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gora Network kaina galėtų išaugti 238,64%. Ji gali pasiekti $ 0,072467 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0,0214
    0,00%
  • 2026
    $ 0,02247
    5,00%
  • 2027
    $ 0,023593
    10,25%
  • 2028
    $ 0,024773
    15,76%
  • 2029
    $ 0,026011
    21,55%
  • 2030
    $ 0,027312
    27,63%
  • 2031
    $ 0,028678
    34,01%
  • 2032
    $ 0,030111
    40,71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0,031617
    47,75%
  • 2034
    $ 0,033198
    55,13%
  • 2035
    $ 0,034858
    62,89%
  • 2036
    $ 0,036601
    71,03%
  • 2037
    $ 0,038431
    79,59%
  • 2038
    $ 0,040352
    88,56%
  • 2039
    $ 0,042370
    97,99%
  • 2040
    $ 0,044489
    107,89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gora Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0,0214
    0,00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0,021402
    0,01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0,021420
    0,10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0,021487
    0,41%
Gora Network (GORA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GORA kaina yra $0,0214. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gora Network (GORA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GORA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0,021402. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gora Network (GORA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GORA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0,021420. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gora Network (GORA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GORA kaina yra $0,021487. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gora Network kainų statistika

$ 0,0214
$ 0,0214

+2,88%

$ 0,00
$ 0,00

0,00
0,00

$ 562,15
$ 562,15

--

Naujausia GORA kaina yra $ 0,0214. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2,88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 562,15.
Be to, GORA turi 0,00 apyvartą ir $ 0,00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Gora Network (GORA)

Bandote įsigyti GORA? Dabar galite GORA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Gora Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GORA dabar

Gora Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gora Network, dabartinė Gora Network kaina yra 0,0214USD. Apyvartinė Gora Network (GORA) pasiūla yra 0,00 GORA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0,00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0,03%
    $ 0,000599
    $ 0,0214
    $ 0,0206
  • 7 dienos
    -0,00%
    $ -0,000099
    $ 0,0222
    $ 0,02
  • 30 dienų
    -0,21%
    $ -0,005900
    $ 0,0277
    $ 0,02
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gora Network kaina pasikeitė $0,000599, atspindinti 0,03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gora Network buvo prekiaujama aukščiausia $0,0222 ir žemiausia $0,02. Kainos pokytis buvo -0,00%. Ši naujausia tendencija parodo GORA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gora Network įvyko -0,21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0,005900 vertę. Tai rodo, kad GORA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Gora Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GORA kainų istoriją

Kaip veikia Gora Network (GORA) kainų prognozės modulis?

Gora Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GORA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gora Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GORA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gora Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GORA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GORA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gora Network potencialą.

Kodėl GORA kainų prognozė yra svarbi?

GORA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GORA dabar?
Pagal jūsų prognozes, GORA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GORA kainų prognozė?
Remiantis Gora Network (GORA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GORA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GORA 2026 m.?
1 vieneto Gora Network (GORA) kaina šiandien yra $0,0214. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GORA padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GORA kaina 2027 m.?
Gora Network (GORA) prognozuojama, kad kasmet bus 0,00%, o iki 2027 m. 1 GORA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GORA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gora Network (GORA) augs 0,00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GORA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gora Network (GORA) augs 0,00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GORA 2030 m.?
1 vieneto Gora Network (GORA) kaina šiandien yra $0,0214. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GORA padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GORA kainų prognozė 2040 metams?
Gora Network (GORA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0,00%, o iki 2040 m. 1 GORA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.