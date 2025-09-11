Daugiau apie GOHOME

GOHOME Kainos informacija

GOHOME Baltoji knyga

GOHOME Oficiali svetainė

GOHOME Tokenomika

GOHOME Kainų prognozė

GOHOME Istorija

GOHOME pirkimo vadovas

GOHOMEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GOHOME Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GOHOME logotipas

GOHOME kaina(GOHOME)

1 GOHOME į USD – tiesioginė kaina:

$207.36
$207.36$207.36
-1.73%1D
USD
GOHOME (GOHOME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:15(UTC+8)

GOHOME (GOHOME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 205.1
$ 205.1$ 205.1
24 val. žemiausia
$ 212.9
$ 212.9$ 212.9
24 val. aukščiausia

$ 205.1
$ 205.1$ 205.1

$ 212.9
$ 212.9$ 212.9

$ 368.820720950202
$ 368.820720950202$ 368.820720950202

$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909

-0.26%

-1.73%

-0.02%

-0.02%

GOHOME (GOHOME) realiojo laiko kaina yra $ 207.36. Per pastarąsias 24 valandas GOHOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 205.1 iki aukščiausios $ 212.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOHOME kaina yra $ 368.820720950202, o žemiausia – $ 0.002123814255824909.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOHOME per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GOHOME (GOHOME) rinkos informacija

No.365

$ 103.66M
$ 103.66M$ 103.66M

$ 149.38K
$ 149.38K$ 149.38K

$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B

499.90K
499.90K 499.90K

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

4.99%

SOL

Dabartinė GOHOME rinkos kapitalizacija yra $ 103.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.38K. GOHOME apyvartoje yra 499.90K vienetų, o bendras kiekis siekia 9999895.37. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.07B

GOHOME (GOHOME) kainos istorija USD

Stebėkite GOHOME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -3.6505-1.73%
30 dienų$ -5.94-2.79%
60 dienų$ -38.18-15.55%
90 dienų$ -28.23-11.99%
GOHOME kainos pokytis šiandien

Šiandien GOHOME užfiksuotas $ -3.6505 (-1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GOHOME 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -5.94 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GOHOME 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOHOME rodiklis pasikeitė $ -38.18 (-15.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GOHOME 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -28.23 (-11.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GOHOME (GOHOME) pokyčius?

Peržiūrėkite GOHOME kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GOHOME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOHOMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GOHOME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GOHOME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GOHOME kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GOHOME (GOHOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GOHOME (GOHOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GOHOME prognozes.

Peržiūrėkite GOHOME kainos prognozę dabar!

GOHOME (GOHOME) Tokenomika

Supratimas apie GOHOME (GOHOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOHOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GOHOME (GOHOME)

Ieškote, kaip nusipirkti GOHOME? Viskas paprasta ir patogu! GOHOME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOHOME į vietos valiutas

1 GOHOME(GOHOME) į VND
5,456,678.4
1 GOHOME(GOHOME) į AUD
A$313.1136
1 GOHOME(GOHOME) į GBP
151.3728
1 GOHOME(GOHOME) į EUR
176.256
1 GOHOME(GOHOME) į USD
$207.36
1 GOHOME(GOHOME) į MYR
RM875.0592
1 GOHOME(GOHOME) į TRY
8,561.8944
1 GOHOME(GOHOME) į JPY
¥30,481.92
1 GOHOME(GOHOME) į ARS
ARS$295,384.32
1 GOHOME(GOHOME) į RUB
17,716.8384
1 GOHOME(GOHOME) į INR
18,303.6672
1 GOHOME(GOHOME) į IDR
Rp3,399,343.7184
1 GOHOME(GOHOME) į KRW
288,800.64
1 GOHOME(GOHOME) į PHP
11,869.2864
1 GOHOME(GOHOME) į EGP
￡E.9,992.6784
1 GOHOME(GOHOME) į BRL
R$1,119.744
1 GOHOME(GOHOME) į CAD
C$286.1568
1 GOHOME(GOHOME) į BDT
25,256.448
1 GOHOME(GOHOME) į NGN
312,759.0144
1 GOHOME(GOHOME) į COP
$813,174.6816
1 GOHOME(GOHOME) į ZAR
R.3,632.9472
1 GOHOME(GOHOME) į UAH
8,559.8208
1 GOHOME(GOHOME) į VES
Bs32,348.16
1 GOHOME(GOHOME) į CLP
$199,272.96
1 GOHOME(GOHOME) į PKR
Rs58,892.3136
1 GOHOME(GOHOME) į KZT
111,783.6288
1 GOHOME(GOHOME) į THB
฿6,598.1952
1 GOHOME(GOHOME) į TWD
NT$6,287.1552
1 GOHOME(GOHOME) į AED
د.إ761.0112
1 GOHOME(GOHOME) į CHF
Fr163.8144
1 GOHOME(GOHOME) į HKD
HK$1,613.2608
1 GOHOME(GOHOME) į AMD
֏79,234.3296
1 GOHOME(GOHOME) į MAD
.د.م1,872.4608
1 GOHOME(GOHOME) į MXN
$3,861.0432
1 GOHOME(GOHOME) į SAR
ريال777.6
1 GOHOME(GOHOME) į PLN
754.7904
1 GOHOME(GOHOME) į RON
лв897.8688
1 GOHOME(GOHOME) į SEK
kr1,940.8896
1 GOHOME(GOHOME) į BGN
лв346.2912
1 GOHOME(GOHOME) į HUF
Ft69,770.4192
1 GOHOME(GOHOME) į CZK
4,329.6768
1 GOHOME(GOHOME) į KWD
د.ك63.2448
1 GOHOME(GOHOME) į ILS
688.4352
1 GOHOME(GOHOME) į AOA
Kz189,023.1552
1 GOHOME(GOHOME) į BHD
.د.ب78.17472
1 GOHOME(GOHOME) į BMD
$207.36
1 GOHOME(GOHOME) į DKK
kr1,322.9568
1 GOHOME(GOHOME) į HNL
L5,434.9056
1 GOHOME(GOHOME) į MUR
9,447.3216
1 GOHOME(GOHOME) į NAD
$3,645.3888
1 GOHOME(GOHOME) į NOK
kr2,059.0848
1 GOHOME(GOHOME) į NZD
$348.3648
1 GOHOME(GOHOME) į PAB
B/.207.36
1 GOHOME(GOHOME) į PGK
K879.2064
1 GOHOME(GOHOME) į QAR
ر.ق754.7904
1 GOHOME(GOHOME) į RSD
дин.20,775.3984

GOHOME išteklius

Išsamesnei GOHOME analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GOHOME svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GOHOME

Kiek GOHOME(GOHOME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOHOME kaina USD valiuta yra 207.36USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOHOME į USD kaina?
Dabartinė GOHOME kaina USD valiuta yra $ 207.36. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GOHOME rinkos kapitalizacija?
GOHOME rinkos kapitalizacija yra $ 103.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOHOME apyvartoje?
GOHOME apyvartoje yra 499.90KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOHOME kaina?
GOHOME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 368.820720950202USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOHOME kaina?
GOHOME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002123814255824909USD.
Kokia yra GOHOME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOHOME yra $ 149.38KUSD.
Ar GOHOME kaina šiais metais kils?
GOHOME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOHOME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:15(UTC+8)

GOHOME (GOHOME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GOHOME-į-USD skaičiuoklė

Suma

GOHOME
GOHOME
USD
USD

1 GOHOME = 207.36 USD

Prekiauti GOHOME

GOHOMEUSDT
$207.36
$207.36$207.36
-1.73%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis