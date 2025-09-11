GOHOME (GOHOME) realiojo laiko kaina yra $ 207.36. Per pastarąsias 24 valandas GOHOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 205.1 iki aukščiausios $ 212.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOHOME kaina yra $ 368.820720950202, o žemiausia – $ 0.002123814255824909.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOHOME per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GOHOME (GOHOME) rinkos informacija
Dabartinė GOHOME rinkos kapitalizacija yra $ 103.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.38K. GOHOME apyvartoje yra 499.90K vienetų, o bendras kiekis siekia 9999895.37. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.07B
GOHOME (GOHOME) kainos istorija USD
Stebėkite GOHOME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -3.6505
-1.73%
30 dienų
$ -5.94
-2.79%
60 dienų
$ -38.18
-15.55%
90 dienų
$ -28.23
-11.99%
GOHOME kainos pokytis šiandien
Šiandien GOHOME užfiksuotas $ -3.6505 (-1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GOHOME 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -5.94 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GOHOME 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOHOME rodiklis pasikeitė $ -38.18 (-15.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GOHOME 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -28.23 (-11.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GOHOME (GOHOME) pokyčius?
A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.
GOHOME kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GOHOME (GOHOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GOHOME (GOHOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GOHOME prognozes.
Supratimas apie GOHOME (GOHOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOHOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
