Gnosis (GNO) realiojo laiko kaina yra $ 140.73. Per pastarąsias 24 valandas GNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 136.12 iki aukščiausios $ 140.75 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNO kaina yra $ 1,088.8656450619212, o žemiausia – $ 7.05027795992.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNO per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gnosis (GNO) rinkos informacija
$ 371.40M
$ 164.07K
$ 422.18M
2.64M
2,999,934.74597423
0.01%
ETH
Dabartinė Gnosis rinkos kapitalizacija yra $ 371.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 164.07K. GNO apyvartoje yra 2.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 2999934.74597423. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 422.18M
Gnosis (GNO) kainos istorija USD
Stebėkite Gnosis kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.9779
+0.70%
30 dienų
$ +7.21
+5.39%
60 dienų
$ +12.65
+9.87%
90 dienų
$ +28.06
+24.90%
Gnosis kainos pokytis šiandien
Šiandien GNO užfiksuotas $ +0.9779 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gnosis 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +7.21 (+5.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gnosis 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GNO rodiklis pasikeitė $ +12.65 (+9.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gnosis 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +28.06 (+24.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gnosis (GNO) pokyčius?
Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.
Gnosis kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gnosis (GNO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gnosis (GNO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gnosis prognozes.
Supratimas apie Gnosis (GNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
