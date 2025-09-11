Daugiau apie GNO

Gnosis logotipas

Gnosis kaina(GNO)

Gnosis (GNO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:53(UTC+8)

Gnosis (GNO) kainos informacija (USD)

Gnosis (GNO) realiojo laiko kaina yra $ 140.73. Per pastarąsias 24 valandas GNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 136.12 iki aukščiausios $ 140.75 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNO kaina yra $ 1,088.8656450619212, o žemiausia – $ 7.05027795992.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNO per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gnosis (GNO) rinkos informacija

Dabartinė Gnosis rinkos kapitalizacija yra $ 371.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 164.07K. GNO apyvartoje yra 2.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 2999934.74597423. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 422.18M

Gnosis (GNO) kainos istorija USD

Stebėkite Gnosis kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.9779+0.70%
30 dienų$ +7.21+5.39%
60 dienų$ +12.65+9.87%
90 dienų$ +28.06+24.90%
Gnosis kainos pokytis šiandien

Šiandien GNO užfiksuotas $ +0.9779 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gnosis 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +7.21 (+5.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gnosis 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GNO rodiklis pasikeitė $ +12.65 (+9.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gnosis 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +28.06 (+24.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gnosis (GNO) pokyčius?

Peržiūrėkite Gnosis kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gnosis investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GNOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gnosis mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gnosis, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gnosis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gnosis (GNO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gnosis (GNO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gnosis prognozes.

Peržiūrėkite Gnosis kainos prognozę dabar!

Gnosis (GNO) Tokenomika

Supratimas apie Gnosis (GNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gnosis (GNO)

Ieškote, kaip nusipirkti Gnosis? Viskas paprasta ir patogu! Gnosis lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GNO į vietos valiutas

Gnosis išteklius

Išsamesnei Gnosis analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gnosis svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gnosis

Kiek Gnosis(GNO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GNO kaina USD valiuta yra 140.73USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GNO į USD kaina?
Dabartinė GNO kaina USD valiuta yra $ 140.73. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gnosis rinkos kapitalizacija?
GNO rinkos kapitalizacija yra $ 371.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GNO apyvartoje?
GNO apyvartoje yra 2.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GNO kaina?
GNO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,088.8656450619212USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GNO kaina?
GNO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 7.05027795992USD.
Kokia yra GNO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GNO yra $ 164.07KUSD.
Ar GNO kaina šiais metais kils?
GNO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GNO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:53(UTC+8)

Gnosis (GNO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

