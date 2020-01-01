GamerCoin (GHX) Tokenomika

GamerCoin (GHX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGamerCoin (GHX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

GamerCoin (GHX) Informacija

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Oficiali svetainė:
https://gamercoin.com/
Baltoji knyga:
https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7

GamerCoin (GHX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GamerCoin (GHX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 15.18M
$ 15.18M$ 15.18M
Bendra pasiūla:
$ 808.00M
$ 808.00M$ 808.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 649.97M
$ 649.97M$ 649.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 18.87M
$ 18.87M$ 18.87M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3605
$ 0.3605$ 0.3605
Visų laikų minimumas:
$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382$ 0.004504326610072382
Dabartinė kaina:
$ 0.02336
$ 0.02336$ 0.02336

GamerCoin (GHX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GamerCoin (GHX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GHX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GHX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GHX tokenomiką, galite peržiūrėti GHX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GHX

Norite įtraukti GamerCoin (GHX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GHX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GamerCoin (GHX) Kainų istorija

GHX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GHX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GHX? Mūsų GHX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.