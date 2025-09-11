GamerCoin (GHX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02145. Per pastarąsias 24 valandas GHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02112 iki aukščiausios $ 0.02245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHX kaina yra $ 0.86724495, o žemiausia – $ 0.004504326610072382.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHX per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GamerCoin (GHX) rinkos informacija
No.1031
$ 13.94M
$ 13.94M$ 13.94M
$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K
$ 17.33M
$ 17.33M$ 17.33M
649.97M
649.97M 649.97M
808,000,000
808,000,000 808,000,000
808,000,000
808,000,000 808,000,000
80.44%
ETH
Dabartinė GamerCoin rinkos kapitalizacija yra $ 13.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.34K. GHX apyvartoje yra 649.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 808000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.33M
GamerCoin (GHX) kainos istorija USD
Stebėkite GamerCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001599
-0.74%
30 dienų
$ -0.00454
-17.47%
60 dienų
$ -0.00701
-24.64%
90 dienų
$ -0.00829
-27.88%
GamerCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien GHX užfiksuotas $ -0.0001599 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GamerCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00454 (-17.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GamerCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHX rodiklis pasikeitė $ -0.00701 (-24.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GamerCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00829 (-27.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GamerCoin (GHX) pokyčius?
GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.
GamerCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GamerCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GHXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GamerCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GamerCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GamerCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GamerCoin (GHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GamerCoin (GHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GamerCoin prognozes.
Supratimas apie GamerCoin (GHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GamerCoin (GHX)
Ieškote, kaip nusipirkti GamerCoin? Viskas paprasta ir patogu! GamerCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.