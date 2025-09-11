Daugiau apie GHX

GamerCoin

GamerCoin kaina(GHX)

1 GHX į USD – tiesioginė kaina:

$0.02145
-0.74%1D
USD
GamerCoin (GHX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:17(UTC+8)

GamerCoin (GHX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02112
24 val. žemiausia
$ 0.02245
24 val. aukščiausia

$ 0.02112
$ 0.02245
$ 0.86724495
$ 0.004504326610072382
-0.28%

-0.74%

+4.63%

+4.63%

GamerCoin (GHX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02145. Per pastarąsias 24 valandas GHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02112 iki aukščiausios $ 0.02245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHX kaina yra $ 0.86724495, o žemiausia – $ 0.004504326610072382.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHX per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GamerCoin (GHX) rinkos informacija

No.1031

$ 13.94M
$ 60.34K
$ 17.33M
649.97M
808,000,000
808,000,000
80.44%

ETH

Dabartinė GamerCoin rinkos kapitalizacija yra $ 13.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.34K. GHX apyvartoje yra 649.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 808000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.33M

GamerCoin (GHX) kainos istorija USD

Stebėkite GamerCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001599-0.74%
30 dienų$ -0.00454-17.47%
60 dienų$ -0.00701-24.64%
90 dienų$ -0.00829-27.88%
GamerCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien GHX užfiksuotas $ -0.0001599 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GamerCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00454 (-17.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GamerCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHX rodiklis pasikeitė $ -0.00701 (-24.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GamerCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00829 (-27.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GamerCoin (GHX) pokyčius?

Peržiūrėkite GamerCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

GamerCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GamerCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GHXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GamerCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GamerCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GamerCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GamerCoin (GHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GamerCoin (GHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GamerCoin prognozes.

Peržiūrėkite GamerCoin kainos prognozę dabar!

GamerCoin (GHX) Tokenomika

Supratimas apie GamerCoin (GHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GamerCoin (GHX)

Ieškote, kaip nusipirkti GamerCoin? Viskas paprasta ir patogu! GamerCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GHX į vietos valiutas

1 GamerCoin(GHX) į VND
564.45675
1 GamerCoin(GHX) į AUD
A$0.0323895
1 GamerCoin(GHX) į GBP
0.0156585
1 GamerCoin(GHX) į EUR
0.0182325
1 GamerCoin(GHX) į USD
$0.02145
1 GamerCoin(GHX) į MYR
RM0.090519
1 GamerCoin(GHX) į TRY
0.8856705
1 GamerCoin(GHX) į JPY
¥3.15315
1 GamerCoin(GHX) į ARS
ARS$30.555525
1 GamerCoin(GHX) į RUB
1.832688
1 GamerCoin(GHX) į INR
1.8933915
1 GamerCoin(GHX) į IDR
Rp351.639288
1 GamerCoin(GHX) į KRW
29.8744875
1 GamerCoin(GHX) į PHP
1.227798
1 GamerCoin(GHX) į EGP
￡E.1.0336755
1 GamerCoin(GHX) į BRL
R$0.11583
1 GamerCoin(GHX) į CAD
C$0.029601
1 GamerCoin(GHX) į BDT
2.61261
1 GamerCoin(GHX) į NGN
32.3528205
1 GamerCoin(GHX) į COP
$84.117462
1 GamerCoin(GHX) į ZAR
R.0.375804
1 GamerCoin(GHX) į UAH
0.885456
1 GamerCoin(GHX) į VES
Bs3.3462
1 GamerCoin(GHX) į CLP
$20.61345
1 GamerCoin(GHX) į PKR
Rs6.0920145
1 GamerCoin(GHX) į KZT
11.563266
1 GamerCoin(GHX) į THB
฿0.682539
1 GamerCoin(GHX) į TWD
NT$0.650364
1 GamerCoin(GHX) į AED
د.إ0.0787215
1 GamerCoin(GHX) į CHF
Fr0.0169455
1 GamerCoin(GHX) į HKD
HK$0.166881
1 GamerCoin(GHX) į AMD
֏8.1962595
1 GamerCoin(GHX) į MAD
.د.م0.1936935
1 GamerCoin(GHX) į MXN
$0.399399
1 GamerCoin(GHX) į SAR
ريال0.0804375
1 GamerCoin(GHX) į PLN
0.078078
1 GamerCoin(GHX) į RON
лв0.0928785
1 GamerCoin(GHX) į SEK
kr0.200772
1 GamerCoin(GHX) į BGN
лв0.0358215
1 GamerCoin(GHX) į HUF
Ft7.2172815
1 GamerCoin(GHX) į CZK
0.447876
1 GamerCoin(GHX) į KWD
د.ك0.00654225
1 GamerCoin(GHX) į ILS
0.071214
1 GamerCoin(GHX) į AOA
Kz19.5531765
1 GamerCoin(GHX) į BHD
.د.ب0.00808665
1 GamerCoin(GHX) į BMD
$0.02145
1 GamerCoin(GHX) į DKK
kr0.136851
1 GamerCoin(GHX) į HNL
L0.5622045
1 GamerCoin(GHX) į MUR
0.977262
1 GamerCoin(GHX) į NAD
$0.377091
1 GamerCoin(GHX) į NOK
kr0.2129985
1 GamerCoin(GHX) į NZD
$0.036036
1 GamerCoin(GHX) į PAB
B/.0.02145
1 GamerCoin(GHX) į PGK
K0.090948
1 GamerCoin(GHX) į QAR
ر.ق0.078078
1 GamerCoin(GHX) į RSD
дин.2.1490755

GamerCoin išteklius

Išsamesnei GamerCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GamerCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GamerCoin

Kiek GamerCoin(GHX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHX kaina USD valiuta yra 0.02145USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHX į USD kaina?
Dabartinė GHX kaina USD valiuta yra $ 0.02145. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GamerCoin rinkos kapitalizacija?
GHX rinkos kapitalizacija yra $ 13.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHX apyvartoje?
GHX apyvartoje yra 649.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHX kaina?
GHX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.86724495USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHX kaina?
GHX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004504326610072382USD.
Kokia yra GHX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHX yra $ 60.34KUSD.
Ar GHX kaina šiais metais kils?
GHX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GamerCoin (GHX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.02145
