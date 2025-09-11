GET (GET) realiojo laiko kaina yra $ 0.008651. Per pastarąsias 24 valandas GET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008467 iki aukščiausios $ 0.008652 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GET kaina yra $ 0.013155838322735681, o žemiausia – $ 0.004797037399451781.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GET per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GET (GET) rinkos informacija
Dabartinė GET rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 816.39. GET apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.51M
GET (GET) kainos istorija USD
Stebėkite GET kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00018374
+2.17%
30 dienų
$ -0.00005
-0.58%
60 dienų
$ -0.00218
-20.13%
90 dienų
$ -0.004361
-33.52%
GET kainos pokytis šiandien
Šiandien GET užfiksuotas $ +0.00018374 (+2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GET 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00005 (-0.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GET 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GET rodiklis pasikeitė $ -0.00218 (-20.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GET 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004361 (-33.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GET (GET) pokyčius?
GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET.
GET galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GET investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GET mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GET, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GET kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GET (GET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GET (GET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GET prognozes.
Supratimas apie GET (GET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GET (GET)
Ieškote, kaip nusipirkti GET? Viskas paprasta ir patogu! GET lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.