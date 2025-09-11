Daugiau apie GBCK

GoldBrick logotipas

GoldBrick kaina(GBCK)

1 GBCK į USD – tiesioginė kaina:

$0.011068
$0.011068$0.011068
0.00%1D
USD
GoldBrick (GBCK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

GoldBrick (GBCK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008481
$ 0.008481$ 0.008481
24 val. žemiausia
$ 0.011342
$ 0.011342$ 0.011342
24 val. aukščiausia

$ 0.008481
$ 0.008481$ 0.008481

$ 0.011342
$ 0.011342$ 0.011342

--
----

--
----

-0.02%

0.00%

-6.71%

-6.71%

GoldBrick (GBCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.011067. Per pastarąsias 24 valandas GBCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008481 iki aukščiausios $ 0.011342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GBCK kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GBCK per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoldBrick (GBCK) rinkos informacija

--
----

$ 97.88K
$ 97.88K$ 97.88K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

--
----

150,000,000
150,000,000 150,000,000

BSC

Dabartinė GoldBrick rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 97.88K. GBCK apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.66M

GoldBrick (GBCK) kainos istorija USD

Stebėkite GoldBrick kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.001261-10.23%
60 dienų$ +0.007432+204.45%
90 dienų$ +0.002+22.05%
GoldBrick kainos pokytis šiandien

Šiandien GBCK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GoldBrick 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001261 (-10.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GoldBrick 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GBCK rodiklis pasikeitė $ +0.007432 (+204.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GoldBrick 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002 (+22.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GoldBrick (GBCK) pokyčius?

Peržiūrėkite GoldBrick kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GoldBrick (GBCK)

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

GoldBrick galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GoldBrick investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GBCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GoldBrick mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GoldBrick, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GoldBrick kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoldBrick (GBCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoldBrick (GBCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoldBrick prognozes.

Peržiūrėkite GoldBrick kainos prognozę dabar!

GoldBrick (GBCK) Tokenomika

Supratimas apie GoldBrick (GBCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GBCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GoldBrick (GBCK)

Ieškote, kaip nusipirkti GoldBrick? Viskas paprasta ir patogu! GoldBrick lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GBCK į vietos valiutas

1 GoldBrick(GBCK) į VND
291.228105
1 GoldBrick(GBCK) į AUD
A$0.01671117
1 GoldBrick(GBCK) į GBP
0.00807891
1 GoldBrick(GBCK) į EUR
0.00940695
1 GoldBrick(GBCK) į USD
$0.011067
1 GoldBrick(GBCK) į MYR
RM0.04670274
1 GoldBrick(GBCK) į TRY
0.45684576
1 GoldBrick(GBCK) į JPY
¥1.626849
1 GoldBrick(GBCK) į ARS
ARS$15.7649415
1 GoldBrick(GBCK) į RUB
0.9351615
1 GoldBrick(GBCK) į INR
0.9750027
1 GoldBrick(GBCK) į IDR
Rp181.42620048
1 GoldBrick(GBCK) į KRW
15.39220494
1 GoldBrick(GBCK) į PHP
0.63270039
1 GoldBrick(GBCK) į EGP
￡E.0.53221203
1 GoldBrick(GBCK) į BRL
R$0.0597618
1 GoldBrick(GBCK) į CAD
C$0.01527246
1 GoldBrick(GBCK) į BDT
1.3479606
1 GoldBrick(GBCK) į NGN
16.71747819
1 GoldBrick(GBCK) į COP
$43.39990452
1 GoldBrick(GBCK) į ZAR
R.0.19356183
1 GoldBrick(GBCK) į UAH
0.45684576
1 GoldBrick(GBCK) į VES
Bs1.726452
1 GoldBrick(GBCK) į CLP
$10.635387
1 GoldBrick(GBCK) į PKR
Rs3.14313867
1 GoldBrick(GBCK) į KZT
5.96599836
1 GoldBrick(GBCK) į THB
฿0.3519306
1 GoldBrick(GBCK) į TWD
NT$0.33544077
1 GoldBrick(GBCK) į AED
د.إ0.04061589
1 GoldBrick(GBCK) į CHF
Fr0.00874293
1 GoldBrick(GBCK) į HKD
HK$0.08610126
1 GoldBrick(GBCK) į AMD
֏4.22881137
1 GoldBrick(GBCK) į MAD
.د.م0.09993501
1 GoldBrick(GBCK) į MXN
$0.20573553
1 GoldBrick(GBCK) į SAR
ريال0.04150125
1 GoldBrick(GBCK) į PLN
0.04028388
1 GoldBrick(GBCK) į RON
лв0.04792011
1 GoldBrick(GBCK) į SEK
kr0.10336578
1 GoldBrick(GBCK) į BGN
лв0.01848189
1 GoldBrick(GBCK) į HUF
Ft3.71873334
1 GoldBrick(GBCK) į CZK
0.23085762
1 GoldBrick(GBCK) į KWD
د.ك0.003375435
1 GoldBrick(GBCK) į ILS
0.03674244
1 GoldBrick(GBCK) į AOA
Kz10.12530897
1 GoldBrick(GBCK) į BHD
.د.ب0.004172259
1 GoldBrick(GBCK) į BMD
$0.011067
1 GoldBrick(GBCK) į DKK
kr0.07060746
1 GoldBrick(GBCK) į HNL
L0.29006607
1 GoldBrick(GBCK) į MUR
0.5035485
1 GoldBrick(GBCK) į NAD
$0.19455786
1 GoldBrick(GBCK) į NOK
kr0.10989531
1 GoldBrick(GBCK) į NZD
$0.01859256
1 GoldBrick(GBCK) į PAB
B/.0.011067
1 GoldBrick(GBCK) į PGK
K0.04692408
1 GoldBrick(GBCK) į QAR
ر.ق0.04028388
1 GoldBrick(GBCK) į RSD
дин.1.10836005

GoldBrick išteklius

Išsamesnei GoldBrick analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GoldBrick svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoldBrick

Kiek GoldBrick(GBCK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GBCK kaina USD valiuta yra 0.011067USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GBCK į USD kaina?
Dabartinė GBCK kaina USD valiuta yra $ 0.011067. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoldBrick rinkos kapitalizacija?
GBCK rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GBCK apyvartoje?
GBCK apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GBCK kaina?
GBCK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GBCK kaina?
GBCK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GBCK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GBCK yra $ 97.88KUSD.
Ar GBCK kaina šiais metais kils?
GBCK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GBCK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

