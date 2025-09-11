Daugiau apie GAME2

GameBuild logotipas

GameBuild kaina(GAME2)

1 GAME2 į USD – tiesioginė kaina:

-0.95%1D
USD
GameBuild (GAME2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:56:03(UTC+8)

GameBuild (GAME2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.06%

-0.95%

-6.89%

-6.89%

GameBuild (GAME2) realiojo laiko kaina yra $ 0.003004. Per pastarąsias 24 valandas GAME2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002988 iki aukščiausios $ 0.003038 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAME2 kaina yra $ 0.009297992215811303, o žemiausia – $ 0.002490664239146623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAME2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GameBuild (GAME2) rinkos informacija

No.557

84.46%

ETH

Dabartinė GameBuild rinkos kapitalizacija yra $ 54.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.09K. GAME2 apyvartoje yra 18.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 21419639000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.34M

GameBuild (GAME2) kainos istorija USD

Stebėkite GameBuild kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002881-0.95%
30 dienų$ -0.00089-22.86%
60 dienų$ -0.000391-11.52%
90 dienų$ -0.000077-2.50%
GameBuild kainos pokytis šiandien

Šiandien GAME2 užfiksuotas $ -0.00002881 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GameBuild 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00089 (-22.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GameBuild 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAME2 rodiklis pasikeitė $ -0.000391 (-11.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GameBuild 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000077 (-2.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GameBuild (GAME2) pokyčius?

Peržiūrėkite GameBuild kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GameBuild investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAME2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GameBuild mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GameBuild, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GameBuild kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GameBuild (GAME2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GameBuild (GAME2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GameBuild prognozes.

Peržiūrėkite GameBuild kainos prognozę dabar!

GameBuild (GAME2) Tokenomika

Supratimas apie GameBuild (GAME2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAME2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GameBuild (GAME2)

Ieškote, kaip nusipirkti GameBuild? Viskas paprasta ir patogu! GameBuild lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAME2 į vietos valiutas

1 GameBuild(GAME2) į VND
79.05026
1 GameBuild(GAME2) į AUD
A$0.00453604
1 GameBuild(GAME2) į GBP
0.00219292
1 GameBuild(GAME2) į EUR
0.0025534
1 GameBuild(GAME2) į USD
$0.003004
1 GameBuild(GAME2) į MYR
RM0.01267688
1 GameBuild(GAME2) į TRY
0.12400512
1 GameBuild(GAME2) į JPY
¥0.441588
1 GameBuild(GAME2) į ARS
ARS$4.279198
1 GameBuild(GAME2) į RUB
0.253838
1 GameBuild(GAME2) į INR
0.2646524
1 GameBuild(GAME2) į IDR
Rp49.24589376
1 GameBuild(GAME2) į KRW
4.17802328
1 GameBuild(GAME2) į PHP
0.17173868
1 GameBuild(GAME2) į EGP
￡E.0.14446236
1 GameBuild(GAME2) į BRL
R$0.0162216
1 GameBuild(GAME2) į CAD
C$0.00414552
1 GameBuild(GAME2) į BDT
0.3658872
1 GameBuild(GAME2) į NGN
4.53775228
1 GameBuild(GAME2) į COP
$11.78036624
1 GameBuild(GAME2) į ZAR
R.0.05253996
1 GameBuild(GAME2) į UAH
0.12400512
1 GameBuild(GAME2) į VES
Bs0.468624
1 GameBuild(GAME2) į CLP
$2.886844
1 GameBuild(GAME2) į PKR
Rs0.85316604
1 GameBuild(GAME2) į KZT
1.61939632
1 GameBuild(GAME2) į THB
฿0.0955272
1 GameBuild(GAME2) į TWD
NT$0.09105124
1 GameBuild(GAME2) į AED
د.إ0.01102468
1 GameBuild(GAME2) į CHF
Fr0.00237316
1 GameBuild(GAME2) į HKD
HK$0.02337112
1 GameBuild(GAME2) į AMD
֏1.14785844
1 GameBuild(GAME2) į MAD
.د.م0.02712612
1 GameBuild(GAME2) į MXN
$0.05584436
1 GameBuild(GAME2) į SAR
ريال0.011265
1 GameBuild(GAME2) į PLN
0.01093456
1 GameBuild(GAME2) į RON
лв0.01300732
1 GameBuild(GAME2) į SEK
kr0.02805736
1 GameBuild(GAME2) į BGN
лв0.00501668
1 GameBuild(GAME2) į HUF
Ft1.00940408
1 GameBuild(GAME2) į CZK
0.06266344
1 GameBuild(GAME2) į KWD
د.ك0.00091622
1 GameBuild(GAME2) į ILS
0.00997328
1 GameBuild(GAME2) į AOA
Kz2.74838964
1 GameBuild(GAME2) į BHD
.د.ب0.001132508
1 GameBuild(GAME2) į BMD
$0.003004
1 GameBuild(GAME2) į DKK
kr0.01916552
1 GameBuild(GAME2) į HNL
L0.07873484
1 GameBuild(GAME2) į MUR
0.136682
1 GameBuild(GAME2) į NAD
$0.05281032
1 GameBuild(GAME2) į NOK
kr0.02982972
1 GameBuild(GAME2) į NZD
$0.00504672
1 GameBuild(GAME2) į PAB
B/.0.003004
1 GameBuild(GAME2) į PGK
K0.01273696
1 GameBuild(GAME2) į QAR
ر.ق0.01093456
1 GameBuild(GAME2) į RSD
дин.0.3008506

GameBuild išteklius

Išsamesnei GameBuild analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GameBuild svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GameBuild

Kiek GameBuild(GAME2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAME2 kaina USD valiuta yra 0.003004USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAME2 į USD kaina?
Dabartinė GAME2 kaina USD valiuta yra $ 0.003004. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GameBuild rinkos kapitalizacija?
GAME2 rinkos kapitalizacija yra $ 54.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAME2 apyvartoje?
GAME2 apyvartoje yra 18.09BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAME2 kaina?
GAME2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.009297992215811303USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAME2 kaina?
GAME2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002490664239146623USD.
Kokia yra GAME2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAME2 yra $ 100.09KUSD.
Ar GAME2 kaina šiais metais kils?
GAME2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAME2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:56:03(UTC+8)

GameBuild (GAME2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

