FWOG kaina(FWOG)

1 FWOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.04255
-3.22%1D
FWOG (FWOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:32(UTC+8)

FWOG (FWOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04059
24 val. žemiausia
$ 0.04563
24 val. aukščiausia

$ 0.04059
$ 0.04563
$ 0.7495439932614136
$ 0.000086822542738835
0.00%

-3.21%

+10.48%

+10.48%

FWOG (FWOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.04256. Per pastarąsias 24 valandas FWOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04059 iki aukščiausios $ 0.04563 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FWOG kaina yra $ 0.7495439932614136, o žemiausia – $ 0.000086822542738835.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FWOG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FWOG (FWOG) rinkos informacija

$ 41.52M
$ 161.25K
$ 41.52M
975.64M
975,635,328
975,635,328
100.00%

SOL

Dabartinė FWOG rinkos kapitalizacija yra $ 41.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 161.25K. FWOG apyvartoje yra 975.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 975635328. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.52M

FWOG (FWOG) kainos istorija USD

Stebėkite FWOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0014157-3.21%
30 dienų$ -0.00691-13.97%
60 dienų$ -0.00071-1.65%
90 dienų$ -0.00604-12.43%
FWOG kainos pokytis šiandien

Šiandien FWOG užfiksuotas $ -0.0014157 (-3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FWOG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00691 (-13.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FWOG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FWOG rodiklis pasikeitė $ -0.00071 (-1.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FWOG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00604 (-12.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FWOG (FWOG) pokyčius?

Peržiūrėkite FWOG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FWOG (FWOG)

FWOG is a meme coin on the Solana chain.

FWOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FWOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FWOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FWOG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FWOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FWOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FWOG (FWOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FWOG (FWOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FWOG prognozes.

Peržiūrėkite FWOG kainos prognozę dabar!

FWOG (FWOG) Tokenomika

Supratimas apie FWOG (FWOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FWOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FWOG (FWOG)

Ieškote, kaip nusipirkti FWOG? Viskas paprasta ir patogu! FWOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FWOG į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FWOG

Kiek FWOG(FWOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FWOG kaina USD valiuta yra 0.04256USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FWOG į USD kaina?
Dabartinė FWOG kaina USD valiuta yra $ 0.04256. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FWOG rinkos kapitalizacija?
FWOG rinkos kapitalizacija yra $ 41.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FWOG apyvartoje?
FWOG apyvartoje yra 975.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FWOG kaina?
FWOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7495439932614136USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FWOG kaina?
FWOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000086822542738835USD.
Kokia yra FWOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FWOG yra $ 161.25KUSD.
Ar FWOG kaina šiais metais kils?
FWOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FWOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:32(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
