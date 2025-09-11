FUSD (FUSD) realiojo laiko kaina yra $ 1. Per pastarąsias 24 valandas FUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9994 iki aukščiausios $ 1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUSD kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FUSD (FUSD) rinkos informacija
--
----
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
--
----
1,100,000
1,100,000 1,100,000
ZANO
Dabartinė FUSD rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.53M. FUSD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.10M
FUSD (FUSD) kainos istorija USD
Stebėkite FUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0001
+0.01%
60 dienų
$ -0.0008
-0.08%
90 dienų
$ +0.1
+11.11%
FUSD kainos pokytis šiandien
Šiandien FUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FUSD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001 (+0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FUSD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0008 (-0.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FUSD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1 (+11.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUSD (FUSD) pokyčius?
FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide.
FUSD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FUSD (FUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUSD (FUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUSD prognozes.
Supratimas apie FUSD (FUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FUSD (FUSD)
