$0.9999
0.00%1D
FUSD (FUSD) kainos grafikas realiu laiku
FUSD (FUSD) kainos informacija (USD)

$ 0.9994
24 val. žemiausia
$ 1
$ 1$ 1
$ 0.9994
$ 1
--
--
+0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

FUSD (FUSD) realiojo laiko kaina yra $ 1. Per pastarąsias 24 valandas FUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9994 iki aukščiausios $ 1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUSD kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FUSD (FUSD) rinkos informacija

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

1,100,000
1,100,000 1,100,000

Dabartinė FUSD rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.53M. FUSD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.10M

FUSD (FUSD) kainos istorija USD

Stebėkite FUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.0001+0.01%
60 dienų$ -0.0008-0.08%
90 dienų$ +0.1+11.11%
FUSD kainos pokytis šiandien

Šiandien FUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FUSD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001 (+0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FUSD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0008 (-0.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FUSD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1 (+11.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUSD (FUSD) pokyčius?

Peržiūrėkite FUSD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FUSD (FUSD)

FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide.

FUSD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUSD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUSDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FUSD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUSD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FUSD (FUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUSD (FUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUSD prognozes.

Peržiūrėkite FUSD kainos prognozę dabar!

FUSD (FUSD) Tokenomika

Supratimas apie FUSD (FUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FUSD (FUSD)

Ieškote, kaip nusipirkti FUSD? Viskas paprasta ir patogu! FUSD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUSD į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FUSD

Kiek FUSD(FUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUSD kaina USD valiuta yra 1USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUSD į USD kaina?
Dabartinė FUSD kaina USD valiuta yra $ 1. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FUSD rinkos kapitalizacija?
FUSD rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUSD apyvartoje?
FUSD apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUSD kaina?
FUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUSD kaina?
FUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUSD yra $ 1.53MUSD.
Ar FUSD kaina šiais metais kils?
FUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FUSD (FUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
