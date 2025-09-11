FUND (FUND) realiojo laiko kaina yra $ 0.018. Per pastarąsias 24 valandas FUND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.018 iki aukščiausios $ 0.0202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUND kaina yra $ 0.6818340807923023, o žemiausia – $ 0.002025981600393139.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FUND (FUND) rinkos informacija
Dabartinė FUND rinkos kapitalizacija yra $ 620.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.82. FUND apyvartoje yra 34.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.16M
FUND (FUND) kainos istorija USD
Stebėkite FUND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00651
-26.57%
60 dienų
$ -0.01008
-35.90%
90 dienų
$ -0.00855
-32.21%
FUND kainos pokytis šiandien
Šiandien FUND užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FUND 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00651 (-26.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FUND 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUND rodiklis pasikeitė $ -0.01008 (-35.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FUND 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00855 (-32.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles.
FUND kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FUND (FUND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUND (FUND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUND prognozes.
Supratimas apie FUND (FUND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
