Fruits (FRTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000006012. Per pastarąsias 24 valandas FRTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000005731 iki aukščiausios $ 0.00000613 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRTS kaina yra $ 2.410797738292488, o žemiausia – $ 0.000000038078397116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fruits (FRTS) rinkos informacija
No.2945
FRTS
Dabartinė Fruits rinkos kapitalizacija yra $ 126.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.80K. FRTS apyvartoje yra 21.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 601.20K
Fruits (FRTS) kainos istorija USD
Stebėkite Fruits kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000005359
+0.90%
30 dienų
$ -0.000003492
-36.75%
60 dienų
$ -0.000000975
-13.96%
90 dienų
$ -0.000001032
-14.66%
Fruits kainos pokytis šiandien
Šiandien FRTS užfiksuotas $ +0.00000005359 (+0.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fruits 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000003492 (-36.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fruits 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FRTS rodiklis pasikeitė $ -0.000000975 (-13.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fruits 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000001032 (-14.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fruits (FRTS) pokyčius?
The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.
Fruits kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fruits (FRTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fruits (FRTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fruits prognozes.
Supratimas apie Fruits (FRTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fruits (FRTS)
