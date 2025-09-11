FREEdom Coin (FREEDOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000004. Per pastarąsias 24 valandas FREEDOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000003872 iki aukščiausios $ 0.0000000447 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREEDOM kaina yra $ 0.0000360025722868, o žemiausia – $ 0.000000030961028413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREEDOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +2.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FREEdom Coin (FREEDOM) rinkos informacija
Dabartinė FREEdom Coin rinkos kapitalizacija yra $ 397.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 214.80K. FREEDOM apyvartoje yra 9.94T vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 400.00K
FREEdom Coin (FREEDOM) kainos istorija USD
Stebėkite FREEdom Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000008189
+2.09%
30 dienų
$ -0.00000000161
-3.87%
60 dienų
$ -0.00000000105
-2.56%
90 dienų
$ -0.0000000136
-25.38%
FREEdom Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien FREEDOM užfiksuotas $ +0.0000000008189 (+2.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FREEdom Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000161 (-3.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FREEdom Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FREEDOM rodiklis pasikeitė $ -0.00000000105 (-2.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FREEdom Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000136 (-25.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.
FREEdom Coin kainos prognozė (USD)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.