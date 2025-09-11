Daugiau apie FREEDOM

FREEdom Coin kaina(FREEDOM)

$0.00000004
+2.09%1D
FREEdom Coin (FREEDOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:23(UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000003872
24 val. žemiausia
$ 0.0000000447
24 val. aukščiausia

$ 0.00000003872
$ 0.0000000447
$ 0.0000360025722868
$ 0.000000030961028413
-0.13%

+2.09%

-1.99%

-1.99%

FREEdom Coin (FREEDOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000004. Per pastarąsias 24 valandas FREEDOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000003872 iki aukščiausios $ 0.0000000447 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREEDOM kaina yra $ 0.0000360025722868, o žemiausia – $ 0.000000030961028413.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREEDOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +2.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FREEdom Coin (FREEDOM) rinkos informacija

No.2570

$ 397.56K
$ 214.80K
$ 400.00K
9.94T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
99.39%

SOL

Dabartinė FREEdom Coin rinkos kapitalizacija yra $ 397.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 214.80K. FREEDOM apyvartoje yra 9.94T vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 400.00K

FREEdom Coin (FREEDOM) kainos istorija USD

Stebėkite FREEdom Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000008189+2.09%
30 dienų$ -0.00000000161-3.87%
60 dienų$ -0.00000000105-2.56%
90 dienų$ -0.0000000136-25.38%
FREEdom Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien FREEDOM užfiksuotas $ +0.0000000008189 (+2.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FREEdom Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000161 (-3.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FREEdom Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FREEDOM rodiklis pasikeitė $ -0.00000000105 (-2.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FREEdom Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000136 (-25.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FREEdom Coin (FREEDOM) pokyčius?

Peržiūrėkite FREEdom Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FREEdom Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FREEDOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FREEdom Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FREEdom Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FREEdom Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FREEdom Coin (FREEDOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FREEdom Coin (FREEDOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FREEdom Coin prognozes.

Peržiūrėkite FREEdom Coin kainos prognozę dabar!

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika

Supratimas apie FREEdom Coin (FREEDOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FREEDOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FREEdom Coin (FREEDOM)

Ieškote, kaip nusipirkti FREEdom Coin? Viskas paprasta ir patogu! FREEdom Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FREEDOM į vietos valiutas

Išsamesnei FREEdom Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FREEdom Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FREEdom Coin

Kiek FREEdom Coin(FREEDOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FREEDOM kaina USD valiuta yra 0.00000004USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FREEDOM į USD kaina?
Dabartinė FREEDOM kaina USD valiuta yra $ 0.00000004. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FREEdom Coin rinkos kapitalizacija?
FREEDOM rinkos kapitalizacija yra $ 397.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FREEDOM apyvartoje?
FREEDOM apyvartoje yra 9.94TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FREEDOM kaina?
FREEDOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0000360025722868USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FREEDOM kaina?
FREEDOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000030961028413USD.
Kokia yra FREEDOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FREEDOM yra $ 214.80KUSD.
Ar FREEDOM kaina šiais metais kils?
FREEDOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FREEDOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

