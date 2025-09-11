FreeRossDAO (FREE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00011777. Per pastarąsias 24 valandas FREE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00011431 iki aukščiausios $ 0.00012109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREE kaina yra $ 0.010025507403140201, o žemiausia – $ 0.00003099504278535.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREE per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FreeRossDAO (FREE) rinkos informacija
No.5788
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
0.00
0.00 0.00
9,287,305,927
9,287,305,927 9,287,305,927
0
0 0
0.00%
ETH
Dabartinė FreeRossDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.01K. FREE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M
FreeRossDAO (FREE) kainos istorija USD
Stebėkite FreeRossDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000001298
-0.11%
30 dienų
$ -0.00000598
-4.84%
60 dienų
$ +0.00004124
+53.88%
90 dienų
$ +0.00004427
+60.23%
FreeRossDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien FREE užfiksuotas $ -0.0000001298 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FreeRossDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000598 (-4.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FreeRossDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FREE rodiklis pasikeitė $ +0.00004124 (+53.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FreeRossDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00004427 (+60.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FreeRossDAO (FREE) pokyčius?
FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.
FreeRossDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FreeRossDAO (FREE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FreeRossDAO (FREE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FreeRossDAO prognozes.
Supratimas apie FreeRossDAO (FREE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FREEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
