Fred (FRED) realiojo laiko kaina yra $ 0.003001. Per pastarąsias 24 valandas FRED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002999 iki aukščiausios $ 0.003082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRED kaina yra $ 0.23275533581275165, o žemiausia – $ 0.002455166441891071.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRED per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fred (FRED) rinkos informacija
Dabartinė Fred rinkos kapitalizacija yra $ 3.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.92K. FRED apyvartoje yra 999.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 999817667.286427. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.00M
Fred (FRED) kainos istorija USD
Stebėkite Fred kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006283
-2.05%
30 dienų
$ -0.000668
-18.21%
60 dienų
$ -0.001701
-36.18%
90 dienų
$ -0.000921
-23.49%
Fred kainos pokytis šiandien
Šiandien FRED užfiksuotas $ -0.00006283 (-2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fred 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000668 (-18.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fred 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FRED rodiklis pasikeitė $ -0.001701 (-36.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fred 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000921 (-23.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fred (FRED) pokyčius?
Fred galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fred investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fred, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Fred kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fred (FRED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fred (FRED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fred prognozes.
Supratimas apie Fred (FRED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FREDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fred (FRED)
Ieškote, kaip nusipirkti Fred? Viskas paprasta ir patogu! Fred lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.