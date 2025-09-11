Force (FRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001904. Per pastarąsias 24 valandas FRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001897 iki aukščiausios $ 0.0001932 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRC kaina yra $ 0.2187811480677648, o žemiausia – $ 0.000662078137006811.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Force (FRC) rinkos informacija
No.7903
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K
$ 190.40K
$ 190.40K$ 190.40K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
633,334
633,334 633,334
0.00%
ETH
Dabartinė Force rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.02K. FRC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 633334. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 190.40K
Force (FRC) kainos istorija USD
Stebėkite Force kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001381
-0.72%
30 dienų
$ -0.0000021
-1.10%
60 dienų
$ -0.0000016
-0.84%
90 dienų
$ -0.0003176
-62.52%
Force kainos pokytis šiandien
Šiandien FRC užfiksuotas $ -0.000001381 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Force 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000021 (-1.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Force 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FRC rodiklis pasikeitė $ -0.0000016 (-0.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Force 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003176 (-62.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Force (FRC) pokyčius?
SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.
Force kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Force (FRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Force (FRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Force prognozes.
Supratimas apie Force (FRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
