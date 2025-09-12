Forest Protocol (FOREST) realiojo laiko kaina yra $ 0.04064. Per pastarąsias 24 valandas FOREST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03699 iki aukščiausios $ 0.044 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOREST kaina yra $ 0.05130649405782207, o žemiausia – $ 0.031002873457605877.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOREST per pastarąją valandą pasikeitė +4.44%, per 24 valandas – +5.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Forest Protocol (FOREST) rinkos informacija
Dabartinė Forest Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.28K. FOREST apyvartoje yra 81.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.64M
Forest Protocol (FOREST) kainos istorija USD
Stebėkite Forest Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien
$ +0.0020675
+5.36%
30 dienų
$ +0.03564
+712.80%
60 dienų
$ +0.03564
+712.80%
90 dienų
$ +0.03564
+712.80%
Forest Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien FOREST užfiksuotas $ +0.0020675 (+5.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Forest Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03564 (+712.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Forest Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOREST rodiklis pasikeitė $ +0.03564 (+712.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Forest Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03564 (+712.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Forest Protocol (FOREST) pokyčius?
Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.
Forest Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Forest Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FORESTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Forest Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Forest Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Forest Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Forest Protocol (FOREST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Forest Protocol (FOREST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Forest Protocol prognozes.
Supratimas apie Forest Protocol (FOREST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Forest Protocol (FOREST)
Ieškote, kaip nusipirkti Forest Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Forest Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.