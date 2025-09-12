Daugiau apie FOREST

Forest Protocol logotipas

Forest Protocol kaina(FOREST)

1 FOREST į USD – tiesioginė kaina:

$0.04064
$0.04064$0.04064
+5.36%1D
USD
Forest Protocol (FOREST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:45:30(UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699
24 val. žemiausia
$ 0.044
$ 0.044$ 0.044
24 val. aukščiausia

$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699

$ 0.044
$ 0.044$ 0.044

$ 0.05130649405782207
$ 0.05130649405782207$ 0.05130649405782207

$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877

+4.44%

+5.36%

+16.28%

+16.28%

Forest Protocol (FOREST) realiojo laiko kaina yra $ 0.04064. Per pastarąsias 24 valandas FOREST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03699 iki aukščiausios $ 0.044 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOREST kaina yra $ 0.05130649405782207, o žemiausia – $ 0.031002873457605877.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOREST per pastarąją valandą pasikeitė +4.44%, per 24 valandas – +5.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Forest Protocol (FOREST) rinkos informacija

No.1670

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

$ 57.28K
$ 57.28K$ 57.28K

$ 40.64M
$ 40.64M$ 40.64M

81.00M
81.00M 81.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.10%

BSC

Dabartinė Forest Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.28K. FOREST apyvartoje yra 81.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.64M

Forest Protocol (FOREST) kainos istorija USD

Stebėkite Forest Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0020675+5.36%
30 dienų$ +0.03564+712.80%
60 dienų$ +0.03564+712.80%
90 dienų$ +0.03564+712.80%
Forest Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien FOREST užfiksuotas $ +0.0020675 (+5.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Forest Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03564 (+712.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Forest Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOREST rodiklis pasikeitė $ +0.03564 (+712.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Forest Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03564 (+712.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Forest Protocol (FOREST) pokyčius?

Peržiūrėkite Forest Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Forest Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Forest Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FORESTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Forest Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Forest Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Forest Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Forest Protocol (FOREST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Forest Protocol (FOREST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Forest Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Forest Protocol kainos prognozę dabar!

Forest Protocol (FOREST) Tokenomika

Supratimas apie Forest Protocol (FOREST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Forest Protocol (FOREST)

Ieškote, kaip nusipirkti Forest Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Forest Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Forest Protocol išteklius

Išsamesnei Forest Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Forest Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Forest Protocol

Kiek Forest Protocol(FOREST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOREST kaina USD valiuta yra 0.04064USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOREST į USD kaina?
Dabartinė FOREST kaina USD valiuta yra $ 0.04064. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Forest Protocol rinkos kapitalizacija?
FOREST rinkos kapitalizacija yra $ 3.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOREST apyvartoje?
FOREST apyvartoje yra 81.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOREST kaina?
FOREST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05130649405782207USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOREST kaina?
FOREST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.031002873457605877USD.
Kokia yra FOREST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOREST yra $ 57.28KUSD.
Ar FOREST kaina šiais metais kils?
FOREST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOREST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:45:30(UTC+8)

