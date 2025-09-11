FOGNET Token (FOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.02021. Per pastarąsias 24 valandas FOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02 iki aukščiausios $ 0.02431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOG kaina yra $ 2.674261942479574, o žemiausia – $ 0.015145142992391591.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -8.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FOGNET Token (FOG) rinkos informacija
Dabartinė FOGNET Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.34K. FOG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.10M
FOGNET Token (FOG) kainos istorija USD
Stebėkite FOGNET Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0019477
-8.79%
30 dienų
$ -0.00953
-32.05%
60 dienų
$ +0.0101
+99.90%
90 dienų
$ -0.02877
-58.74%
FOGNET Token kainos pokytis šiandien
Šiandien FOG užfiksuotas $ -0.0019477 (-8.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FOGNET Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00953 (-32.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FOGNET Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOG rodiklis pasikeitė $ +0.0101 (+99.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FOGNET Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02877 (-58.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FOGNET Token (FOG) pokyčius?
Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.
FOGNET Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FOGNET Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FOGNET Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FOGNET Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FOGNET Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FOGNET Token (FOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOGNET Token (FOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOGNET Token prognozes.
Supratimas apie FOGNET Token (FOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FOGNET Token (FOG)
Ieškote, kaip nusipirkti FOGNET Token? Viskas paprasta ir patogu! FOGNET Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.