FOGNET Token logotipas

FOGNET Token kaina(FOG)

1 FOG į USD – tiesioginė kaina:

FOGNET Token (FOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:20(UTC+8)

FOGNET Token (FOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

FOGNET Token (FOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.02021. Per pastarąsias 24 valandas FOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02 iki aukščiausios $ 0.02431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOG kaina yra $ 2.674261942479574, o žemiausia – $ 0.015145142992391591.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -8.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FOGNET Token (FOG) rinkos informacija

ETH

Dabartinė FOGNET Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.34K. FOG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.10M

FOGNET Token (FOG) kainos istorija USD

Stebėkite FOGNET Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0019477-8.79%
30 dienų$ -0.00953-32.05%
60 dienų$ +0.0101+99.90%
90 dienų$ -0.02877-58.74%
FOGNET Token kainos pokytis šiandien

Šiandien FOG užfiksuotas $ -0.0019477 (-8.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FOGNET Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00953 (-32.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FOGNET Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOG rodiklis pasikeitė $ +0.0101 (+99.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FOGNET Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02877 (-58.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FOGNET Token (FOG) pokyčius?

Peržiūrėkite FOGNET Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FOGNET Token (FOG)

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

FOGNET Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FOGNET Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FOGNET Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FOGNET Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FOGNET Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FOGNET Token (FOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOGNET Token (FOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOGNET Token prognozes.

Peržiūrėkite FOGNET Token kainos prognozę dabar!

FOGNET Token (FOG) Tokenomika

Supratimas apie FOGNET Token (FOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FOGNET Token (FOG)

Ieškote, kaip nusipirkti FOGNET Token? Viskas paprasta ir patogu! FOGNET Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FOG į vietos valiutas

FOGNET Token išteklius

Išsamesnei FOGNET Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FOGNET Token

Kiek FOGNET Token(FOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOG kaina USD valiuta yra 0.02021USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOG į USD kaina?
Dabartinė FOG kaina USD valiuta yra $ 0.02021. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FOGNET Token rinkos kapitalizacija?
FOG rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOG apyvartoje?
FOG apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOG kaina?
FOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.674261942479574USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOG kaina?
FOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.015145142992391591USD.
Kokia yra FOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOG yra $ 2.34KUSD.
Ar FOG kaina šiais metais kils?
FOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:20(UTC+8)

