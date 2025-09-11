Daugiau apie FLUX

Flux kaina(FLUX)

Flux (FLUX) kainos grafikas realiu laiku
Flux (FLUX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145
24 val. žemiausia
$ 0.2214
$ 0.2214$ 0.2214
24 val. aukščiausia

$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145

$ 0.2214
$ 0.2214$ 0.2214

$ 4.167981738804332
$ 4.167981738804332$ 4.167981738804332

$ 0.01697851
$ 0.01697851$ 0.01697851

+0.54%

+0.54%

+11.13%

+11.13%

Flux (FLUX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2195. Per pastarąsias 24 valandas FLUX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2145 iki aukščiausios $ 0.2214 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUX kaina yra $ 4.167981738804332, o žemiausia – $ 0.01697851.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUX per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – +0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flux (FLUX) rinkos informacija

No.419

$ 85.79M
$ 85.79M$ 85.79M

$ 885.46K
$ 885.46K$ 885.46K

$ 96.58M
$ 96.58M$ 96.58M

390.85M
390.85M 390.85M

440,000,000
440,000,000 440,000,000

390,845,534.4991484
390,845,534.4991484 390,845,534.4991484

88.82%

ZEL

Dabartinė Flux rinkos kapitalizacija yra $ 85.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 885.46K. FLUX apyvartoje yra 390.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 390845534.4991484. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.58M

Flux (FLUX) kainos istorija USD

Stebėkite Flux kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001179+0.54%
30 dienų$ -0.0003-0.14%
60 dienų$ -0.0129-5.56%
90 dienų$ +0.0203+10.19%
Flux kainos pokytis šiandien

Šiandien FLUX užfiksuotas $ +0.001179 (+0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Flux 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Flux 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLUX rodiklis pasikeitė $ -0.0129 (-5.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Flux 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0203 (+10.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flux (FLUX) pokyčius?

Peržiūrėkite Flux kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Flux (FLUX)

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Flux galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Flux investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLUXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Flux mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Flux, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Flux kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flux (FLUX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flux (FLUX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flux prognozes.

Peržiūrėkite Flux kainos prognozę dabar!

Flux (FLUX) Tokenomika

Supratimas apie Flux (FLUX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Flux (FLUX)

Ieškote, kaip nusipirkti Flux? Viskas paprasta ir patogu! Flux lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLUX į vietos valiutas

1 Flux(FLUX) į VND
5,776.1425
1 Flux(FLUX) į AUD
A$0.331445
1 Flux(FLUX) į GBP
0.160235
1 Flux(FLUX) į EUR
0.186575
1 Flux(FLUX) į USD
$0.2195
1 Flux(FLUX) į MYR
RM0.92629
1 Flux(FLUX) į TRY
9.058765
1 Flux(FLUX) į JPY
¥32.2665
1 Flux(FLUX) į ARS
ARS$312.67775
1 Flux(FLUX) į RUB
18.545555
1 Flux(FLUX) į INR
19.366485
1 Flux(FLUX) į IDR
Rp3,598.36008
1 Flux(FLUX) į KRW
305.28499
1 Flux(FLUX) į PHP
12.55101
1 Flux(FLUX) į EGP
￡E.10.560145
1 Flux(FLUX) į BRL
R$1.1853
1 Flux(FLUX) į CAD
C$0.30291
1 Flux(FLUX) į BDT
26.7351
1 Flux(FLUX) į NGN
331.069655
1 Flux(FLUX) į COP
$860.78242
1 Flux(FLUX) į ZAR
R.3.839055
1 Flux(FLUX) į UAH
9.06096
1 Flux(FLUX) į VES
Bs34.242
1 Flux(FLUX) į CLP
$210.9395
1 Flux(FLUX) į PKR
Rs62.340195
1 Flux(FLUX) į KZT
118.32806
1 Flux(FLUX) į THB
฿6.977905
1 Flux(FLUX) į TWD
NT$6.661825
1 Flux(FLUX) į AED
د.إ0.805565
1 Flux(FLUX) į CHF
Fr0.173405
1 Flux(FLUX) į HKD
HK$1.70771
1 Flux(FLUX) į AMD
֏83.873145
1 Flux(FLUX) į MAD
.د.م1.982085
1 Flux(FLUX) į MXN
$4.0827
1 Flux(FLUX) į SAR
ريال0.823125
1 Flux(FLUX) į PLN
0.79898
1 Flux(FLUX) į RON
лв0.950435
1 Flux(FLUX) į SEK
kr2.052325
1 Flux(FLUX) į BGN
лв0.366565
1 Flux(FLUX) į HUF
Ft73.780535
1 Flux(FLUX) į CZK
4.57877
1 Flux(FLUX) į KWD
د.ك0.0669475
1 Flux(FLUX) į ILS
0.72874
1 Flux(FLUX) į AOA
Kz200.822745
1 Flux(FLUX) į BHD
.د.ب0.0827515
1 Flux(FLUX) į BMD
$0.2195
1 Flux(FLUX) į DKK
kr1.40041
1 Flux(FLUX) į HNL
L5.753095
1 Flux(FLUX) į MUR
10.00042
1 Flux(FLUX) į NAD
$3.85881
1 Flux(FLUX) į NOK
kr2.179635
1 Flux(FLUX) į NZD
$0.36876
1 Flux(FLUX) į PAB
B/.0.2195
1 Flux(FLUX) į PGK
K0.93068
1 Flux(FLUX) į QAR
ر.ق0.79898
1 Flux(FLUX) į RSD
дин.21.98512

Flux išteklius

Išsamesnei Flux analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Flux svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flux

Kiek Flux(FLUX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLUX kaina USD valiuta yra 0.2195USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLUX į USD kaina?
Dabartinė FLUX kaina USD valiuta yra $ 0.2195. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flux rinkos kapitalizacija?
FLUX rinkos kapitalizacija yra $ 85.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLUX apyvartoje?
FLUX apyvartoje yra 390.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLUX kaina?
FLUX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.167981738804332USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLUX kaina?
FLUX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01697851USD.
Kokia yra FLUX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLUX yra $ 885.46KUSD.
Ar FLUX kaina šiais metais kils?
FLUX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLUX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Flux (FLUX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

