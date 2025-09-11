Flux (FLUX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2195. Per pastarąsias 24 valandas FLUX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2145 iki aukščiausios $ 0.2214 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUX kaina yra $ 4.167981738804332, o žemiausia – $ 0.01697851.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUX per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – +0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Flux (FLUX) rinkos informacija
Dabartinė Flux rinkos kapitalizacija yra $ 85.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 885.46K. FLUX apyvartoje yra 390.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 390845534.4991484. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.58M
Flux (FLUX) kainos istorija USD
Stebėkite Flux kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001179
+0.54%
30 dienų
$ -0.0003
-0.14%
60 dienų
$ -0.0129
-5.56%
90 dienų
$ +0.0203
+10.19%
Flux kainos pokytis šiandien
Šiandien FLUX užfiksuotas $ +0.001179 (+0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Flux 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Flux 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLUX rodiklis pasikeitė $ -0.0129 (-5.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Flux 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0203 (+10.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.
Flux kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Flux (FLUX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flux (FLUX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flux prognozes.
Supratimas apie Flux (FLUX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
