Instadapp logotipas

Instadapp kaina(FLUID)

1 FLUID į USD – tiesioginė kaina:

$6.4133
$6.4133$6.4133
+3.15%1D
USD
Instadapp (FLUID) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:52:37(UTC+8)

Instadapp (FLUID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5.657
$ 5.657$ 5.657
24 val. žemiausia
$ 6.8015
$ 6.8015$ 6.8015
24 val. aukščiausia

$ 5.657
$ 5.657$ 5.657

$ 6.8015
$ 6.8015$ 6.8015

$ 29.357592471347616
$ 29.357592471347616$ 29.357592471347616

$ 0
$ 0$ 0

+7.37%

+3.15%

-0.55%

-0.55%

Instadapp (FLUID) realiojo laiko kaina yra $ 6.4133. Per pastarąsias 24 valandas FLUID svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.657 iki aukščiausios $ 6.8015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUID kaina yra $ 29.357592471347616, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUID per pastarąją valandą pasikeitė +7.37%, per 24 valandas – +3.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Instadapp (FLUID) rinkos informacija

No.213

$ 492.24M
$ 492.24M$ 492.24M

$ 29.03K
$ 29.03K$ 29.03K

$ 641.33M
$ 641.33M$ 641.33M

76.75M
76.75M 76.75M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Dabartinė Instadapp rinkos kapitalizacija yra $ 492.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.03K. FLUID apyvartoje yra 76.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 641.33M

Instadapp (FLUID) kainos istorija USD

Stebėkite Instadapp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.19585+3.15%
30 dienų$ -0.5624-8.07%
60 dienų$ +1.5771+32.61%
90 dienų$ +2.5272+65.03%
Instadapp kainos pokytis šiandien

Šiandien FLUID užfiksuotas $ +0.19585 (+3.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Instadapp 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.5624 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Instadapp 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLUID rodiklis pasikeitė $ +1.5771 (+32.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Instadapp 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.5272 (+65.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Instadapp (FLUID) pokyčius?

Peržiūrėkite Instadapp kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Instadapp (FLUID)

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Instadapp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Instadapp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLUIDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Instadapp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Instadapp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Instadapp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Instadapp (FLUID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Instadapp (FLUID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Instadapp prognozes.

Peržiūrėkite Instadapp kainos prognozę dabar!

Instadapp (FLUID) Tokenomika

Supratimas apie Instadapp (FLUID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Instadapp (FLUID)

Ieškote, kaip nusipirkti Instadapp? Viskas paprasta ir patogu! Instadapp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLUID į vietos valiutas

1 Instadapp(FLUID) į VND
168,765.9895
1 Instadapp(FLUID) į AUD
A$9.684083
1 Instadapp(FLUID) į GBP
4.681709
1 Instadapp(FLUID) į EUR
5.451305
1 Instadapp(FLUID) į USD
$6.4133
1 Instadapp(FLUID) į MYR
RM27.064126
1 Instadapp(FLUID) į TRY
264.676891
1 Instadapp(FLUID) į JPY
¥942.7551
1 Instadapp(FLUID) į ARS
ARS$9,135.74585
1 Instadapp(FLUID) į RUB
541.859717
1 Instadapp(FLUID) į INR
565.845459
1 Instadapp(FLUID) į IDR
Rp105,136.048752
1 Instadapp(FLUID) į KRW
8,919.745906
1 Instadapp(FLUID) į PHP
366.712494
1 Instadapp(FLUID) į EGP
￡E.308.543863
1 Instadapp(FLUID) į BRL
R$34.63182
1 Instadapp(FLUID) į CAD
C$8.850354
1 Instadapp(FLUID) į BDT
781.13994
1 Instadapp(FLUID) į NGN
9,673.116257
1 Instadapp(FLUID) į COP
$25,150.140748
1 Instadapp(FLUID) į ZAR
R.112.168617
1 Instadapp(FLUID) į UAH
264.741024
1 Instadapp(FLUID) į VES
Bs1,000.4748
1 Instadapp(FLUID) į CLP
$6,163.1813
1 Instadapp(FLUID) į PKR
Rs1,821.441333
1 Instadapp(FLUID) į KZT
3,457.281764
1 Instadapp(FLUID) į THB
฿203.878807
1 Instadapp(FLUID) į TWD
NT$194.643655
1 Instadapp(FLUID) į AED
د.إ23.536811
1 Instadapp(FLUID) į CHF
Fr5.066507
1 Instadapp(FLUID) į HKD
HK$49.895474
1 Instadapp(FLUID) į AMD
֏2,450.586063
1 Instadapp(FLUID) į MAD
.د.م57.912099
1 Instadapp(FLUID) į MXN
$119.28738
1 Instadapp(FLUID) į SAR
ريال24.049875
1 Instadapp(FLUID) į PLN
23.344412
1 Instadapp(FLUID) į RON
лв27.769589
1 Instadapp(FLUID) į SEK
kr59.964355
1 Instadapp(FLUID) į BGN
лв10.710211
1 Instadapp(FLUID) į HUF
Ft2,155.702529
1 Instadapp(FLUID) į CZK
133.781438
1 Instadapp(FLUID) į KWD
د.ك1.9560565
1 Instadapp(FLUID) į ILS
21.292156
1 Instadapp(FLUID) į AOA
Kz5,867.592303
1 Instadapp(FLUID) į BHD
.د.ب2.4178141
1 Instadapp(FLUID) į BMD
$6.4133
1 Instadapp(FLUID) į DKK
kr40.916854
1 Instadapp(FLUID) į HNL
L168.092593
1 Instadapp(FLUID) į MUR
292.189948
1 Instadapp(FLUID) į NAD
$112.745814
1 Instadapp(FLUID) į NOK
kr63.684069
1 Instadapp(FLUID) į NZD
$10.774344
1 Instadapp(FLUID) į PAB
B/.6.4133
1 Instadapp(FLUID) į PGK
K27.192392
1 Instadapp(FLUID) į QAR
ر.ق23.344412
1 Instadapp(FLUID) į RSD
дин.642.356128

Instadapp išteklius

Išsamesnei Instadapp analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Instadapp svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Instadapp

Kiek Instadapp(FLUID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLUID kaina USD valiuta yra 6.4133USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLUID į USD kaina?
Dabartinė FLUID kaina USD valiuta yra $ 6.4133. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Instadapp rinkos kapitalizacija?
FLUID rinkos kapitalizacija yra $ 492.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLUID apyvartoje?
FLUID apyvartoje yra 76.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLUID kaina?
FLUID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 29.357592471347616USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLUID kaina?
FLUID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLUID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLUID yra $ 29.03KUSD.
Ar FLUID kaina šiais metais kils?
FLUID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLUID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:52:37(UTC+8)

Instadapp (FLUID) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

