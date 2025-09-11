Instadapp (FLUID) realiojo laiko kaina yra $ 6.4133. Per pastarąsias 24 valandas FLUID svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.657 iki aukščiausios $ 6.8015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUID kaina yra $ 29.357592471347616, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUID per pastarąją valandą pasikeitė +7.37%, per 24 valandas – +3.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Instadapp (FLUID) rinkos informacija
No.213
$ 492.24M
$ 492.24M$ 492.24M
$ 29.03K
$ 29.03K$ 29.03K
$ 641.33M
$ 641.33M$ 641.33M
76.75M
76.75M 76.75M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
Dabartinė Instadapp rinkos kapitalizacija yra $ 492.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.03K. FLUID apyvartoje yra 76.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 641.33M
Instadapp (FLUID) kainos istorija USD
Stebėkite Instadapp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.19585
+3.15%
30 dienų
$ -0.5624
-8.07%
60 dienų
$ +1.5771
+32.61%
90 dienų
$ +2.5272
+65.03%
Instadapp kainos pokytis šiandien
Šiandien FLUID užfiksuotas $ +0.19585 (+3.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Instadapp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.5624 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Instadapp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLUID rodiklis pasikeitė $ +1.5771 (+32.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Instadapp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.5272 (+65.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Instadapp (FLUID) pokyčius?
Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.
Instadapp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Instadapp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Instadapp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Instadapp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Instadapp (FLUID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Instadapp (FLUID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Instadapp prognozes.
Supratimas apie Instadapp (FLUID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Instadapp (FLUID)
Ieškote, kaip nusipirkti Instadapp? Viskas paprasta ir patogu! Instadapp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.