DeepFakeAI (FAKEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001878. Per pastarąsias 24 valandas FAKEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001765 iki aukščiausios $ 0.001928 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAKEAI kaina yra $ 0.04428548990789404, o žemiausia – $ 0.00001313484709658.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAKEAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeepFakeAI (FAKEAI) rinkos informacija
Dabartinė DeepFakeAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.15K. FAKEAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 954907649.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.88M
DeepFakeAI (FAKEAI) kainos istorija USD
Stebėkite DeepFakeAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003791
+2.06%
30 dienų
$ -0.000278
-12.90%
60 dienų
$ +0.000194
+11.52%
90 dienų
$ +0.000171
+10.01%
DeepFakeAI kainos pokytis šiandien
Šiandien FAKEAI užfiksuotas $ +0.00003791 (+2.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeepFakeAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000278 (-12.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeepFakeAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FAKEAI rodiklis pasikeitė $ +0.000194 (+11.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeepFakeAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000171 (+10.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeepFakeAI (FAKEAI) pokyčius?
DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.
DeepFakeAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeepFakeAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeepFakeAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DeepFakeAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeepFakeAI (FAKEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeepFakeAI (FAKEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeepFakeAI prognozes.
Supratimas apie DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FAKEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeepFakeAI (FAKEAI)
Ieškote, kaip nusipirkti DeepFakeAI? Viskas paprasta ir patogu! DeepFakeAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.