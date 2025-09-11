SynFutures (F) realiojo laiko kaina yra $ 0.007719. Per pastarąsias 24 valandas F svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006568 iki aukščiausios $ 0.009847 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia F kaina yra $ 0.13223847615874307, o žemiausia – $ 0.006186995496240819.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, F per pastarąją valandą pasikeitė -5.11%, per 24 valandas – +14.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SynFutures (F) rinkos informacija
Dabartinė SynFutures rinkos kapitalizacija yra $ 19.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.22M. F apyvartoje yra 2.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.19M
SynFutures (F) kainos istorija USD
Stebėkite SynFutures kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00096666
+14.35%
30 dienų
$ -0.000216
-2.73%
60 dienų
$ -0.000896
-10.41%
90 dienų
$ -0.002507
-24.52%
SynFutures kainos pokytis šiandien
Šiandien F užfiksuotas $ +0.00096666 (+14.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SynFutures 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000216 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SynFutures 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, F rodiklis pasikeitė $ -0.000896 (-10.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SynFutures 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002507 (-24.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SynFutures (F) pokyčius?
SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.
SynFutures kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SynFutures (F) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SynFutures (F) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SynFutures prognozes.
Supratimas apie SynFutures (F) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Fišsamią tokeno tokenomiką dabar!
