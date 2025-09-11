Daugiau apie EXVG

EXVG Kainos informacija

EXVG Baltoji knyga

EXVG Oficiali svetainė

EXVG Tokenomika

EXVG Kainų prognozė

EXVG Istorija

EXVG pirkimo vadovas

EXVGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EXVG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Exverse logotipas

Exverse kaina(EXVG)

1 EXVG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00182
$0.00182$0.00182
-3.03%1D
USD
Exverse (EXVG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:08:06(UTC+8)

Exverse (EXVG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00165
$ 0.00165$ 0.00165
24 val. žemiausia
$ 0.001953
$ 0.001953$ 0.001953
24 val. aukščiausia

$ 0.00165
$ 0.00165$ 0.00165

$ 0.001953
$ 0.001953$ 0.001953

$ 0.16170033314868762
$ 0.16170033314868762$ 0.16170033314868762

$ 0.001746667336165132
$ 0.001746667336165132$ 0.001746667336165132

0.00%

-3.03%

-11.91%

-11.91%

Exverse (EXVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00182. Per pastarąsias 24 valandas EXVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00165 iki aukščiausios $ 0.001953 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXVG kaina yra $ 0.16170033314868762, o žemiausia – $ 0.001746667336165132.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXVG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Exverse (EXVG) rinkos informacija

No.3146

$ 58.53K
$ 58.53K$ 58.53K

$ 33.66K
$ 33.66K$ 33.66K

$ 728.00K
$ 728.00K$ 728.00K

32.16M
32.16M 32.16M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

8.04%

BSC

Dabartinė Exverse rinkos kapitalizacija yra $ 58.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.66K. EXVG apyvartoje yra 32.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 728.00K

Exverse (EXVG) kainos istorija USD

Stebėkite Exverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00005687-3.03%
30 dienų$ -0.001487-44.97%
60 dienų$ -0.001744-48.94%
90 dienų$ -0.003279-64.31%
Exverse kainos pokytis šiandien

Šiandien EXVG užfiksuotas $ -0.00005687 (-3.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Exverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001487 (-44.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Exverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EXVG rodiklis pasikeitė $ -0.001744 (-48.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Exverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003279 (-64.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Exverse (EXVG) pokyčius?

Peržiūrėkite Exverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Exverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Exverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Exverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EXVGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Exverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Exverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Exverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Exverse (EXVG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Exverse (EXVG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Exverse prognozes.

Peržiūrėkite Exverse kainos prognozę dabar!

Exverse (EXVG) Tokenomika

Supratimas apie Exverse (EXVG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXVGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Exverse (EXVG)

Ieškote, kaip nusipirkti Exverse? Viskas paprasta ir patogu! Exverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EXVG į vietos valiutas

1 Exverse(EXVG) į VND
47.8933
1 Exverse(EXVG) į AUD
A$0.0027482
1 Exverse(EXVG) į GBP
0.0013286
1 Exverse(EXVG) į EUR
0.001547
1 Exverse(EXVG) į USD
$0.00182
1 Exverse(EXVG) į MYR
RM0.0076804
1 Exverse(EXVG) į TRY
0.0751296
1 Exverse(EXVG) į JPY
¥0.26754
1 Exverse(EXVG) į ARS
ARS$2.59259
1 Exverse(EXVG) į RUB
0.15379
1 Exverse(EXVG) į INR
0.1605786
1 Exverse(EXVG) į IDR
Rp29.8360608
1 Exverse(EXVG) į KRW
2.5312924
1 Exverse(EXVG) į PHP
0.104195
1 Exverse(EXVG) į EGP
￡E.0.0875966
1 Exverse(EXVG) į BRL
R$0.009828
1 Exverse(EXVG) į CAD
C$0.0025116
1 Exverse(EXVG) į BDT
0.221676
1 Exverse(EXVG) į NGN
2.7450878
1 Exverse(EXVG) į COP
$7.1372392
1 Exverse(EXVG) į ZAR
R.0.0318682
1 Exverse(EXVG) į UAH
0.0751296
1 Exverse(EXVG) į VES
Bs0.28392
1 Exverse(EXVG) į CLP
$1.74902
1 Exverse(EXVG) į PKR
Rs0.5168982
1 Exverse(EXVG) į KZT
0.9811256
1 Exverse(EXVG) į THB
฿0.0579124
1 Exverse(EXVG) į TWD
NT$0.0552188
1 Exverse(EXVG) į AED
د.إ0.0066794
1 Exverse(EXVG) į CHF
Fr0.0014378
1 Exverse(EXVG) į HKD
HK$0.0141596
1 Exverse(EXVG) į AMD
֏0.6954402
1 Exverse(EXVG) į MAD
.د.م0.0164346
1 Exverse(EXVG) į MXN
$0.033852
1 Exverse(EXVG) į SAR
ريال0.006825
1 Exverse(EXVG) į PLN
0.0066248
1 Exverse(EXVG) į RON
лв0.0078988
1 Exverse(EXVG) į SEK
kr0.0170352
1 Exverse(EXVG) į BGN
лв0.0030394
1 Exverse(EXVG) į HUF
Ft0.6121752
1 Exverse(EXVG) į CZK
0.0379834
1 Exverse(EXVG) į KWD
د.ك0.0005551
1 Exverse(EXVG) į ILS
0.0060606
1 Exverse(EXVG) į AOA
Kz1.6590574
1 Exverse(EXVG) į BHD
.د.ب0.00068614
1 Exverse(EXVG) į BMD
$0.00182
1 Exverse(EXVG) į DKK
kr0.0116116
1 Exverse(EXVG) į HNL
L0.0477022
1 Exverse(EXVG) į MUR
0.0829192
1 Exverse(EXVG) į NAD
$0.0319956
1 Exverse(EXVG) į NOK
kr0.0180908
1 Exverse(EXVG) į NZD
$0.0030576
1 Exverse(EXVG) į PAB
B/.0.00182
1 Exverse(EXVG) į PGK
K0.0077168
1 Exverse(EXVG) į QAR
ر.ق0.0066248
1 Exverse(EXVG) į RSD
дин.0.1823822

Exverse išteklius

Išsamesnei Exverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Exverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Exverse

Kiek Exverse(EXVG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EXVG kaina USD valiuta yra 0.00182USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EXVG į USD kaina?
Dabartinė EXVG kaina USD valiuta yra $ 0.00182. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Exverse rinkos kapitalizacija?
EXVG rinkos kapitalizacija yra $ 58.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EXVG apyvartoje?
EXVG apyvartoje yra 32.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EXVG kaina?
EXVG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.16170033314868762USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EXVG kaina?
EXVG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001746667336165132USD.
Kokia yra EXVG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EXVG yra $ 33.66KUSD.
Ar EXVG kaina šiais metais kils?
EXVG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EXVG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:08:06(UTC+8)

Exverse (EXVG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EXVG-į-USD skaičiuoklė

Suma

EXVG
EXVG
USD
USD

1 EXVG = 0.00182 USD

Prekiauti EXVG

EXVGUSDT
$0.00182
$0.00182$0.00182
-3.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis