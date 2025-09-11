Exverse (EXVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00182. Per pastarąsias 24 valandas EXVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00165 iki aukščiausios $ 0.001953 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXVG kaina yra $ 0.16170033314868762, o žemiausia – $ 0.001746667336165132.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXVG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Exverse (EXVG) rinkos informacija
No.3146
$ 58.53K
$ 58.53K$ 58.53K
$ 33.66K
$ 33.66K$ 33.66K
$ 728.00K
$ 728.00K$ 728.00K
32.16M
32.16M 32.16M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
8.04%
BSC
Dabartinė Exverse rinkos kapitalizacija yra $ 58.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.66K. EXVG apyvartoje yra 32.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 728.00K
Exverse (EXVG) kainos istorija USD
Stebėkite Exverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00005687
-3.03%
30 dienų
$ -0.001487
-44.97%
60 dienų
$ -0.001744
-48.94%
90 dienų
$ -0.003279
-64.31%
Exverse kainos pokytis šiandien
Šiandien EXVG užfiksuotas $ -0.00005687 (-3.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Exverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001487 (-44.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Exverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EXVG rodiklis pasikeitė $ -0.001744 (-48.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Exverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003279 (-64.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Exverse (EXVG) pokyčius?
Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.
Exverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Exverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EXVGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Exverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Exverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Exverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Exverse (EXVG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Exverse (EXVG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Exverse prognozes.
Supratimas apie Exverse (EXVG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXVGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Exverse (EXVG)
Ieškote, kaip nusipirkti Exverse? Viskas paprasta ir patogu! Exverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.