Everscale (EVER) realiojo laiko kaina yra $ 0.01218. Per pastarąsias 24 valandas EVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01177 iki aukščiausios $ 0.01273 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVER kaina yra $ 1.69952867, o žemiausia – $ 0.006523753672230483.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVER per pastarąją valandą pasikeitė -2.56%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Everscale (EVER) rinkos informacija
Dabartinė Everscale rinkos kapitalizacija yra $ 24.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.88K. EVER apyvartoje yra 1.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 2117524486. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.79M
Everscale (EVER) kainos istorija USD
Stebėkite Everscale kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000293
-0.24%
30 dienų
$ +0.00255
+26.47%
60 dienų
$ -0.00081
-6.24%
90 dienų
$ -0.0019
-13.50%
Everscale kainos pokytis šiandien
Šiandien EVER užfiksuotas $ -0.0000293 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Everscale 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00255 (+26.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Everscale 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVER rodiklis pasikeitė $ -0.00081 (-6.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Everscale 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0019 (-13.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.
Everscale galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Everscale investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EVERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Everscale mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Everscale, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Everscale kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Everscale (EVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Everscale (EVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Everscale prognozes.
Supratimas apie Everscale (EVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Everscale (EVER)
Ieškote, kaip nusipirkti Everscale? Viskas paprasta ir patogu! Everscale lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.