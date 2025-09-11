Daugiau apie EUR

EUR kaina(EUR)

1 EUR į USD – tiesioginė kaina:

$1.1697
-0.11%1D
USD
EUR (EUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:41(UTC+8)

EUR (EUR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.1686
24 val. žemiausia
$ 1.1733
24 val. aukščiausia

$ 1.1686
$ 1.1733
--
--
0.00%

-0.11%

+0.42%

+0.42%

EUR (EUR) realiojo laiko kaina yra $ 1.1697. Per pastarąsias 24 valandas EUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1686 iki aukščiausios $ 1.1733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EUR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EUR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EUR (EUR) rinkos informacija

--
----

$ 557.81K
$ 557.81K$ 557.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

NONE

Dabartinė EUR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 557.81K. EUR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

EUR (EUR) kainos istorija USD

Stebėkite EUR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001288-0.11%
30 dienų$ +0.0075+0.64%
60 dienų$ -0.0078-0.67%
90 dienų$ +0.0171+1.48%
EUR kainos pokytis šiandien

Šiandien EUR užfiksuotas $ -0.001288 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EUR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0075 (+0.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EUR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EUR rodiklis pasikeitė $ -0.0078 (-0.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EUR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0171 (+1.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EUR (EUR) pokyčius?

Peržiūrėkite EUR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EUR (EUR)

EUR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EUR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EURstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EUR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EUR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EUR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EUR (EUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EUR (EUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EUR prognozes.

Peržiūrėkite EUR kainos prognozę dabar!

EUR (EUR) Tokenomika

Supratimas apie EUR (EUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EUR (EUR)

Ieškote, kaip nusipirkti EUR? Viskas paprasta ir patogu! EUR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EUR į vietos valiutas

1 EUR(EUR) į VND
30,780.6555
1 EUR(EUR) į AUD
A$1.766247
1 EUR(EUR) į GBP
0.853881
1 EUR(EUR) į EUR
0.994245
1 EUR(EUR) į USD
$1.1697
1 EUR(EUR) į MYR
RM4.936134
1 EUR(EUR) į TRY
48.285216
1 EUR(EUR) į JPY
¥171.9459
1 EUR(EUR) į ARS
ARS$1,666.23765
1 EUR(EUR) į RUB
98.83965
1 EUR(EUR) į INR
103.05057
1 EUR(EUR) į IDR
Rp19,175.406768
1 EUR(EUR) į KRW
1,626.842154
1 EUR(EUR) į PHP
66.871749
1 EUR(EUR) į EGP
￡E.56.250873
1 EUR(EUR) į BRL
R$6.31638
1 EUR(EUR) į CAD
C$1.614186
1 EUR(EUR) į BDT
142.46946
1 EUR(EUR) į NGN
1,766.913729
1 EUR(EUR) į COP
$4,587.048732
1 EUR(EUR) į ZAR
R.20.458053
1 EUR(EUR) į UAH
48.285216
1 EUR(EUR) į VES
Bs182.4732
1 EUR(EUR) į CLP
$1,124.0817
1 EUR(EUR) į PKR
Rs332.206497
1 EUR(EUR) į KZT
630.561876
1 EUR(EUR) į THB
฿37.19646
1 EUR(EUR) į TWD
NT$35.453607
1 EUR(EUR) į AED
د.إ4.292799
1 EUR(EUR) į CHF
Fr0.924063
1 EUR(EUR) į HKD
HK$9.100266
1 EUR(EUR) į AMD
֏446.954067
1 EUR(EUR) į MAD
.د.م10.562391
1 EUR(EUR) į MXN
$21.744723
1 EUR(EUR) į SAR
ريال4.386375
1 EUR(EUR) į PLN
4.257708
1 EUR(EUR) į RON
лв5.064801
1 EUR(EUR) į SEK
kr10.924998
1 EUR(EUR) į BGN
лв1.953399
1 EUR(EUR) į HUF
Ft393.042594
1 EUR(EUR) į CZK
24.399942
1 EUR(EUR) į KWD
د.ك0.3567585
1 EUR(EUR) į ILS
3.883404
1 EUR(EUR) į AOA
Kz1,070.170227
1 EUR(EUR) į BHD
.د.ب0.4409769
1 EUR(EUR) į BMD
$1.1697
1 EUR(EUR) į DKK
kr7.462686
1 EUR(EUR) į HNL
L30.657837
1 EUR(EUR) į MUR
53.22135
1 EUR(EUR) į NAD
$20.563326
1 EUR(EUR) į NOK
kr11.615121
1 EUR(EUR) į NZD
$1.965096
1 EUR(EUR) į PAB
B/.1.1697
1 EUR(EUR) į PGK
K4.959528
1 EUR(EUR) į QAR
ر.ق4.257708
1 EUR(EUR) į RSD
дин.117.145455

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EUR

Kiek EUR(EUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EUR kaina USD valiuta yra 1.1697USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EUR į USD kaina?
Dabartinė EUR kaina USD valiuta yra $ 1.1697. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EUR rinkos kapitalizacija?
EUR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EUR apyvartoje?
EUR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EUR kaina?
EUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EUR kaina?
EUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EUR yra $ 557.81KUSD.
Ar EUR kaina šiais metais kils?
EUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:41(UTC+8)

EUR (EUR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

