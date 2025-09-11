Daugiau apie ETC

Ethereum Classic logotipas

Ethereum Classic kaina(ETC)

Ethereum Classic (ETC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:20(UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.47%

+0.57%

+2.27%

+2.27%

Ethereum Classic (ETC) realiojo laiko kaina yra $ 21.13. Per pastarąsias 24 valandas ETC svyravo nuo žemiausios kainos $ 20.48 iki aukščiausios $ 21.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETC kaina yra $ 176.15769168, o žemiausia – $ 0.45244601368904114.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETC per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethereum Classic (ETC) rinkos informacija

No.39

72.83%

0.08%

2015-11-01 00:00:00

ETC

Dabartinė Ethereum Classic rinkos kapitalizacija yra $ 3.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.41M. ETC apyvartoje yra 153.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 210700000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45B

Ethereum Classic (ETC) kainos istorija USD

Stebėkite Ethereum Classic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.1198+0.57%
30 dienų$ -1.35-6.01%
60 dienų$ +2.97+16.35%
90 dienų$ +4.78+29.23%
Ethereum Classic kainos pokytis šiandien

Šiandien ETC užfiksuotas $ +0.1198 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ethereum Classic 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.35 (-6.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ethereum Classic 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETC rodiklis pasikeitė $ +2.97 (+16.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ethereum Classic 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.78 (+29.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethereum Classic (ETC) pokyčius?

Peržiūrėkite Ethereum Classic kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethereum Classic investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ETCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethereum Classic mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethereum Classic, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ethereum Classic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethereum Classic (ETC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethereum Classic (ETC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethereum Classic prognozes.

Peržiūrėkite Ethereum Classic kainos prognozę dabar!

Ethereum Classic (ETC) Tokenomika

Supratimas apie Ethereum Classic (ETC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ethereum Classic (ETC)

Ieškote, kaip nusipirkti Ethereum Classic? Viskas paprasta ir patogu! Ethereum Classic lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ETC į vietos valiutas

Ethereum Classic išteklius

Išsamesnei Ethereum Classic analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ethereum Classic svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethereum Classic

Kiek Ethereum Classic(ETC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETC kaina USD valiuta yra 21.13USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETC į USD kaina?
Dabartinė ETC kaina USD valiuta yra $ 21.13. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethereum Classic rinkos kapitalizacija?
ETC rinkos kapitalizacija yra $ 3.24BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETC apyvartoje?
ETC apyvartoje yra 153.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETC kaina?
ETC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 176.15769168USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETC kaina?
ETC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.45244601368904114USD.
Kokia yra ETC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETC yra $ 4.41MUSD.
Ar ETC kaina šiais metais kils?
ETC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:20(UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

