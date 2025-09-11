Ethereum Classic (ETC) realiojo laiko kaina yra $ 21.13. Per pastarąsias 24 valandas ETC svyravo nuo žemiausios kainos $ 20.48 iki aukščiausios $ 21.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETC kaina yra $ 176.15769168, o žemiausia – $ 0.45244601368904114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETC per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ethereum Classic (ETC) rinkos informacija
$ 3.24B
$ 4.41M
$ 4.45B
153.47M
210,700,000
210,700,000
72.83%
0.08%
2015-11-01 00:00:00
$ 0.7523
ETC
Dabartinė Ethereum Classic rinkos kapitalizacija yra $ 3.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.41M. ETC apyvartoje yra 153.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 210700000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45B
Ethereum Classic (ETC) kainos istorija USD
Stebėkite Ethereum Classic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.1198
+0.57%
30 dienų
$ -1.35
-6.01%
60 dienų
$ +2.97
+16.35%
90 dienų
$ +4.78
+29.23%
Ethereum Classic kainos pokytis šiandien
Šiandien ETC užfiksuotas $ +0.1198 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ethereum Classic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.35 (-6.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ethereum Classic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETC rodiklis pasikeitė $ +2.97 (+16.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ethereum Classic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.78 (+29.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethereum Classic (ETC) pokyčius?
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Ethereum Classic kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ethereum Classic (ETC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethereum Classic (ETC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethereum Classic prognozes.
Supratimas apie Ethereum Classic (ETC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.