EstateX (ESX) realiojo laiko kaina yra $ 0.014644. Per pastarąsias 24 valandas ESX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.014233 iki aukščiausios $ 0.014797 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ESX kaina yra $ 0.04621212716961263, o žemiausia – $ 0.006102775970466683.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ESX per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EstateX (ESX) rinkos informacija
No.1048
$ 13.90M
$ 37.61K
$ 102.51M
948.88M
7,000,000,000
7,000,000,000
13.55%
BASE
Dabartinė EstateX rinkos kapitalizacija yra $ 13.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.61K. ESX apyvartoje yra 948.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 7000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.51M
EstateX (ESX) kainos istorija USD
Stebėkite EstateX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003817
-0.26%
30 dienų
$ -0.006638
-31.20%
60 dienų
$ +0.000709
+5.08%
90 dienų
$ +0.011694
+396.40%
EstateX kainos pokytis šiandien
Šiandien ESX užfiksuotas $ -0.00003817 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EstateX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006638 (-31.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EstateX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ESX rodiklis pasikeitė $ +0.000709 (+5.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EstateX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.011694 (+396.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EstateX (ESX) pokyčius?
EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.
EstateX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EstateX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ESXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie EstateX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EstateX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie EstateX (ESX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ESXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EstateX (ESX)
Ieškote, kaip nusipirkti EstateX? Viskas paprasta ir patogu! EstateX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.