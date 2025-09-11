Daugiau apie ENA

Ethena kaina(ENA)

1 ENA į USD – tiesioginė kaina:

$0.7793
$0.7793$0.7793
-1.93%1D
USD
Ethena (ENA) kainos grafikas realiu laiku
Ethena (ENA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7704
$ 0.7704$ 0.7704
24 val. žemiausia
$ 0.8281
$ 0.8281$ 0.8281
24 val. aukščiausia

$ 0.7704
$ 0.7704$ 0.7704

$ 0.8281
$ 0.8281$ 0.8281

$ 1.5169718881109548
$ 1.5169718881109548$ 1.5169718881109548

$ 0.19527090297328784
$ 0.19527090297328784$ 0.19527090297328784

-0.24%

-1.93%

+9.56%

+9.56%

Ethena (ENA) realiojo laiko kaina yra $ 0.7791. Per pastarąsias 24 valandas ENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7704 iki aukščiausios $ 0.8281 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENA kaina yra $ 1.5169718881109548, o žemiausia – $ 0.19527090297328784.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENA per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethena (ENA) rinkos informacija

No.26

$ 5.37B
$ 5.37B$ 5.37B

$ 30.47M
$ 30.47M$ 30.47M

$ 11.69B
$ 11.69B$ 11.69B

6.89B
6.89B 6.89B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

45.92%

0.13%

ETH

Dabartinė Ethena rinkos kapitalizacija yra $ 5.37B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.47M. ENA apyvartoje yra 6.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.69B

Ethena (ENA) kainos istorija USD

Stebėkite Ethena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.015336-1.93%
30 dienų$ -0.0085-1.08%
60 dienų$ +0.4451+133.26%
90 dienų$ +0.4847+164.63%
Ethena kainos pokytis šiandien

Šiandien ENA užfiksuotas $ -0.015336 (-1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ethena 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0085 (-1.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ethena 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENA rodiklis pasikeitė $ +0.4451 (+133.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ethena 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.4847 (+164.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethena (ENA) pokyčius?

Peržiūrėkite Ethena kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ENAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethena mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ethena kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethena (ENA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethena (ENA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethena prognozes.

Peržiūrėkite Ethena kainos prognozę dabar!

Ethena (ENA) Tokenomika

Supratimas apie Ethena (ENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ethena (ENA)

Ieškote, kaip nusipirkti Ethena? Viskas paprasta ir patogu! Ethena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ENA į vietos valiutas

ENA į vietos valiutas
20,502.0165
1 Ethena(ENA) į AUD
A$1.176441
1 Ethena(ENA) į GBP
0.568743
1 Ethena(ENA) į EUR
0.662235
1 Ethena(ENA) į USD
$0.7791
1 Ethena(ENA) į MYR
RM3.287802
1 Ethena(ENA) į TRY
32.161248
1 Ethena(ENA) į JPY
¥114.5277
1 Ethena(ENA) į ARS
ARS$1,109.82795
1 Ethena(ENA) į RUB
65.83395
1 Ethena(ENA) į INR
68.739993
1 Ethena(ENA) į IDR
Rp12,772.129104
1 Ethena(ENA) į KRW
1,083.587862
1 Ethena(ENA) į PHP
44.603475
1 Ethena(ENA) į EGP
￡E.37.498083
1 Ethena(ENA) į BRL
R$4.20714
1 Ethena(ENA) į CAD
C$1.075158
1 Ethena(ENA) į BDT
94.89438
1 Ethena(ENA) į NGN
1,175.108739
1 Ethena(ENA) į COP
$3,055.287396
1 Ethena(ENA) į ZAR
R.13.642041
1 Ethena(ENA) į UAH
32.161248
1 Ethena(ENA) į VES
Bs121.5396
1 Ethena(ENA) į CLP
$748.7151
1 Ethena(ENA) į PKR
Rs221.272191
1 Ethena(ENA) į KZT
419.997228
1 Ethena(ENA) į THB
฿24.790962
1 Ethena(ENA) į TWD
NT$23.637894
1 Ethena(ENA) į AED
د.إ2.859297
1 Ethena(ENA) į CHF
Fr0.615489
1 Ethena(ENA) į HKD
HK$6.061398
1 Ethena(ENA) į AMD
֏297.701901
1 Ethena(ENA) į MAD
.د.م7.035273
1 Ethena(ENA) į MXN
$14.49126
1 Ethena(ENA) į SAR
ريال2.921625
1 Ethena(ENA) į PLN
2.835924
1 Ethena(ENA) į RON
лв3.381294
1 Ethena(ENA) į SEK
kr7.292376
1 Ethena(ENA) į BGN
лв1.301097
1 Ethena(ENA) į HUF
Ft262.058076
1 Ethena(ENA) į CZK
16.259817
1 Ethena(ENA) į KWD
د.ك0.2376255
1 Ethena(ENA) į ILS
2.594403
1 Ethena(ENA) į AOA
Kz710.204187
1 Ethena(ENA) į BHD
.د.ب0.2937207
1 Ethena(ENA) į BMD
$0.7791
1 Ethena(ENA) į DKK
kr4.970658
1 Ethena(ENA) į HNL
L20.420211
1 Ethena(ENA) į MUR
35.495796
1 Ethena(ENA) į NAD
$13.696578
1 Ethena(ENA) į NOK
kr7.744254
1 Ethena(ENA) į NZD
$1.308888
1 Ethena(ENA) į PAB
B/.0.7791
1 Ethena(ENA) į PGK
K3.303384
1 Ethena(ENA) į QAR
ر.ق2.835924
1 Ethena(ENA) į RSD
дин.78.073611

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethena

Kiek Ethena(ENA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENA kaina USD valiuta yra 0.7791USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENA į USD kaina?
Dabartinė ENA kaina USD valiuta yra $ 0.7791. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethena rinkos kapitalizacija?
ENA rinkos kapitalizacija yra $ 5.37BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENA apyvartoje?
ENA apyvartoje yra 6.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENA kaina?
ENA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5169718881109548USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENA kaina?
ENA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.19527090297328784USD.
Kokia yra ENA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENA yra $ 30.47MUSD.
Ar ENA kaina šiais metais kils?
ENA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ethena (ENA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

