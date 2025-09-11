Daugiau apie ELON

Dogelon Mars kaina(ELON)

$0.00000010109
+0.61%1D
Dogelon Mars (ELON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:06(UTC+8)

Dogelon Mars (ELON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000986
24 val. žemiausia
$ 0.00000010165
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000986
$ 0.00000010165
$ 0.00003263
$ 0
-0.07%

+0.61%

+2.21%

+2.21%

Dogelon Mars (ELON) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000010109. Per pastarąsias 24 valandas ELON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000986 iki aukščiausios $ 0.00000010165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELON kaina yra $ 0.00003263, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELON per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dogelon Mars (ELON) rinkos informacija

No.558

$ 55.56M
$ 69.18K
$ 101.09M
549.65T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
54.96%

ETH

Dabartinė Dogelon Mars rinkos kapitalizacija yra $ 55.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.18K. ELON apyvartoje yra 549.65T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.09M

Dogelon Mars (ELON) kainos istorija USD

Stebėkite Dogelon Mars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000006129+0.61%
30 dienų$ -0.00000001421-12.33%
60 dienų$ -0.00000002201-17.88%
90 dienų$ -0.00000002111-17.28%
Dogelon Mars kainos pokytis šiandien

Šiandien ELON užfiksuotas $ +0.0000000006129 (+0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dogelon Mars 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000001421 (-12.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dogelon Mars 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELON rodiklis pasikeitė $ -0.00000002201 (-17.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dogelon Mars 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000002111 (-17.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dogelon Mars (ELON) pokyčius?

Peržiūrėkite Dogelon Mars kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dogelon Mars (ELON)

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Dogelon Mars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dogelon Mars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dogelon Mars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dogelon Mars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dogelon Mars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dogelon Mars (ELON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dogelon Mars (ELON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dogelon Mars prognozes.

Peržiūrėkite Dogelon Mars kainos prognozę dabar!

Dogelon Mars (ELON) Tokenomika

Supratimas apie Dogelon Mars (ELON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dogelon Mars (ELON)

Ieškote, kaip nusipirkti Dogelon Mars? Viskas paprasta ir patogu! Dogelon Mars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELON į vietos valiutas

1 Dogelon Mars(ELON) į VND
0.00266018335
1 Dogelon Mars(ELON) į AUD
A$0.0000001526459
1 Dogelon Mars(ELON) į GBP
0.0000000737957
1 Dogelon Mars(ELON) į EUR
0.0000000859265
1 Dogelon Mars(ELON) į USD
$0.00000010109
1 Dogelon Mars(ELON) į MYR
RM0.0000004265998
1 Dogelon Mars(ELON) į TRY
0.0000041729952
1 Dogelon Mars(ELON) į JPY
¥0.00001486023
1 Dogelon Mars(ELON) į ARS
ARS$0.000144002705
1 Dogelon Mars(ELON) į RUB
0.000008542105
1 Dogelon Mars(ELON) į INR
0.000008906029
1 Dogelon Mars(ELON) į IDR
Rp0.0016572128496
1 Dogelon Mars(ELON) į KRW
0.0001405979938
1 Dogelon Mars(ELON) į PHP
0.0000057793153
1 Dogelon Mars(ELON) į EGP
￡E.0.0000048614181
1 Dogelon Mars(ELON) į BRL
R$0.000000545886
1 Dogelon Mars(ELON) į CAD
C$0.0000001395042
1 Dogelon Mars(ELON) į BDT
0.000012312762
1 Dogelon Mars(ELON) į NGN
0.0001527035213
1 Dogelon Mars(ELON) į COP
$0.0003964305004
1 Dogelon Mars(ELON) į ZAR
R.0.0000017680641
1 Dogelon Mars(ELON) į UAH
0.0000041729952
1 Dogelon Mars(ELON) į VES
Bs0.00001577004
1 Dogelon Mars(ELON) į CLP
$0.00009714749
1 Dogelon Mars(ELON) į PKR
Rs0.0000287105709
1 Dogelon Mars(ELON) į KZT
0.0000544955972
1 Dogelon Mars(ELON) į THB
฿0.000003214662
1 Dogelon Mars(ELON) į TWD
NT$0.0000030640379
1 Dogelon Mars(ELON) į AED
د.إ0.0000003710003
1 Dogelon Mars(ELON) į CHF
Fr0.0000000798611
1 Dogelon Mars(ELON) į HKD
HK$0.0000007864802
1 Dogelon Mars(ELON) į AMD
֏0.0000386274999
1 Dogelon Mars(ELON) į MAD
.د.م0.0000009128427
1 Dogelon Mars(ELON) į MXN
$0.0000018792631
1 Dogelon Mars(ELON) į SAR
ريال0.0000003790875
1 Dogelon Mars(ELON) į PLN
0.0000003679676
1 Dogelon Mars(ELON) į RON
лв0.0000004377197
1 Dogelon Mars(ELON) į SEK
kr0.0000009441806
1 Dogelon Mars(ELON) į BGN
лв0.0000001688203
1 Dogelon Mars(ELON) į HUF
Ft0.0000339682618
1 Dogelon Mars(ELON) į CZK
0.0000021087374
1 Dogelon Mars(ELON) į KWD
د.ك0.00000003083245
1 Dogelon Mars(ELON) į ILS
0.0000003356188
1 Dogelon Mars(ELON) į AOA
Kz0.0000924882519
1 Dogelon Mars(ELON) į BHD
.د.ب0.00000003811093
1 Dogelon Mars(ELON) į BMD
$0.00000010109
1 Dogelon Mars(ELON) į DKK
kr0.0000006449542
1 Dogelon Mars(ELON) į HNL
L0.0000026495689
1 Dogelon Mars(ELON) į MUR
0.000004599595
1 Dogelon Mars(ELON) į NAD
$0.0000017771622
1 Dogelon Mars(ELON) į NOK
kr0.0000010038237
1 Dogelon Mars(ELON) į NZD
$0.0000001698312
1 Dogelon Mars(ELON) į PAB
B/.0.00000010109
1 Dogelon Mars(ELON) į PGK
K0.0000004286216
1 Dogelon Mars(ELON) į QAR
ر.ق0.0000003679676
1 Dogelon Mars(ELON) į RSD
дин.0.0000101241635

Dogelon Mars išteklius

Išsamesnei Dogelon Mars analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Dogelon Mars svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dogelon Mars

Kiek Dogelon Mars(ELON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELON kaina USD valiuta yra 0.00000010109USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELON į USD kaina?
Dabartinė ELON kaina USD valiuta yra $ 0.00000010109. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dogelon Mars rinkos kapitalizacija?
ELON rinkos kapitalizacija yra $ 55.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELON apyvartoje?
ELON apyvartoje yra 549.65TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELON kaina?
ELON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00003263USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELON kaina?
ELON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ELON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELON yra $ 69.18KUSD.
Ar ELON kaina šiais metais kils?
ELON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Dogelon Mars (ELON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

