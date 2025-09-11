Dogelon Mars (ELON) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000010109. Per pastarąsias 24 valandas ELON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000986 iki aukščiausios $ 0.00000010165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELON kaina yra $ 0.00003263, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELON per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dogelon Mars (ELON) rinkos informacija
Dabartinė Dogelon Mars rinkos kapitalizacija yra $ 55.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.18K. ELON apyvartoje yra 549.65T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.09M
Dogelon Mars (ELON) kainos istorija USD
Stebėkite Dogelon Mars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000006129
+0.61%
30 dienų
$ -0.00000001421
-12.33%
60 dienų
$ -0.00000002201
-17.88%
90 dienų
$ -0.00000002111
-17.28%
Dogelon Mars kainos pokytis šiandien
Šiandien ELON užfiksuotas $ +0.0000000006129 (+0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dogelon Mars 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000001421 (-12.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dogelon Mars 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELON rodiklis pasikeitė $ -0.00000002201 (-17.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dogelon Mars 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000002111 (-17.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dogelon Mars (ELON) pokyčius?
In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.
Dogelon Mars kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dogelon Mars (ELON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dogelon Mars (ELON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dogelon Mars prognozes.
Supratimas apie Dogelon Mars (ELON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
