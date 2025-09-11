Daugiau apie ELK

Elk Finance logotipas

Elk Finance kaina(ELK)

1 ELK į USD – tiesioginė kaina:

$0.032
$0.032$0.032
+1.74%1D
USD
Elk Finance (ELK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:58(UTC+8)

Elk Finance (ELK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03023
$ 0.03023$ 0.03023
24 val. žemiausia
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
24 val. aukščiausia

$ 0.03023
$ 0.03023$ 0.03023

$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

$ 5.614785990043493
$ 5.614785990043493$ 5.614785990043493

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.74%

+3.22%

+3.22%

Elk Finance (ELK) realiojo laiko kaina yra $ 0.032. Per pastarąsias 24 valandas ELK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03023 iki aukščiausios $ 0.032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELK kaina yra $ 5.614785990043493, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elk Finance (ELK) rinkos informacija

No.5717

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 612.44
$ 612.44$ 612.44

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

0.00
0.00 0.00

42,424,242
42,424,242 42,424,242

42,424,242
42,424,242 42,424,242

0.00%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Elk Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 612.44. ELK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 42424242. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.36M

Elk Finance (ELK) kainos istorija USD

Stebėkite Elk Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005473+1.74%
30 dienų$ +0.00054+1.71%
60 dienų$ +0.00087+2.79%
90 dienų$ +0.00122+3.96%
Elk Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien ELK užfiksuotas $ +0.0005473 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Elk Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00054 (+1.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Elk Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELK rodiklis pasikeitė $ +0.00087 (+2.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Elk Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00122 (+3.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elk Finance (ELK) pokyčius?

Peržiūrėkite Elk Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elk Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elk Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elk Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Elk Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elk Finance (ELK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elk Finance (ELK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elk Finance prognozes.

Peržiūrėkite Elk Finance kainos prognozę dabar!

Elk Finance (ELK) Tokenomika

Supratimas apie Elk Finance (ELK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Elk Finance (ELK)

Ieškote, kaip nusipirkti Elk Finance? Viskas paprasta ir patogu! Elk Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELK į vietos valiutas

Elk Finance išteklius

Išsamesnei Elk Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elk Finance

Kiek Elk Finance(ELK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELK kaina USD valiuta yra 0.032USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELK į USD kaina?
Dabartinė ELK kaina USD valiuta yra $ 0.032. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elk Finance rinkos kapitalizacija?
ELK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELK apyvartoje?
ELK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELK kaina?
ELK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.614785990043493USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELK kaina?
ELK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ELK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELK yra $ 612.44USD.
Ar ELK kaina šiais metais kils?
ELK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

