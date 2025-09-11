Elk Finance (ELK) realiojo laiko kaina yra $ 0.032. Per pastarąsias 24 valandas ELK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03023 iki aukščiausios $ 0.032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELK kaina yra $ 5.614785990043493, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Elk Finance (ELK) rinkos informacija
Dabartinė Elk Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 612.44. ELK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 42424242. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.36M
Elk Finance (ELK) kainos istorija USD
Stebėkite Elk Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005473
+1.74%
30 dienų
$ +0.00054
+1.71%
60 dienų
$ +0.00087
+2.79%
90 dienų
$ +0.00122
+3.96%
Elk Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien ELK užfiksuotas $ +0.0005473 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Elk Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00054 (+1.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Elk Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELK rodiklis pasikeitė $ +0.00087 (+2.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Elk Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00122 (+3.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elk Finance (ELK) pokyčius?
Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!
Elk Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Elk Finance (ELK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elk Finance (ELK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elk Finance prognozes.
Supratimas apie Elk Finance (ELK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
