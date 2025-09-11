EigenLayer (EIGEN) realiojo laiko kaina yra $ 1.484. Per pastarąsias 24 valandas EIGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.36 iki aukščiausios $ 1.5059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EIGEN kaina yra $ 5.651838515776891, o žemiausia – $ 0.6687837939049447.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EIGEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.91%, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EigenLayer (EIGEN) rinkos informacija
$ 490.19M
$ 8.16M
$ 2.59B
330.32M
--
1,747,029,637.5863721
0.01%
Dabartinė EigenLayer rinkos kapitalizacija yra $ 490.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.16M. EIGEN apyvartoje yra 330.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 1747029637.5863721. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.59B
EigenLayer (EIGEN) kainos istorija USD
Stebėkite EigenLayer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.026988
+1.85%
30 dienų
$ +0.1236
+9.08%
60 dienų
$ +0.1487
+11.13%
90 dienų
$ +0.1884
+14.54%
EigenLayer kainos pokytis šiandien
Šiandien EIGEN užfiksuotas $ +0.026988 (+1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EigenLayer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1236 (+9.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EigenLayer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EIGEN rodiklis pasikeitė $ +0.1487 (+11.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EigenLayer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1884 (+14.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EigenLayer (EIGEN) pokyčius?
EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.
EigenLayer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EigenLayer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EigenLayer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EigenLayer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EigenLayer (EIGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EigenLayer (EIGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EigenLayer prognozes.
Supratimas apie EigenLayer (EIGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EIGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EigenLayer (EIGEN)
Ieškote, kaip nusipirkti EigenLayer? Viskas paprasta ir patogu! EigenLayer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.