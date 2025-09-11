Daugiau apie EIGEN

EIGEN Kainos informacija

EIGEN Baltoji knyga

EIGEN Oficiali svetainė

EIGEN Tokenomika

EIGEN Kainų prognozė

EIGEN Istorija

EIGEN pirkimo vadovas

EIGENvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EIGEN Spot

EIGEN USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EigenLayer logotipas

EigenLayer kaina(EIGEN)

1 EIGEN į USD – tiesioginė kaina:

$1.4858
$1.4858$1.4858
+1.85%1D
USD
EigenLayer (EIGEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:05(UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24 val. žemiausia
$ 1.5059
$ 1.5059$ 1.5059
24 val. aukščiausia

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.5059
$ 1.5059$ 1.5059

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

-0.91%

+1.85%

+21.59%

+21.59%

EigenLayer (EIGEN) realiojo laiko kaina yra $ 1.484. Per pastarąsias 24 valandas EIGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.36 iki aukščiausios $ 1.5059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EIGEN kaina yra $ 5.651838515776891, o žemiausia – $ 0.6687837939049447.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EIGEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.91%, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EigenLayer (EIGEN) rinkos informacija

No.125

$ 490.19M
$ 490.19M$ 490.19M

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

$ 2.59B
$ 2.59B$ 2.59B

330.32M
330.32M 330.32M

--
----

1,747,029,637.5863721
1,747,029,637.5863721 1,747,029,637.5863721

0.01%

ETH

Dabartinė EigenLayer rinkos kapitalizacija yra $ 490.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.16M. EIGEN apyvartoje yra 330.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 1747029637.5863721. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.59B

EigenLayer (EIGEN) kainos istorija USD

Stebėkite EigenLayer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.026988+1.85%
30 dienų$ +0.1236+9.08%
60 dienų$ +0.1487+11.13%
90 dienų$ +0.1884+14.54%
EigenLayer kainos pokytis šiandien

Šiandien EIGEN užfiksuotas $ +0.026988 (+1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EigenLayer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1236 (+9.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EigenLayer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EIGEN rodiklis pasikeitė $ +0.1487 (+11.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EigenLayer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1884 (+14.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EigenLayer (EIGEN) pokyčius?

Peržiūrėkite EigenLayer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EigenLayer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EIGENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EigenLayer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EigenLayer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EigenLayer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EigenLayer (EIGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EigenLayer (EIGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EigenLayer prognozes.

Peržiūrėkite EigenLayer kainos prognozę dabar!

EigenLayer (EIGEN) Tokenomika

Supratimas apie EigenLayer (EIGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EIGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EigenLayer (EIGEN)

Ieškote, kaip nusipirkti EigenLayer? Viskas paprasta ir patogu! EigenLayer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EIGEN į vietos valiutas

1 EigenLayer(EIGEN) į VND
39,051.46
1 EigenLayer(EIGEN) į AUD
A$2.24084
1 EigenLayer(EIGEN) į GBP
1.08332
1 EigenLayer(EIGEN) į EUR
1.2614
1 EigenLayer(EIGEN) į USD
$1.484
1 EigenLayer(EIGEN) į MYR
RM6.26248
1 EigenLayer(EIGEN) į TRY
61.25952
1 EigenLayer(EIGEN) į JPY
¥218.148
1 EigenLayer(EIGEN) į ARS
ARS$2,113.958
1 EigenLayer(EIGEN) į RUB
125.36832
1 EigenLayer(EIGEN) į INR
130.93332
1 EigenLayer(EIGEN) į IDR
Rp24,327.86496
1 EigenLayer(EIGEN) į KRW
2,061.09792
1 EigenLayer(EIGEN) į PHP
84.8106
1 EigenLayer(EIGEN) į EGP
￡E.71.39524
1 EigenLayer(EIGEN) į BRL
R$8.0136
1 EigenLayer(EIGEN) į CAD
C$2.04792
1 EigenLayer(EIGEN) į BDT
180.7512
1 EigenLayer(EIGEN) į NGN
2,238.30236
1 EigenLayer(EIGEN) į COP
$5,819.59504
1 EigenLayer(EIGEN) į ZAR
R.25.95516
1 EigenLayer(EIGEN) į UAH
61.25952
1 EigenLayer(EIGEN) į VES
Bs231.504
1 EigenLayer(EIGEN) į CLP
$1,426.124
1 EigenLayer(EIGEN) į PKR
Rs421.47084
1 EigenLayer(EIGEN) į KZT
799.99472
1 EigenLayer(EIGEN) į THB
฿47.16152
1 EigenLayer(EIGEN) į TWD
NT$45.0394
1 EigenLayer(EIGEN) į AED
د.إ5.44628
1 EigenLayer(EIGEN) į CHF
Fr1.17236
1 EigenLayer(EIGEN) į HKD
HK$11.54552
1 EigenLayer(EIGEN) į AMD
֏567.05124
1 EigenLayer(EIGEN) į MAD
.د.م13.40052
1 EigenLayer(EIGEN) į MXN
$27.6024
1 EigenLayer(EIGEN) į SAR
ريال5.565
1 EigenLayer(EIGEN) į PLN
5.40176
1 EigenLayer(EIGEN) į RON
лв6.44056
1 EigenLayer(EIGEN) į SEK
kr13.8754
1 EigenLayer(EIGEN) į BGN
лв2.47828
1 EigenLayer(EIGEN) į HUF
Ft498.81692
1 EigenLayer(EIGEN) į CZK
30.95624
1 EigenLayer(EIGEN) į KWD
د.ك0.45262
1 EigenLayer(EIGEN) į ILS
4.92688
1 EigenLayer(EIGEN) į AOA
Kz1,357.72644
1 EigenLayer(EIGEN) į BHD
.د.ب0.559468
1 EigenLayer(EIGEN) į BMD
$1.484
1 EigenLayer(EIGEN) į DKK
kr9.46792
1 EigenLayer(EIGEN) į HNL
L38.89564
1 EigenLayer(EIGEN) į MUR
67.522
1 EigenLayer(EIGEN) į NAD
$26.08872
1 EigenLayer(EIGEN) į NOK
kr14.73612
1 EigenLayer(EIGEN) į NZD
$2.49312
1 EigenLayer(EIGEN) į PAB
B/.1.484
1 EigenLayer(EIGEN) į PGK
K6.29216
1 EigenLayer(EIGEN) į QAR
ر.ق5.40176
1 EigenLayer(EIGEN) į RSD
дин.148.6226

EigenLayer išteklius

Išsamesnei EigenLayer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EigenLayer svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EigenLayer

Kiek EigenLayer(EIGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EIGEN kaina USD valiuta yra 1.484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EIGEN į USD kaina?
Dabartinė EIGEN kaina USD valiuta yra $ 1.484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EigenLayer rinkos kapitalizacija?
EIGEN rinkos kapitalizacija yra $ 490.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EIGEN apyvartoje?
EIGEN apyvartoje yra 330.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EIGEN kaina?
EIGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.651838515776891USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EIGEN kaina?
EIGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6687837939049447USD.
Kokia yra EIGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EIGEN yra $ 8.16MUSD.
Ar EIGEN kaina šiais metais kils?
EIGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EIGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:05(UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EIGEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 1.484 USD

Prekiauti EIGEN

EIGENUSDT
$1.4858
$1.4858$1.4858
+1.83%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis