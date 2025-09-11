Daugiau apie EFFECT

EFFECT Kainos informacija

EFFECT Baltoji knyga

EFFECT Oficiali svetainė

EFFECT Tokenomika

EFFECT Kainų prognozė

EFFECT Istorija

EFFECT pirkimo vadovas

EFFECTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EFFECT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Effect AI logotipas

Effect AI kaina(EFFECT)

1 EFFECT į USD – tiesioginė kaina:

$0.005793
$0.005793$0.005793
0.00%1D
USD
Effect AI (EFFECT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:29(UTC+8)

Effect AI (EFFECT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005792
$ 0.005792$ 0.005792
24 val. žemiausia
$ 0.005823
$ 0.005823$ 0.005823
24 val. aukščiausia

$ 0.005792
$ 0.005792$ 0.005792

$ 0.005823
$ 0.005823$ 0.005823

$ 0.1142674141320987
$ 0.1142674141320987$ 0.1142674141320987

$ 0.005641672870291553
$ 0.005641672870291553$ 0.005641672870291553

-0.04%

0.00%

-4.98%

-4.98%

Effect AI (EFFECT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005811. Per pastarąsias 24 valandas EFFECT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005792 iki aukščiausios $ 0.005823 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EFFECT kaina yra $ 0.1142674141320987, o žemiausia – $ 0.005641672870291553.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EFFECT per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Effect AI (EFFECT) rinkos informacija

No.5202

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

0.00
0.00 0.00

520,000,000
520,000,000 520,000,000

SOL

Dabartinė Effect AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.98K. EFFECT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 520000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.02M

Effect AI (EFFECT) kainos istorija USD

Stebėkite Effect AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000168-2.81%
60 dienų$ -0.00043-6.89%
90 dienų$ -0.000192-3.20%
Effect AI kainos pokytis šiandien

Šiandien EFFECT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Effect AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000168 (-2.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Effect AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EFFECT rodiklis pasikeitė $ -0.00043 (-6.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Effect AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000192 (-3.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Effect AI (EFFECT) pokyčius?

Peržiūrėkite Effect AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Effect AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EFFECTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Effect AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Effect AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Effect AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Effect AI (EFFECT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Effect AI (EFFECT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Effect AI prognozes.

Peržiūrėkite Effect AI kainos prognozę dabar!

Effect AI (EFFECT) Tokenomika

Supratimas apie Effect AI (EFFECT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EFFECTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Effect AI (EFFECT)

Ieškote, kaip nusipirkti Effect AI? Viskas paprasta ir patogu! Effect AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EFFECT į vietos valiutas

1 Effect AI(EFFECT) į VND
152.916465
1 Effect AI(EFFECT) į AUD
A$0.00877461
1 Effect AI(EFFECT) į GBP
0.00424203
1 Effect AI(EFFECT) į EUR
0.00493935
1 Effect AI(EFFECT) į USD
$0.005811
1 Effect AI(EFFECT) į MYR
RM0.02452242
1 Effect AI(EFFECT) į TRY
0.23987808
1 Effect AI(EFFECT) į JPY
¥0.854217
1 Effect AI(EFFECT) į ARS
ARS$8.2777695
1 Effect AI(EFFECT) į RUB
0.4910295
1 Effect AI(EFFECT) į INR
0.5119491
1 Effect AI(EFFECT) į IDR
Rp95.26227984
1 Effect AI(EFFECT) į KRW
8.08205502
1 Effect AI(EFFECT) į PHP
0.33221487
1 Effect AI(EFFECT) į EGP
￡E.0.27945099
1 Effect AI(EFFECT) į BRL
R$0.0313794
1 Effect AI(EFFECT) į CAD
C$0.00801918
1 Effect AI(EFFECT) į BDT
0.7077798
1 Effect AI(EFFECT) į NGN
8.77792227
1 Effect AI(EFFECT) į COP
$22.78818516
1 Effect AI(EFFECT) į ZAR
R.0.10163439
1 Effect AI(EFFECT) į UAH
0.23987808
1 Effect AI(EFFECT) į VES
Bs0.906516
1 Effect AI(EFFECT) į CLP
$5.584371
1 Effect AI(EFFECT) į PKR
Rs1.65038211
1 Effect AI(EFFECT) į KZT
3.13259388
1 Effect AI(EFFECT) į THB
฿0.1847898
1 Effect AI(EFFECT) į TWD
NT$0.17613141
1 Effect AI(EFFECT) į AED
د.إ0.02132637
1 Effect AI(EFFECT) į CHF
Fr0.00459069
1 Effect AI(EFFECT) į HKD
HK$0.04520958
1 Effect AI(EFFECT) į AMD
֏2.22044121
1 Effect AI(EFFECT) į MAD
.د.م0.05247333
1 Effect AI(EFFECT) į MXN
$0.10802649
1 Effect AI(EFFECT) į SAR
ريال0.02179125
1 Effect AI(EFFECT) į PLN
0.02115204
1 Effect AI(EFFECT) į RON
лв0.02516163
1 Effect AI(EFFECT) į SEK
kr0.05427474
1 Effect AI(EFFECT) į BGN
лв0.00970437
1 Effect AI(EFFECT) į HUF
Ft1.95261222
1 Effect AI(EFFECT) į CZK
0.12121746
1 Effect AI(EFFECT) į KWD
د.ك0.001772355
1 Effect AI(EFFECT) į ILS
0.01929252
1 Effect AI(EFFECT) į AOA
Kz5.31654201
1 Effect AI(EFFECT) į BHD
.د.ب0.002190747
1 Effect AI(EFFECT) į BMD
$0.005811
1 Effect AI(EFFECT) į DKK
kr0.03707418
1 Effect AI(EFFECT) į HNL
L0.15230631
1 Effect AI(EFFECT) į MUR
0.2644005
1 Effect AI(EFFECT) į NAD
$0.10215738
1 Effect AI(EFFECT) į NOK
kr0.05770323
1 Effect AI(EFFECT) į NZD
$0.00976248
1 Effect AI(EFFECT) į PAB
B/.0.005811
1 Effect AI(EFFECT) į PGK
K0.02463864
1 Effect AI(EFFECT) į QAR
ر.ق0.02115204
1 Effect AI(EFFECT) į RSD
дин.0.58197165

Effect AI išteklius

Išsamesnei Effect AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Effect AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Effect AI

Kiek Effect AI(EFFECT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EFFECT kaina USD valiuta yra 0.005811USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EFFECT į USD kaina?
Dabartinė EFFECT kaina USD valiuta yra $ 0.005811. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Effect AI rinkos kapitalizacija?
EFFECT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EFFECT apyvartoje?
EFFECT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EFFECT kaina?
EFFECT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1142674141320987USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EFFECT kaina?
EFFECT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005641672870291553USD.
Kokia yra EFFECT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EFFECT yra $ 7.98KUSD.
Ar EFFECT kaina šiais metais kils?
EFFECT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EFFECT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:29(UTC+8)

Effect AI (EFFECT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EFFECT-į-USD skaičiuoklė

Suma

EFFECT
EFFECT
USD
USD

1 EFFECT = 0.005811 USD

Prekiauti EFFECT

EFFECTUSDT
$0.005793
$0.005793$0.005793
-0.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis