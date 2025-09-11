DYNACHAIN (DYNA) realiojo laiko kaina yra $ 0.026524. Per pastarąsias 24 valandas DYNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.026284 iki aukščiausios $ 0.026799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DYNA kaina yra $ 3.6457212324107515, o žemiausia – $ 0.026005607336100172.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DYNA per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DYNACHAIN (DYNA) rinkos informacija
No.2226
$ 867.04K
$ 155.97K
$ 13.26M
32.69M
500,000,000
399,999,998
6.53%
2024-09-28 00:00:00
$ 0.5
BSC
Dabartinė DYNACHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 867.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 155.97K. DYNA apyvartoje yra 32.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 399999998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.26M
DYNACHAIN (DYNA) kainos istorija USD
Stebėkite DYNACHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010649
-0.40%
30 dienų
$ -0.016291
-38.05%
60 dienų
$ -0.030557
-53.54%
90 dienų
$ -0.015422
-36.77%
DYNACHAIN kainos pokytis šiandien
Šiandien DYNA užfiksuotas $ -0.00010649 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DYNACHAIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.016291 (-38.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DYNACHAIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DYNA rodiklis pasikeitė $ -0.030557 (-53.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DYNACHAIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015422 (-36.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DYNACHAIN (DYNA) pokyčius?
DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.
DYNACHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DYNACHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DYNAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DYNACHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DYNACHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DYNACHAIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DYNACHAIN (DYNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DYNACHAIN (DYNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DYNACHAIN prognozes.
Supratimas apie DYNACHAIN (DYNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DYNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DYNACHAIN (DYNA)
Ieškote, kaip nusipirkti DYNACHAIN? Viskas paprasta ir patogu! DYNACHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.