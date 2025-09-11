Daugiau apie DYNA

DYNACHAIN logotipas

DYNACHAIN kaina(DYNA)

1 DYNA į USD – tiesioginė kaina:

$0.026515
$0.026515$0.026515
-0.40%1D
USD
DYNACHAIN (DYNA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:46:38(UTC+8)

DYNACHAIN (DYNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.026284
$ 0.026284$ 0.026284
24 val. žemiausia
$ 0.026799
$ 0.026799$ 0.026799
24 val. aukščiausia

$ 0.026284
$ 0.026284$ 0.026284

$ 0.026799
$ 0.026799$ 0.026799

$ 3.6457212324107515
$ 3.6457212324107515$ 3.6457212324107515

$ 0.026005607336100172
$ 0.026005607336100172$ 0.026005607336100172

-0.56%

-0.40%

-5.70%

-5.70%

DYNACHAIN (DYNA) realiojo laiko kaina yra $ 0.026524. Per pastarąsias 24 valandas DYNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.026284 iki aukščiausios $ 0.026799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DYNA kaina yra $ 3.6457212324107515, o žemiausia – $ 0.026005607336100172.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DYNA per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DYNACHAIN (DYNA) rinkos informacija

No.2226

$ 867.04K
$ 867.04K$ 867.04K

$ 155.97K
$ 155.97K$ 155.97K

$ 13.26M
$ 13.26M$ 13.26M

32.69M
32.69M 32.69M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

399,999,998
399,999,998 399,999,998

6.53%

2024-09-28 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

BSC

Dabartinė DYNACHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 867.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 155.97K. DYNA apyvartoje yra 32.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 399999998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.26M

DYNACHAIN (DYNA) kainos istorija USD

Stebėkite DYNACHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010649-0.40%
30 dienų$ -0.016291-38.05%
60 dienų$ -0.030557-53.54%
90 dienų$ -0.015422-36.77%
DYNACHAIN kainos pokytis šiandien

Šiandien DYNA užfiksuotas $ -0.00010649 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DYNACHAIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.016291 (-38.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DYNACHAIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DYNA rodiklis pasikeitė $ -0.030557 (-53.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DYNACHAIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015422 (-36.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DYNACHAIN (DYNA) pokyčius?

Peržiūrėkite DYNACHAIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

DYNACHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DYNACHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DYNAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DYNACHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DYNACHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DYNACHAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DYNACHAIN (DYNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DYNACHAIN (DYNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DYNACHAIN prognozes.

Peržiūrėkite DYNACHAIN kainos prognozę dabar!

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomika

Supratimas apie DYNACHAIN (DYNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DYNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DYNACHAIN (DYNA)

Ieškote, kaip nusipirkti DYNACHAIN? Viskas paprasta ir patogu! DYNACHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DYNA į vietos valiutas

1 DYNACHAIN(DYNA) į VND
697.97906
1 DYNACHAIN(DYNA) į AUD
A$0.04005124
1 DYNACHAIN(DYNA) į GBP
0.01936252
1 DYNACHAIN(DYNA) į EUR
0.0225454
1 DYNACHAIN(DYNA) į USD
$0.026524
1 DYNACHAIN(DYNA) į MYR
RM0.11193128
1 DYNACHAIN(DYNA) į TRY
1.09491072
1 DYNACHAIN(DYNA) į JPY
¥3.899028
1 DYNACHAIN(DYNA) į ARS
ARS$37.783438
1 DYNACHAIN(DYNA) į RUB
2.241278
1 DYNACHAIN(DYNA) į INR
2.3367644
1 DYNACHAIN(DYNA) į IDR
Rp434.81960256
1 DYNACHAIN(DYNA) į KRW
36.89010968
1 DYNACHAIN(DYNA) į PHP
1.51637708
1 DYNACHAIN(DYNA) į EGP
￡E.1.27553916
1 DYNACHAIN(DYNA) į BRL
R$0.1432296
1 DYNACHAIN(DYNA) į CAD
C$0.03660312
1 DYNACHAIN(DYNA) į BDT
3.2306232
1 DYNACHAIN(DYNA) į NGN
40.06635868
1 DYNACHAIN(DYNA) į COP
$104.01545744
1 DYNACHAIN(DYNA) į ZAR
R.0.46390476
1 DYNACHAIN(DYNA) į UAH
1.09491072
1 DYNACHAIN(DYNA) į VES
Bs4.137744
1 DYNACHAIN(DYNA) į CLP
$25.489564
1 DYNACHAIN(DYNA) į PKR
Rs7.53308124
1 DYNACHAIN(DYNA) į KZT
14.29855792
1 DYNACHAIN(DYNA) į THB
฿0.8434632
1 DYNACHAIN(DYNA) į TWD
NT$0.80394244
1 DYNACHAIN(DYNA) į AED
د.إ0.09734308
1 DYNACHAIN(DYNA) į CHF
Fr0.02095396
1 DYNACHAIN(DYNA) į HKD
HK$0.20635672
1 DYNACHAIN(DYNA) į AMD
֏10.13508564
1 DYNACHAIN(DYNA) į MAD
.د.م0.23951172
1 DYNACHAIN(DYNA) į MXN
$0.49308116
1 DYNACHAIN(DYNA) į SAR
ريال0.099465
1 DYNACHAIN(DYNA) į PLN
0.09654736
1 DYNACHAIN(DYNA) į RON
лв0.11484892
1 DYNACHAIN(DYNA) į SEK
kr0.24773416
1 DYNACHAIN(DYNA) į BGN
лв0.04429508
1 DYNACHAIN(DYNA) į HUF
Ft8.91259448
1 DYNACHAIN(DYNA) į CZK
0.55329064
1 DYNACHAIN(DYNA) į KWD
د.ك0.00808982
1 DYNACHAIN(DYNA) į ILS
0.08805968
1 DYNACHAIN(DYNA) į AOA
Kz24.26707284
1 DYNACHAIN(DYNA) į BHD
.د.ب0.009999548
1 DYNACHAIN(DYNA) į BMD
$0.026524
1 DYNACHAIN(DYNA) į DKK
kr0.16922312
1 DYNACHAIN(DYNA) į HNL
L0.69519404
1 DYNACHAIN(DYNA) į MUR
1.206842
1 DYNACHAIN(DYNA) į NAD
$0.46629192
1 DYNACHAIN(DYNA) į NOK
kr0.26338332
1 DYNACHAIN(DYNA) į NZD
$0.04456032
1 DYNACHAIN(DYNA) į PAB
B/.0.026524
1 DYNACHAIN(DYNA) į PGK
K0.11246176
1 DYNACHAIN(DYNA) į QAR
ر.ق0.09654736
1 DYNACHAIN(DYNA) į RSD
дин.2.65717432

DYNACHAIN išteklius

Išsamesnei DYNACHAIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DYNACHAIN

Kiek DYNACHAIN(DYNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DYNA kaina USD valiuta yra 0.026524USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DYNA į USD kaina?
Dabartinė DYNA kaina USD valiuta yra $ 0.026524. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DYNACHAIN rinkos kapitalizacija?
DYNA rinkos kapitalizacija yra $ 867.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DYNA apyvartoje?
DYNA apyvartoje yra 32.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DYNA kaina?
DYNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.6457212324107515USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DYNA kaina?
DYNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.026005607336100172USD.
Kokia yra DYNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DYNA yra $ 155.97KUSD.
Ar DYNA kaina šiais metais kils?
DYNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DYNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:46:38(UTC+8)

DYNACHAIN (DYNA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

