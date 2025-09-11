GameGPT (DUEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000539. Per pastarąsias 24 valandas DUEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000473 iki aukščiausios $ 0.000539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUEL kaina yra $ 0.0328896867504633, o žemiausia – $ 0.000469182049317912.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +7.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GameGPT (DUEL) rinkos informacija
Dabartinė GameGPT rinkos kapitalizacija yra $ 4.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.29K. DUEL apyvartoje yra 8.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 9979000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.36M
GameGPT (DUEL) kainos istorija USD
Stebėkite GameGPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000039
+7.80%
30 dienų
$ -0.000154
-22.23%
60 dienų
$ -0.000165
-23.44%
90 dienų
$ -0.000196
-26.67%
GameGPT kainos pokytis šiandien
Šiandien DUEL užfiksuotas $ +0.000039 (+7.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GameGPT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000154 (-22.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GameGPT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DUEL rodiklis pasikeitė $ -0.000165 (-23.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GameGPT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000196 (-26.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators.
GameGPT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GameGPT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DUELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GameGPT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GameGPT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie GameGPT (DUEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GameGPT (DUEL)
Ieškote, kaip nusipirkti GameGPT? Viskas paprasta ir patogu! GameGPT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.