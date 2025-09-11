DuckChain (DUCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.004804. Per pastarąsias 24 valandas DUCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004661 iki aukščiausios $ 0.004808 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUCK kaina yra $ 0.013127834105261482, o žemiausia – $ 0.00196542123946365.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DuckChain (DUCK) rinkos informacija
$ 25.72M
$ 34.02K
$ 48.04M
5.35B
10,000,000,000
9,454,878,330
53.54%
TONCOIN
Dabartinė DuckChain rinkos kapitalizacija yra $ 25.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.02K. DUCK apyvartoje yra 5.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 9454878330. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.04M
DuckChain (DUCK) kainos istorija USD
Stebėkite DuckChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004098
+0.86%
30 dienų
$ -0.000321
-6.27%
60 dienų
$ +0.000097
+2.06%
90 dienų
$ +0.002239
+87.29%
DuckChain kainos pokytis šiandien
Šiandien DUCK užfiksuotas $ +0.00004098 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DuckChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000321 (-6.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DuckChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DUCK rodiklis pasikeitė $ +0.000097 (+2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DuckChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002239 (+87.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DuckChain (DUCK) pokyčius?
DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.
DuckChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DuckChain (DUCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DuckChain (DUCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DuckChain prognozes.
Supratimas apie DuckChain (DUCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
