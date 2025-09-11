Daugiau apie DOOD

Doodles logotipas

Doodles kaina(DOOD)

1 DOOD į USD – tiesioginė kaina:

$0.003477
$0.003477$0.003477
-3.06%1D
USD
Doodles (DOOD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:02(UTC+8)

Doodles (DOOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00315
$ 0.00315$ 0.00315
24 val. žemiausia
$ 0.004125
$ 0.004125$ 0.004125
24 val. aukščiausia

$ 0.00315
$ 0.00315$ 0.00315

$ 0.004125
$ 0.004125$ 0.004125

$ 0.013144909561478364
$ 0.013144909561478364$ 0.013144909561478364

$ 0.002041684337541586
$ 0.002041684337541586$ 0.002041684337541586

+0.34%

-3.06%

+20.02%

+20.02%

Doodles (DOOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.003477. Per pastarąsias 24 valandas DOOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00315 iki aukščiausios $ 0.004125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOOD kaina yra $ 0.013144909561478364, o žemiausia – $ 0.002041684337541586.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOOD per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doodles (DOOD) rinkos informacija

No.800

$ 27.12M
$ 27.12M$ 27.12M

$ 191.10K
$ 191.10K$ 191.10K

$ 34.77M
$ 34.77M$ 34.77M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.00%

SOL

Dabartinė Doodles rinkos kapitalizacija yra $ 27.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 191.10K. DOOD apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.77M

Doodles (DOOD) kainos istorija USD

Stebėkite Doodles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010975-3.06%
30 dienų$ -0.000226-6.11%
60 dienų$ +0.00062+21.70%
90 dienų$ +0.000961+38.19%
Doodles kainos pokytis šiandien

Šiandien DOOD užfiksuotas $ -0.00010975 (-3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Doodles 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000226 (-6.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Doodles 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOOD rodiklis pasikeitė $ +0.00062 (+21.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Doodles 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000961 (+38.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doodles (DOOD) pokyčius?

Peržiūrėkite Doodles kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Doodles (DOOD)

Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.

Doodles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doodles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doodles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doodles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Doodles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doodles (DOOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doodles (DOOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doodles prognozes.

Peržiūrėkite Doodles kainos prognozę dabar!

Doodles (DOOD) Tokenomika

Supratimas apie Doodles (DOOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Doodles (DOOD)

Ieškote, kaip nusipirkti Doodles? Viskas paprasta ir patogu! Doodles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOOD į vietos valiutas

1 Doodles(DOOD) į VND
91.497255
1 Doodles(DOOD) į AUD
A$0.00525027
1 Doodles(DOOD) į GBP
0.00253821
1 Doodles(DOOD) į EUR
0.00295545
1 Doodles(DOOD) į USD
$0.003477
1 Doodles(DOOD) į MYR
RM0.01467294
1 Doodles(DOOD) į TRY
0.14353056
1 Doodles(DOOD) į JPY
¥0.511119
1 Doodles(DOOD) į ARS
ARS$4.9529865
1 Doodles(DOOD) į RUB
0.29377173
1 Doodles(DOOD) į INR
0.30653232
1 Doodles(DOOD) į IDR
Rp56.99999088
1 Doodles(DOOD) į KRW
4.82913576
1 Doodles(DOOD) į PHP
0.19871055
1 Doodles(DOOD) į EGP
￡E.0.16741755
1 Doodles(DOOD) į BRL
R$0.0187758
1 Doodles(DOOD) į CAD
C$0.00479826
1 Doodles(DOOD) į BDT
0.4234986
1 Doodles(DOOD) į NGN
5.24432433
1 Doodles(DOOD) į COP
$13.63526412
1 Doodles(DOOD) į ZAR
R.0.06081273
1 Doodles(DOOD) į UAH
0.14353056
1 Doodles(DOOD) į VES
Bs0.542412
1 Doodles(DOOD) į CLP
$3.341397
1 Doodles(DOOD) į PKR
Rs0.98750277
1 Doodles(DOOD) į KZT
1.87438116
1 Doodles(DOOD) į THB
฿0.11049906
1 Doodles(DOOD) į TWD
NT$0.10552695
1 Doodles(DOOD) į AED
د.إ0.01276059
1 Doodles(DOOD) į CHF
Fr0.00274683
1 Doodles(DOOD) į HKD
HK$0.02705106
1 Doodles(DOOD) į AMD
֏1.32859647
1 Doodles(DOOD) į MAD
.د.م0.03139731
1 Doodles(DOOD) į MXN
$0.0646722
1 Doodles(DOOD) į SAR
ريال0.01303875
1 Doodles(DOOD) į PLN
0.01265628
1 Doodles(DOOD) į RON
лв0.01509018
1 Doodles(DOOD) į SEK
kr0.03250995
1 Doodles(DOOD) į BGN
лв0.00580659
1 Doodles(DOOD) į HUF
Ft1.16872401
1 Doodles(DOOD) į CZK
0.07253022
1 Doodles(DOOD) į KWD
د.ك0.001060485
1 Doodles(DOOD) į ILS
0.01154364
1 Doodles(DOOD) į AOA
Kz3.18114207
1 Doodles(DOOD) į BHD
.د.ب0.001310829
1 Doodles(DOOD) į BMD
$0.003477
1 Doodles(DOOD) į DKK
kr0.02218326
1 Doodles(DOOD) į HNL
L0.09113217
1 Doodles(DOOD) į MUR
0.1582035
1 Doodles(DOOD) į NAD
$0.06112566
1 Doodles(DOOD) į NOK
kr0.03452661
1 Doodles(DOOD) į NZD
$0.00584136
1 Doodles(DOOD) į PAB
B/.0.003477
1 Doodles(DOOD) į PGK
K0.01474248
1 Doodles(DOOD) į QAR
ر.ق0.01265628
1 Doodles(DOOD) į RSD
дин.0.34822155

Doodles išteklius

Išsamesnei Doodles analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Doodles svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doodles

Kiek Doodles(DOOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOOD kaina USD valiuta yra 0.003477USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOOD į USD kaina?
Dabartinė DOOD kaina USD valiuta yra $ 0.003477. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doodles rinkos kapitalizacija?
DOOD rinkos kapitalizacija yra $ 27.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOOD apyvartoje?
DOOD apyvartoje yra 7.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOOD kaina?
DOOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.013144909561478364USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOOD kaina?
DOOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002041684337541586USD.
Kokia yra DOOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOOD yra $ 191.10KUSD.
Ar DOOD kaina šiais metais kils?
DOOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

