Doodles (DOOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.003477. Per pastarąsias 24 valandas DOOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00315 iki aukščiausios $ 0.004125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOOD kaina yra $ 0.013144909561478364, o žemiausia – $ 0.002041684337541586.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOOD per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Doodles (DOOD) rinkos informacija
$ 27.12M
$ 191.10K
$ 34.77M
7.80B
10,000,000,000
10,000,000,000
Dabartinė Doodles rinkos kapitalizacija yra $ 27.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 191.10K. DOOD apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.77M
Doodles (DOOD) kainos istorija USD
Stebėkite Doodles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010975
-3.06%
30 dienų
$ -0.000226
-6.11%
60 dienų
$ +0.00062
+21.70%
90 dienų
$ +0.000961
+38.19%
Doodles kainos pokytis šiandien
Šiandien DOOD užfiksuotas $ -0.00010975 (-3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Doodles 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000226 (-6.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Doodles 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOOD rodiklis pasikeitė $ +0.00062 (+21.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Doodles 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000961 (+38.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doodles (DOOD) pokyčius?
Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.
Doodles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doodles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DOODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doodles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doodles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Doodles kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Doodles (DOOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doodles (DOOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doodles prognozes.
Supratimas apie Doodles (DOOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOODišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Doodles (DOOD)
Ieškote, kaip nusipirkti Doodles? Viskas paprasta ir patogu! Doodles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.