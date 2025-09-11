donkey (DONKEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.012958. Per pastarąsias 24 valandas DONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0126 iki aukščiausios $ 0.014515 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DONKEY kaina yra $ 0.07572362085950023, o žemiausia – $ 0.000017148037481088.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DONKEY per pastarąją valandą pasikeitė +1.32%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -54.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
donkey (DONKEY) rinkos informacija
No.1074
Dabartinė donkey rinkos kapitalizacija yra $ 12.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.92K. DONKEY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.96M
donkey (DONKEY) kainos istorija USD
Stebėkite donkey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00043011
-3.20%
30 dienų
$ -0.005908
-31.32%
60 dienų
$ +0.011565
+830.22%
90 dienų
$ +0.011008
+564.51%
donkey kainos pokytis šiandien
Šiandien DONKEY užfiksuotas $ -0.00043011 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
donkey 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005908 (-31.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
donkey 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DONKEY rodiklis pasikeitė $ +0.011565 (+830.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
donkey 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.011008 (+564.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir donkey (DONKEY) pokyčius?
$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.
donkey galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų donkey investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti donkey, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
donkey kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos donkey (DONKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų donkey (DONKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes donkey prognozes.
Supratimas apie donkey (DONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti donkey (DONKEY)
Ieškote, kaip nusipirkti donkey? Viskas paprasta ir patogu! donkey lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.