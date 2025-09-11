Daugiau apie DONKEY

donkey kaina(DONKEY)

$0.012969
-3.21%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:45:22(UTC+8)

donkey (DONKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0126
24 val. žemiausia
$ 0.014515
24 val. aukščiausia

$ 0.0126
$ 0.014515
$ 0.07572362085950023
$ 0.000017148037481088
+1.32%

-3.20%

-54.26%

-54.26%

donkey (DONKEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.012958. Per pastarąsias 24 valandas DONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0126 iki aukščiausios $ 0.014515 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DONKEY kaina yra $ 0.07572362085950023, o žemiausia – $ 0.000017148037481088.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DONKEY per pastarąją valandą pasikeitė +1.32%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -54.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

donkey (DONKEY) rinkos informacija

No.1074

$ 12.96M
$ 84.92K
$ 12.96M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Dabartinė donkey rinkos kapitalizacija yra $ 12.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.92K. DONKEY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.96M

donkey (DONKEY) kainos istorija USD

Stebėkite donkey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00043011-3.20%
30 dienų$ -0.005908-31.32%
60 dienų$ +0.011565+830.22%
90 dienų$ +0.011008+564.51%
donkey kainos pokytis šiandien

Šiandien DONKEY užfiksuotas $ -0.00043011 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

donkey 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005908 (-31.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

donkey 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DONKEY rodiklis pasikeitė $ +0.011565 (+830.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

donkey 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.011008 (+564.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir donkey (DONKEY) pokyčius?

Peržiūrėkite donkey kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra donkey (DONKEY)

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

donkey galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų donkey investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DONKEYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie donkey mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti donkey, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

donkey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos donkey (DONKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų donkey (DONKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes donkey prognozes.

Peržiūrėkite donkey kainos prognozę dabar!

donkey (DONKEY) Tokenomika

Supratimas apie donkey (DONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti donkey (DONKEY)

Ieškote, kaip nusipirkti donkey? Viskas paprasta ir patogu! donkey lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

