DOGE logotipas

DOGE kaina(DOGEGOV)

1 DOGEGOV į USD – tiesioginė kaina:

$0.007661
$0.007661$0.007661
-1.44%1D
USD
DOGE (DOGEGOV) kainos grafikas realiu laiku
DOGE (DOGEGOV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006367
$ 0.006367$ 0.006367
24 val. žemiausia
$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084
24 val. aukščiausia

$ 0.006367
$ 0.006367$ 0.006367

$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084

$ 0.5154319803477029
$ 0.5154319803477029$ 0.5154319803477029

$ 0.000028823847184381
$ 0.000028823847184381$ 0.000028823847184381

-0.63%

-1.44%

+19.66%

+19.66%

DOGE (DOGEGOV) realiojo laiko kaina yra $ 0.007624. Per pastarąsias 24 valandas DOGEGOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006367 iki aukščiausios $ 0.0084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGEGOV kaina yra $ 0.5154319803477029, o žemiausia – $ 0.000028823847184381.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGEGOV per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGE (DOGEGOV) rinkos informacija

No.1279

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

$ 120.25K
$ 120.25K$ 120.25K

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

979.12M
979.12M 979.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

979,120,074.8700589
979,120,074.8700589 979,120,074.8700589

97.91%

ETH

Dabartinė DOGE rinkos kapitalizacija yra $ 7.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.25K. DOGEGOV apyvartoje yra 979.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 979120074.8700589. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.62M

DOGE (DOGEGOV) kainos istorija USD

Stebėkite DOGE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00011193-1.44%
30 dienų$ -0.001045-12.06%
60 dienų$ -0.001114-12.75%
90 dienų$ -0.004072-34.82%
DOGE kainos pokytis šiandien

Šiandien DOGEGOV užfiksuotas $ -0.00011193 (-1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DOGE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001045 (-12.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DOGE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGEGOV rodiklis pasikeitė $ -0.001114 (-12.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DOGE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004072 (-34.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGE (DOGEGOV) pokyčius?

Peržiūrėkite DOGE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DOGE (DOGEGOV)

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

DOGE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOGEGOVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOGE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DOGE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGE (DOGEGOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGE (DOGEGOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGE prognozes.

Peržiūrėkite DOGE kainos prognozę dabar!

DOGE (DOGEGOV) Tokenomika

Supratimas apie DOGE (DOGEGOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGEGOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DOGE (DOGEGOV)

Ieškote, kaip nusipirkti DOGE? Viskas paprasta ir patogu! DOGE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOGEGOV į vietos valiutas

1 DOGE(DOGEGOV) į VND
200.62556
1 DOGE(DOGEGOV) į AUD
A$0.01151224
1 DOGE(DOGEGOV) į GBP
0.00556552
1 DOGE(DOGEGOV) į EUR
0.0064804
1 DOGE(DOGEGOV) į USD
$0.007624
1 DOGE(DOGEGOV) į MYR
RM0.03217328
1 DOGE(DOGEGOV) į TRY
0.31471872
1 DOGE(DOGEGOV) į JPY
¥1.120728
1 DOGE(DOGEGOV) į ARS
ARS$10.860388
1 DOGE(DOGEGOV) į RUB
0.64415176
1 DOGE(DOGEGOV) į INR
0.67175064
1 DOGE(DOGEGOV) į IDR
Rp124.98358656
1 DOGE(DOGEGOV) į KRW
10.58882112
1 DOGE(DOGEGOV) į PHP
0.43624528
1 DOGE(DOGEGOV) į EGP
￡E.0.36663816
1 DOGE(DOGEGOV) į BRL
R$0.0411696
1 DOGE(DOGEGOV) į CAD
C$0.01052112
1 DOGE(DOGEGOV) į BDT
0.9286032
1 DOGE(DOGEGOV) į NGN
11.51658568
1 DOGE(DOGEGOV) į COP
$29.89797344
1 DOGE(DOGEGOV) į ZAR
R.0.13334376
1 DOGE(DOGEGOV) į UAH
0.31471872
1 DOGE(DOGEGOV) į VES
Bs1.189344
1 DOGE(DOGEGOV) į CLP
$7.326664
1 DOGE(DOGEGOV) į PKR
Rs2.16529224
1 DOGE(DOGEGOV) į KZT
4.10994592
1 DOGE(DOGEGOV) į THB
฿0.24221448
1 DOGE(DOGEGOV) į TWD
NT$0.23093096
1 DOGE(DOGEGOV) į AED
د.إ0.02798008
1 DOGE(DOGEGOV) į CHF
Fr0.00602296
1 DOGE(DOGEGOV) į HKD
HK$0.05931472
1 DOGE(DOGEGOV) į AMD
֏2.91320664
1 DOGE(DOGEGOV) į MAD
.د.م0.06884472
1 DOGE(DOGEGOV) į MXN
$0.14173016
1 DOGE(DOGEGOV) į SAR
ريال0.02859
1 DOGE(DOGEGOV) į PLN
0.02775136
1 DOGE(DOGEGOV) į RON
лв0.03308816
1 DOGE(DOGEGOV) į SEK
kr0.0712844
1 DOGE(DOGEGOV) į BGN
лв0.01273208
1 DOGE(DOGEGOV) į HUF
Ft2.56265512
1 DOGE(DOGEGOV) į CZK
0.15903664
1 DOGE(DOGEGOV) į KWD
د.ك0.00232532
1 DOGE(DOGEGOV) į ILS
0.02531168
1 DOGE(DOGEGOV) į AOA
Kz6.97527384
1 DOGE(DOGEGOV) į BHD
.د.ب0.002874248
1 DOGE(DOGEGOV) į BMD
$0.007624
1 DOGE(DOGEGOV) į DKK
kr0.04864112
1 DOGE(DOGEGOV) į HNL
L0.19982504
1 DOGE(DOGEGOV) į MUR
0.346892
1 DOGE(DOGEGOV) į NAD
$0.13402992
1 DOGE(DOGEGOV) į NOK
kr0.07570632
1 DOGE(DOGEGOV) į NZD
$0.01280832
1 DOGE(DOGEGOV) į PAB
B/.0.007624
1 DOGE(DOGEGOV) į PGK
K0.03232576
1 DOGE(DOGEGOV) į QAR
ر.ق0.02775136
1 DOGE(DOGEGOV) į RSD
дин.0.76377232

DOGE išteklius

Išsamesnei DOGE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DOGE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGE

Kiek DOGE(DOGEGOV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGEGOV kaina USD valiuta yra 0.007624USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGEGOV į USD kaina?
Dabartinė DOGEGOV kaina USD valiuta yra $ 0.007624. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGE rinkos kapitalizacija?
DOGEGOV rinkos kapitalizacija yra $ 7.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGEGOV apyvartoje?
DOGEGOV apyvartoje yra 979.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGEGOV kaina?
DOGEGOV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5154319803477029USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGEGOV kaina?
DOGEGOV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000028823847184381USD.
Kokia yra DOGEGOV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGEGOV yra $ 120.25KUSD.
Ar DOGEGOV kaina šiais metais kils?
DOGEGOV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGEGOV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DOGE (DOGEGOV) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

