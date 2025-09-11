Daugiau apie DOG

DOG Kainos informacija

DOG Oficiali svetainė

DOG Tokenomika

DOG Kainų prognozė

DOG Istorija

DOG pirkimo vadovas

DOGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DOG Spot

DOG USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DOG GO TO THE MOON logotipas

DOG GO TO THE MOON kaina(DOG)

1 DOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.002704
$0.002704$0.002704
+0.37%1D
USD
DOG GO TO THE MOON (DOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:27(UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002502
$ 0.002502$ 0.002502
24 val. žemiausia
$ 0.002785
$ 0.002785$ 0.002785
24 val. aukščiausia

$ 0.002502
$ 0.002502$ 0.002502

$ 0.002785
$ 0.002785$ 0.002785

$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055$ 0.009947045275834055

$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698$ 0.001001575648348698

-0.08%

+0.37%

+16.28%

+16.28%

DOG GO TO THE MOON (DOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.002707. Per pastarąsias 24 valandas DOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002502 iki aukščiausios $ 0.002785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOG kaina yra $ 0.009947045275834055, o žemiausia – $ 0.001001575648348698.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOG GO TO THE MOON (DOG) rinkos informacija

No.173

$ 270.70M
$ 270.70M$ 270.70M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 270.70M
$ 270.70M$ 270.70M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100.00%

0.01%

BTCRUNES

Dabartinė DOG GO TO THE MOON rinkos kapitalizacija yra $ 270.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09M. DOG apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 270.70M

DOG GO TO THE MOON (DOG) kainos istorija USD

Stebėkite DOG GO TO THE MOON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000997+0.37%
30 dienų$ -0.000639-19.10%
60 dienų$ -0.001788-39.78%
90 dienų$ -0.000951-26.00%
DOG GO TO THE MOON kainos pokytis šiandien

Šiandien DOG užfiksuotas $ +0.00000997 (+0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DOG GO TO THE MOON 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000639 (-19.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DOG GO TO THE MOON 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOG rodiklis pasikeitė $ -0.001788 (-39.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DOG GO TO THE MOON 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000951 (-26.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOG GO TO THE MOON (DOG) pokyčius?

Peržiūrėkite DOG GO TO THE MOON kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOG GO TO THE MOON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOG GO TO THE MOON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOG GO TO THE MOON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DOG GO TO THE MOON kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOG GO TO THE MOON (DOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOG GO TO THE MOON (DOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOG GO TO THE MOON prognozes.

Peržiūrėkite DOG GO TO THE MOON kainos prognozę dabar!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomika

Supratimas apie DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DOG GO TO THE MOON (DOG)

Ieškote, kaip nusipirkti DOG GO TO THE MOON? Viskas paprasta ir patogu! DOG GO TO THE MOON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOG į vietos valiutas

1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į VND
71.234705
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į AUD
A$0.00408757
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į GBP
0.00197611
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į EUR
0.00230095
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į USD
$0.002707
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į MYR
RM0.01142354
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į TRY
0.11174496
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į JPY
¥0.397929
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į ARS
ARS$3.8561215
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į RUB
0.22871443
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į INR
0.23864912
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į IDR
Rp44.37704208
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į KRW
3.75969816
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į PHP
0.15470505
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į EGP
￡E.0.13034205
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į BRL
R$0.0146178
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į CAD
C$0.00373566
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į BDT
0.3297126
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į NGN
4.08294103
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į COP
$10.61566292
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į ZAR
R.0.04734543
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į UAH
0.11174496
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į VES
Bs0.422292
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į CLP
$2.601427
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į PKR
Rs0.76881507
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į KZT
1.45928956
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į THB
฿0.08602846
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į TWD
NT$0.08215745
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į AED
د.إ0.00993469
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į CHF
Fr0.00213853
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į HKD
HK$0.02106046
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į AMD
֏1.03437177
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į MAD
.د.م0.02444421
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į MXN
$0.0503502
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į SAR
ريال0.01015125
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į PLN
0.00985348
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į RON
лв0.01174838
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į SEK
kr0.02531045
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į BGN
лв0.00452069
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į HUF
Ft0.90990391
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į CZK
0.05646802
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į KWD
د.ك0.000825635
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į ILS
0.00898724
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į AOA
Kz2.47666137
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į BHD
.د.ب0.001020539
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į BMD
$0.002707
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į DKK
kr0.01727066
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į HNL
L0.07095047
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į MUR
0.1231685
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į NAD
$0.04758906
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į NOK
kr0.02688051
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į NZD
$0.00454776
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į PAB
B/.0.002707
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į PGK
K0.01147768
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į QAR
ر.ق0.00985348
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) į RSD
дин.0.27110605

DOG GO TO THE MOON išteklius

Išsamesnei DOG GO TO THE MOON analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DOG GO TO THE MOON svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOG GO TO THE MOON

Kiek DOG GO TO THE MOON(DOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOG kaina USD valiuta yra 0.002707USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOG į USD kaina?
Dabartinė DOG kaina USD valiuta yra $ 0.002707. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOG GO TO THE MOON rinkos kapitalizacija?
DOG rinkos kapitalizacija yra $ 270.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOG apyvartoje?
DOG apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOG kaina?
DOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.009947045275834055USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOG kaina?
DOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001001575648348698USD.
Kokia yra DOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOG yra $ 1.09MUSD.
Ar DOG kaina šiais metais kils?
DOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:27(UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DOG-į-USD skaičiuoklė

Suma

DOG
DOG
USD
USD

1 DOG = 0.002707 USD

Prekiauti DOG

DOGUSDT
$0.002704
$0.002704$0.002704
+0.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis