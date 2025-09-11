DOG GO TO THE MOON (DOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.002707. Per pastarąsias 24 valandas DOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002502 iki aukščiausios $ 0.002785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOG kaina yra $ 0.009947045275834055, o žemiausia – $ 0.001001575648348698.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOG GO TO THE MOON (DOG) rinkos informacija
No.173
BTCRUNES
Dabartinė DOG GO TO THE MOON rinkos kapitalizacija yra $ 270.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09M. DOG apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 270.70M
DOG GO TO THE MOON (DOG) kainos istorija USD
Stebėkite DOG GO TO THE MOON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000997
+0.37%
30 dienų
$ -0.000639
-19.10%
60 dienų
$ -0.001788
-39.78%
90 dienų
$ -0.000951
-26.00%
DOG GO TO THE MOON kainos pokytis šiandien
Šiandien DOG užfiksuotas $ +0.00000997 (+0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOG GO TO THE MOON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000639 (-19.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOG GO TO THE MOON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOG rodiklis pasikeitė $ -0.001788 (-39.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOG GO TO THE MOON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000951 (-26.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOG GO TO THE MOON (DOG) pokyčius?
DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.
DOG GO TO THE MOON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOG GO TO THE MOON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOG GO TO THE MOON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOG GO TO THE MOON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DOG GO TO THE MOON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DOG GO TO THE MOON (DOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOG GO TO THE MOON (DOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOG GO TO THE MOON prognozes.
Supratimas apie DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DOG GO TO THE MOON (DOG)
Ieškote, kaip nusipirkti DOG GO TO THE MOON? Viskas paprasta ir patogu! DOG GO TO THE MOON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.