Donablock (DOBO) realiojo laiko kaina yra $ 0.05199. Per pastarąsias 24 valandas DOBO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05187 iki aukščiausios $ 0.05206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOBO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOBO per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Donablock (DOBO) rinkos informacija
--
----
$ 50.22K
$ 50.22K$ 50.22K
$ 103.98M
$ 103.98M$ 103.98M
--
----
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
BSC
Dabartinė Donablock rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.22K. DOBO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.98M
Donablock (DOBO) kainos istorija USD
Stebėkite Donablock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000026
+0.05%
30 dienų
$ +0.00021
+0.40%
60 dienų
$ +0.00024
+0.46%
90 dienų
$ +0.00076
+1.48%
Donablock kainos pokytis šiandien
Šiandien DOBO užfiksuotas $ +0.000026 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Donablock 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00021 (+0.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Donablock 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOBO rodiklis pasikeitė $ +0.00024 (+0.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Donablock 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00076 (+1.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Donablock (DOBO) pokyčius?
Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.
Donablock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Donablock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DOBOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Donablock mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Donablock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Donablock kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Donablock (DOBO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Donablock (DOBO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Donablock prognozes.
Supratimas apie Donablock (DOBO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOBOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Donablock (DOBO)
Ieškote, kaip nusipirkti Donablock? Viskas paprasta ir patogu! Donablock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.