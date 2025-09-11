Daugiau apie DOBO

DOBO Kainos informacija

DOBO Baltoji knyga

DOBO Oficiali svetainė

DOBO Tokenomika

DOBO Kainų prognozė

DOBO Istorija

DOBO pirkimo vadovas

DOBOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DOBO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Donablock logotipas

Donablock kaina(DOBO)

1 DOBO į USD – tiesioginė kaina:

$0.05199
$0.05199$0.05199
+0.05%1D
USD
Donablock (DOBO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:53(UTC+8)

Donablock (DOBO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187
24 val. žemiausia
$ 0.05206
$ 0.05206$ 0.05206
24 val. aukščiausia

$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187

$ 0.05206
$ 0.05206$ 0.05206

--
----

--
----

+0.11%

+0.05%

+0.25%

+0.25%

Donablock (DOBO) realiojo laiko kaina yra $ 0.05199. Per pastarąsias 24 valandas DOBO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05187 iki aukščiausios $ 0.05206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOBO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOBO per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Donablock (DOBO) rinkos informacija

--
----

$ 50.22K
$ 50.22K$ 50.22K

$ 103.98M
$ 103.98M$ 103.98M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Dabartinė Donablock rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.22K. DOBO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.98M

Donablock (DOBO) kainos istorija USD

Stebėkite Donablock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000026+0.05%
30 dienų$ +0.00021+0.40%
60 dienų$ +0.00024+0.46%
90 dienų$ +0.00076+1.48%
Donablock kainos pokytis šiandien

Šiandien DOBO užfiksuotas $ +0.000026 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Donablock 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00021 (+0.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Donablock 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOBO rodiklis pasikeitė $ +0.00024 (+0.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Donablock 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00076 (+1.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Donablock (DOBO) pokyčius?

Peržiūrėkite Donablock kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Donablock (DOBO)

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Donablock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Donablock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOBOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Donablock mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Donablock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Donablock kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Donablock (DOBO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Donablock (DOBO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Donablock prognozes.

Peržiūrėkite Donablock kainos prognozę dabar!

Donablock (DOBO) Tokenomika

Supratimas apie Donablock (DOBO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOBOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Donablock (DOBO)

Ieškote, kaip nusipirkti Donablock? Viskas paprasta ir patogu! Donablock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOBO į vietos valiutas

1 Donablock(DOBO) į VND
1,368.11685
1 Donablock(DOBO) į AUD
A$0.0785049
1 Donablock(DOBO) į GBP
0.0379527
1 Donablock(DOBO) į EUR
0.0441915
1 Donablock(DOBO) į USD
$0.05199
1 Donablock(DOBO) į MYR
RM0.2193978
1 Donablock(DOBO) į TRY
2.1461472
1 Donablock(DOBO) į JPY
¥7.64253
1 Donablock(DOBO) į ARS
ARS$74.059755
1 Donablock(DOBO) į RUB
4.3926351
1 Donablock(DOBO) į INR
4.5808389
1 Donablock(DOBO) į IDR
Rp852.2949456
1 Donablock(DOBO) į KRW
72.2078712
1 Donablock(DOBO) į PHP
2.9748678
1 Donablock(DOBO) į EGP
￡E.2.5001991
1 Donablock(DOBO) į BRL
R$0.280746
1 Donablock(DOBO) į CAD
C$0.0717462
1 Donablock(DOBO) į BDT
6.332382
1 Donablock(DOBO) į NGN
78.5345343
1 Donablock(DOBO) į COP
$203.8819044
1 Donablock(DOBO) į ZAR
R.0.9093051
1 Donablock(DOBO) į UAH
2.1461472
1 Donablock(DOBO) į VES
Bs8.11044
1 Donablock(DOBO) į CLP
$49.96239
1 Donablock(DOBO) į PKR
Rs14.7656799
1 Donablock(DOBO) į KZT
28.0267692
1 Donablock(DOBO) į THB
฿1.6517223
1 Donablock(DOBO) į TWD
NT$1.5747771
1 Donablock(DOBO) į AED
د.إ0.1908033
1 Donablock(DOBO) į CHF
Fr0.0410721
1 Donablock(DOBO) į HKD
HK$0.4044822
1 Donablock(DOBO) į AMD
֏19.8658989
1 Donablock(DOBO) į MAD
.د.م0.4694697
1 Donablock(DOBO) į MXN
$0.9664941
1 Donablock(DOBO) į SAR
ريال0.1949625
1 Donablock(DOBO) į PLN
0.1892436
1 Donablock(DOBO) į RON
лв0.2256366
1 Donablock(DOBO) į SEK
kr0.4861065
1 Donablock(DOBO) į BGN
лв0.0868233
1 Donablock(DOBO) į HUF
Ft17.4753987
1 Donablock(DOBO) į CZK
1.0845114
1 Donablock(DOBO) į KWD
د.ك0.01585695
1 Donablock(DOBO) į ILS
0.1726068
1 Donablock(DOBO) į AOA
Kz47.5661709
1 Donablock(DOBO) į BHD
.د.ب0.01960023
1 Donablock(DOBO) į BMD
$0.05199
1 Donablock(DOBO) į DKK
kr0.3316962
1 Donablock(DOBO) į HNL
L1.3626579
1 Donablock(DOBO) į MUR
2.365545
1 Donablock(DOBO) į NAD
$0.9139842
1 Donablock(DOBO) į NOK
kr0.5162607
1 Donablock(DOBO) į NZD
$0.0873432
1 Donablock(DOBO) į PAB
B/.0.05199
1 Donablock(DOBO) į PGK
K0.2204376
1 Donablock(DOBO) į QAR
ر.ق0.1892436
1 Donablock(DOBO) į RSD
дин.5.2083582

Donablock išteklius

Išsamesnei Donablock analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Donablock svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Donablock

Kiek Donablock(DOBO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOBO kaina USD valiuta yra 0.05199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOBO į USD kaina?
Dabartinė DOBO kaina USD valiuta yra $ 0.05199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Donablock rinkos kapitalizacija?
DOBO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOBO apyvartoje?
DOBO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOBO kaina?
DOBO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOBO kaina?
DOBO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DOBO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOBO yra $ 50.22KUSD.
Ar DOBO kaina šiais metais kils?
DOBO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOBO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:53(UTC+8)

Donablock (DOBO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DOBO-į-USD skaičiuoklė

Suma

DOBO
DOBO
USD
USD

1 DOBO = 0.05199 USD

Prekiauti DOBO

DOBOUSDT
$0.05199
$0.05199$0.05199
+0.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis